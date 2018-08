Donosimo vam 15 recepata za osvježavajuće ljetne koktele

Pravilo za pripremanje i uživanje u koktelima je da nema pravila, nego su vam za ovladavanje tim umijećem dostatni samo mašta i strast. Za pripremu ljetnih koktela najbolje je koristiti što više lokalnog bilja i sezonskog voća koje možete pronaći na tržnici, kaže koktel majstor Marin Nekić (37).

Iako je profesionalac, Marin priznaje da mu nekad za miksanje koktela treba tek nekoliko minuta, a ponekad cijela vječnost.

- Taj dio najviše ovisi o ponudi na tržnici, trenutnoj sezoni voća i povrća, ali i o mom raspoloženju - iskren je Marin kojeg u poslu vodi strast pa kaže da za svoje koktele uvijek bira samo najbolje sastojke.

- To je jedino pravilo kojeg se pridržavam. Naime, teško je, bez obzira na kreativnost, bilo što napraviti bez dobrog temelja - kaže koktel majstor i osnivač Nekić Barology Cocktail studija u Zagrebu te dodaje da su mu za pripremu ljetnih koktela najdraži sastojci bosiljak, menta, breskva, limun i svježe smokve.

Miksanje koktela u kućnoj radinosti ne treba shvaćati preozbiljno, nego prihvatiti kao igru.

- Dok se kod kuće igrate s koktelima, nije važno hoćete li uspjeti iz prve ili pogriješiti, nakon nekoliko puta naći ćete pravu mjeru - kaže Marin koji je za čitatelje dnevnih novina 24sata smiksao pet svojih najdražih ljetnih koktela. Tako se kod kuće možete okušati u izradi trenutno vrlo popularnog gin tonica, ali i osvježavajućeg napitka pod nazivom 24 sensation. Onima koji misle da je za miksanje koktela potrebna posebna oprema te da ih nije moguće napraviti kod kuće, Marin poručuje kako su ipak potrebne samo dvije stvari.

- Treba vam mašta i nekoliko osnovnih sastojaka - kaže majstor koji se koktelima bavi od 1996. i dodaje da za uživanje u koktelima nisu zakinuti ni ljudi koji ne vole alkohol. Za njih su tu bezalkoholni kokteli - takozvani “mocktails”.

- To je posebno područje. Interes za mocktails sve je veći i to se tržište polako širi, a đumbir je jedan od najpopularnijih sastojaka koji se koristi - govori Marin prisjećajući se svojih početak.

- Bio sam fasciniran pićima i završio sam tečaj za barmena. Već iste godine pobijedio sam na kontinentalnom prvenstvu Hrvatske u spremanju koktela - kaže i dodaje da njegova priča s koktelima još nije završila jer svakim danom otkriva nešto novo.

Ljetni kokteli Marina Nekića

Crocktail

SASTOJCI: 5 CL zadarski Marashino, 3CL sok od višnje Maraska, 3 CL svježi sok od limuna, kora od naranče, naribati suhe smokve i bosiljak (može I svježe smokve kad je sezona)

PRIPREMA:U čašu za Crocktail naribati koru od naranče da pusti svoja esencijalna ulja. Nakon toga ubaciti drobljeni led preko kojeg se prvo ulijeva Marashino, svježi sok od limuna i sok od višnje. Sastojke promiješati sa žlicom.

DEKORACIJA: Smokve i bosiljak

Mule

SASTOJCI: 4 CL Ketel One, 10 CL Ginger beer, 1 do 2 kriške đumbira, 1 pupoljak svježe mente, 1 CL svježeg soka limete

ČAŠA: Posluživanje u čašu za MULE ili čašu za duga pića.

PRIPREMA: U čašu za MULE staviti led, rashladiti čašu. Nakon toga u čašu ubacimo led, Ketel one, istisnemo svježu limetu i ulijemo Ginger beer.

DEKORACIJA: Menta, đumbir, limeta

Don Julio Paloma

SASTOJCI: 4 CL Don Julio Reposado, 3 do 4 CL svježe cijeđenog ružičastog grapefruita, 8 CL do 10 CL Tonic Water

ČAŠA: Posluživanje u čašu za vino.

PRIPREMA: U čašu za vino staviti led, rashladiti čašu te procijediti vodu. U čašu ulijevamo sastojke po redu. Lagano miješamo žlicom.

DEKORACIJA: Ukrašavamo čašu tankom kriškom svježeg grejpfruta i pupoljak svježe mente.

Gin Tonic

SASTOJCI: 4 CL Tanqueray London Dry Gin, 10 CL Tonic, 2 limuna, pupoljak svježe mente

ČAŠA: Ovo piće najbolje je poslužiti u čašu za vino.

PRIPREMA: Prvo ubacite led u čašu, a nakon toga preko leda ulijte Tanqueray London Dry Gin. Nakon toga dodajte tonic. U čašu za vino ubacite dva limuna pa svoje ljetno osvježavajuće piće lagano promiješate žlicom kako bi se sastojci sjedinili.

DEKORACIJA: Dekorirati pupoljkom mente.

24 Sensation

SASTOJCI: 5 CL Tanqueray 10, 10 CL Jamnica Sensation limeta, kiwano, kora svježe naranče, nekoliko listića mente

ČAŠA: Balon čaša za Gin Tonic ili čaša za crno vino.

PRIPREMA: Prvo dobro rashladiti čašu ledom. Ocijediti čašu od vode koju je pustio led pa uliti sastojke po redu i promiješati. Na kraju istisnuti aromu iz kore naranče u piće.

Ljetna zabava bez koktela mnogima je nezamisliva, no, treba se dobro pomučiti kako bi moru samozvanih barmena po domaćim lokalima pronašli onog koji će vas usrećiti svojim poznavanjem miksologije, složiti vam piće po mjeri i znanju koje se stječe godinama i edukacijama diljem svijeta. Jedan od takvih je splitski koktel majstor i inovator Jure Vojković (41).

Nakon završene Ugostiteljske škole u Splitu, prošao je Jure edukacije i seminare u Torinu, Pragu, Münchenu, Bordeauxu, pa i u bečkom cocktail baru "Barfly" kod legendarnog Mariano Mario Castilla. Na Kubi je 2011. godine završio majstorsku edukaciju izrade koktela Mojito u baru La Bodeguita del Medio u Havani gdje je taj koktel i nastao, mjestu gdje se rado krijepio i Ernest Hemingway.

Vojković iza sebe ima i tečaj rezbarenja te dekoriranja voća i povrća kod svjetskog prvaka u dekoriranju stola Xiang Wanga u Luzernu u Švicarskoj. Stoga ne čudi što Vojković uvijek i uporno na radionicama koje vodi poziva na unaprjeđenje barmenske struke u Hrvatskoj, da konobari i oni koji stoje iza šanka budu uredni i educirani jer smatra da su jedno do ključnih lica i predstavnika hrvatskog turizma. Također, prati i osluškuje što se događa u svijetu, što je u trendu i koje se recepture služe u vodećim svjetskim barovima.

- Uvijek su popularne, pa i najprodavanije provjerene klasične recepture, a to su Old Fashioned, Mojito, Negroni, Mai Tai, Caipirinha. No, ne mogu se dobro napraviti od jeftinih sastojaka, kojekakvih inačica votki, džinova, whiskeya koje preplavljuju tržište. Amerika, Velika Britanija, Japan, Njemačka i Italija, po meni su vodeći i diktiraju svjetske trendove - istaknuo je Vojković, barmen u splitskom Moonbaru, te autor više od 200 koktela od kojih je najpoznatiji Alkar, posvećen 300. godišnjici Sinjske alke.

Ovo su kokteli Jure Vojkovića:

Old Fashioned Monkey Shoulder

SASTOJCI: 4 CL Monkey Shouldera, 1 CL Sugar cane sirupa Monin, 2 štrcaja Angustura bitter biljnog likera, 1 štrcaj soda vode Thomas Henry

DEKORACIJA: Naranča

PRIPREMA: U Martini čašu stavite 5-6 kocki leda da se ohladi. U barsku čašu uspite 5-6 kocki leda i gore navedene sastojke, pa ih promiješajte barskom žlicom nekoliko puta. Potom ih procijedite bez leda u ohlađenu (frapiranu) Martini čašu i stavite dekoraciju.

Ultra Europe

SASTOJCI: 4.5 CL Tanqueray gina; 12 cl Pipija; 1 cl sirupa Monin od jagode, 4 kriške svježeg krastavca

DEKORACIJA: Jagoda, borovnica, čili žice, lavanda i bijela slamka.

PRIPREMA: Zalijepite na rub čaše dok je suha krastavce pa je nadopunite ledom. Zatim ulijte Pipi narančadu, nakapajte sirup od jagode Monin pa dolijte gin Tanqueray. Stavite dekoraciju i slamku.

Alkar

SASTOJCI: 4 CL Smirnoff votke; 2,5 CL watermelon likera Monin; 1,5 CL grenadina sirup Monin; 1 barska žlica lime juice sirupa Monin; 12 CL crvena naranča - zelena jabuka soka Juicy

DEKORACIJA: Koraba, naranča, borovnica, zelena slamka i koplje

PRIPREMA: U shaker stavite desetak kocki leda, ulijte sastojke pa protresite desetak puta i prelijte u čašu.

Stiniva

SASTOJCI: 4,5 CL Tanqueray 10 gina, 12 CL Thomas Henry elderflower tonica; 1 CL Yuzu pure Monin

DEKORACIJA: Jestivo cvijeće, lavanda i čili žice

PRIPREMA: U čašu stavite desetak kocki leda, ulijte navedenu recepturu i stavite dekoraciju.

Croatia Spritz

SASTOJCI: 4 CL Maraschino, 10 CL Grabovac pjenušac, 2 CL Jamnica mineralna voda

DEKORACIJA: Suha smokva, kadulja i suhe zlatne grožđice. Poslužiti u čaši za bijelo vino ili Spritz čaši.

PRIPREMA: U čašu stavite desetak suhih zlatnih grožđica, 15-ak kocki leda i ulijte ohlađeni pjenušac Grabovac. Potom dodajte Maraschino i mineralnu vodu. Za dekoraciju stavite suhu smokvu i grančicu kadulje.

Gin Tonic - Dalmatico

SASTOJCI: 4 CL 5 Corners gin; 10 CL Rose Lemonade Fentimans; 1 barska žlica Yuzu pure Monin; 4-5 listića svježeg krastavca

DEKORACIJA: Lavanda, kandirana trešnja i borovnica

PRIPREMA: Na rub čaše stavite krastavce pa nadopunite čašu ledom. Ulijte navedene sastojke i stavite dekoraciju.

Rose Hornet

SASTOJCI: 4,5 CL Hendrix gina; 10 CL Fentimans rose lemonade, 1 CL svježeg soka limete; 4-5 ploški krastavca

DEKORACIJA: Naranča

PRIPREMA: U Hendrix čašu s unutarnje strane zalijepite uz rub ploške krastavca pa nadopunite ledom. Ulijte sastojke i dekorirajte.

Flying

SASTOJCI: 3,5 CL tequile Patron silver;1,5 CL Amara; 1,5 CL sirupa almond Monin; 12 CL aperitivo Schwepsa

DEKORACIJA: Koraba, naranča, limeta, ružmarin, borovnica

PRIPREMA: Tequila-cactus čašu napunite ledom do vrha, dodajte sastojke pa promiješajte barskom žlicom i stavite dekoraciju.

Fresh Garden

SASTOJCI: 4 CL Hendrix gina; 10 CL Thomas Henry’s Ginger Ale piva

DEKORACIJA: Mrkva i ružmarin

PRIPREMA: U čašu stavite led i ulijte po redoslijedu sastojke koji su navedeni te dekorirajte mrkvom i ružmarinom.

Smell of Dalmatia

SASTOJCI: 4 CL The Botanist gina; 10 CL Pipija; 5 CL Schweps citrusa; 1 CL Blue Curacao sirupa Monin

DEKORACIJA: Lavanda i ružmarin

PRIPREMA: U čašu stavite led, uspite sastojke i dekorirajte biljem.