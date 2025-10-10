Doživite eleganciju u hotelu s bogatom baštinom

U monumentalnoj zgradi iz 17. stoljeća, Maškovića Han spaja povijesni šarm i suvremeni luksuz u okruženju Vrane i mirnog Vranskog jezera. Ovaj jedinstveni heritage hotel nudi smještaj s dušom, iskustva koja nadahnjuju i gastronomske doživljaje temeljene na svježim, sezonskim namirnicama. Gosti ovdje ne pronalaze samo sobu, nego mjesto na kojem povijest i sadašnjost žive u skladnom dijalogu.

Heritage hotel koji čuva duh stoljeća

Arhitektura Hana očuvana je s poštovanjem prema vremenu u kojem je nastao. Kameni zidovi, sjenovita dvorišta i promišljeno obnovljeni detalji stvaraju atmosferu koja priziva prošlost, a istovremeno pruža sve udobnosti luksuznog hotela. Povijest je prisutna u svakom kutku: od pročelja koje svjedoči bogatoj baštini do interijera koji odabranim materijalima i toplim tonovima stvara osjećaj privatnosti i intimnosti. Ovdje se boravak pretvara u autentično iskustvo kulture Dalmacije.

Boutique smještaj za miran boravak

Elegancija Maškovića Hana najbolje se osjeća u dvokrevetnim sobama i deluxe apartmanima. Svaka soba promišljeno je uređena kako bi ponudila diskretan luksuz: prirodne tkanine, pažljivo odabrana rasvjeta i mir koji osigurava spavanje bez kompromisa. Neke sobe pružaju pogled na dvorišni perivoj, druge na okolni krajolik i jezero, no sve dijele zajedničku nit – udobnost i privatnost. Za duže boravke ili posebne prigode, apartmani su idealni: prostrani su, puni svjetla i dizajnirani za one koji žele više od klasičnog smještaja.

Restoran s novim jelovnikom i tjednim jesenskim specijalitetima

Restoran njeguje filozofiju kuhanja koja spaja mediteransku svježinu i suptilne orijentalne note. Uveden je novi jelovnik s naglaskom na lokalne sastojke – od sezonskog povrća i aromatičnog bilja do svježe ribe i mesnih specijaliteta. Posebna je atrakcija jesenski jelovnik koji se mijenja svaki tjedan, prateći ritam tržnica i polja. Tako se jelovnik neprestano osvježava, a gostima pruža uvijek novo, nezaboravno iskustvo okusa. Sommelier preporučuje vina manjih dalmatinskih vinara, uz koja se svako jelo dodatno ističe.

Jesenske radionice s Helenom Vrsaljko i gostujućim kreativcima

Sezona donosi seriju radionica posvećenih kreativnosti i opuštanju. U suradnji s našom Helenom Vrsaljko, gosti mogu otkriti vlastitu inspiraciju i provesti vrijeme u ugodnom društvu stvarajući mala umjetnička djela. Posebno se ističe popularna sip and paint radionica (wine and paint) – lagani ritam slikanja, čaša dobrog vina i opuštena atmosfera u prostoru koji potiče maštu. Uz gostujuće kreativce, program se obogaćuje novim tehnikama i pristupima, pa svaka radionica donosi drugačiji doživljaj i vrijednu uspomenu.

Weekend getaway programi ispunjeni sadržajem

Prvi put Han predstavlja weekend getaway programe osmišljene za odmor koji ima strukturu, ali ostavlja prostora spontanosti. Paketi uključuju brojne pogodnosti i pažljivo odabrane, organizirane aktivnosti tijekom vikenda. Fokus je na uravnoteženom ritmu: vrijeme za istraživanje lokalnog krajolika, trenutke relaksacije u miru povijesnog dvorišta i tematske večeri u restoranu. Uz mogućnost kasnije odjave, degustacija i sudjelovanja u kreativnim radionicama, vikend se pretvara u cjelovito putovanje kroz okuse, kulturu i tišinu prostora koji smiruje.

Događanja i glazbene večeri u intimnom interijeru

Kako dani postaju svježiji, glazbene večeri i eventi sele se u unutarnje prostore – elegantni bar i restoran. Topli interijer, decentna rasvjeta i pažljivo odabrana glazba stvaraju atmosferu koja poziva na razgovor i boravak do kasnih sati. Akustični nastupi i manji programi naglašavaju intimniji karakter večeri, a goste prate kroz gastronomski doživljaj i ritam povijesnih zidova.

Proslave i poslovni događaji s povijesnim šarmom

Maškovića Han idealno je mjesto za vjenčanja, krštenja, seminare i team buildinge. Povijesna zgrada pruža kulisu koja svakom događaju daje posebnu eleganciju, dok stručan tim diskretno koordinira svaki detalj. Od ceremonije u dvorištu do svečane večere u interijeru, svaki se gost osjeća zbrinuto. Za poslovne susrete, modularni raspored i mir okruženja pomažu zadržati fokus, a vrhunska gastronomija osigurava dodatnu dozu energije i zadovoljstva sudionika.

Doživljaji između jezera i mora

Blizina Vranskog jezera i dalmatinskih gradova čini Han savršenom polazišnom točkom za istraživanje. Šetnje uz vodu, razgledavanje povijesnih lokaliteta i lagane vožnje kroz Ravne kotare otkrivaju autentičnu sliku regije. Dan se može posvetiti prirodi, a večer miru i eleganciji luksuznog hotela koji čuva priču stoljeća. Ovaj sklad lokacije i sadržaja čini boravak potpunim, bez potrebe za žurbom ili kompromisom.

Sve što hotel nudi – od smještaja i gastronomije do kulture i društvenih događanja – osmišljeno je da vaš boravak učini smislenim i ugodnim. U srcu mirne Vrane, između jezera i mora, Maškovića Han pokazuje kako povijest i luksuz mogu živjeti zajedno, stvarajući iskustvo koje se pamti.