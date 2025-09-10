Dora Pejačević nije bila samo skladateljica: bila je inspiracija – simbol hrabrosti, kreativnosti i neustrašivog duha koji još i danas nadahnjuje glazbenike i ljubitelje umjetnosti.
Dora Pejačević glazbom i voljom za volontiranje rušila je tabue
Ako mislite da su aristokratkinje uvijek živjele u svijetu glamura i protokola, Dora Pejačević brzo bi vas demantirala. Rođena u Budimpešti na današnji dan 1885., odrasla je u veličanstvenom dvorcu u Našicama, okružena glazbom, knjigama i razgovorima o umjetnosti. Otac Teodor, hrvatski ban, i majka Lilla, talentirana pijanistica, dali su joj luksuz odgoja, ali Dora je imala vlastitu glazbenu strast koja nije poznavala granice.
