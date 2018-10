Dr. Cvetković: Ovo su simptomi obične prehlade i upale pluća

Promjenjivo vrijeme zbog kojeg se nije lako 'pametno' odjenuti potiče prehlade i viroze, koje kod ljudi oslabjela imuniteta ponekad mogu prijeći i u upalu pluća, kaže obiteljski liječnik dr. Ivica Cvetković iz Specijalističke ordinacije obiteljske medicine u Samoboru.

Kako su neki simptomi kod prehlade i upale pluća relativno slični, dobro je obratiti pažnju na one tipične te znati da kod prehlada i viroza nije potrebno odmah juriti liječniku, jer za njihovo liječenje i nisu potrebni neki posebni lijekovi.

- Simptomi prehlade najčešće počinju s izraženim simptomima dišnih puteva: u početku se obično javlja grlobolja, pa pojačano curenje iz nosa, uz povremene faze tijekom kojih je nos potpuno začepljen. Istodobno, mogu se javiti i suzenje očiju i kihanje, a od dva do tri dana od pojave prvih simptoma obično se javlja i nadražajni kašalj, koji je suh i neproduktivan. Prehladu može pratiti i blago povišena temperatura, obično malo povišenje iznad 37 stupnjeva - pojašnjava sugovornik. Dodaje kako prehladu možemo liječiti sami, bez posjeta liječniku, jer zapravo i ne postoje neki posebni lijekovi koji pomažu.

Foto: 123RF

- Ako su simptomi razmjerno blagi, osnova terapije su od dva do tri dana odmora, odnosno mirovanja, te topli čajevi s dodatkom limuna, kao i voće koje sadrži više vitamina C ili neki vitaminski dodatak koji ga sadrži, radi jačanja imuniteta. Po potrebi, uzimajte neki lijek za snižavanje temperature te kapi za nos (od dva do tri dana, samo kad je začepljen) i pastile koje mogu ublažiti grlobolju. Uz takve mjere, prehlada obično prolazi nakon nekoliko dana - kaže sugovornik. Iako nema pravila, simptomi bi trebali postati blaži nakon 5 do 7 dana, dok biste se kroz desetak dana trebali osjećati bolje. Ako nije tako i ako se neki od simptoma pogoršava, treba posumnjati da su se razvile komplikacije.

- Pogoršaju li se kašalj i grlobolja, uz prisutnu povišenu temperaturu, intenzivniju promuklost i iskašljavanje, svakako posjetite liječnika, jer se u 20-ak posto slučajeva prehlada može dodatno komplicirati bakterijskom superinfekcijom, upalom uha ili upalom pluća. Postavi li liječnik neku od spomenutih dijagnoza, to zahtijeva i drukčiji pristup liječenju, a to u slučaju bakterijskih infekcija podrazumijeva antibiotsku terapiju - upozoravaju epidemiologinje dr. Melita Jelavić i Mirjana Lana Kosanović Ličina iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” u letku koji se može pronaći i u nekim ordinacijama obiteljske medicine.

Prehlada je najčešća kod djece pa je dobro da djeca tijekom najjačih simptoma ne idu u vrtić ili u školu, kako bi se izbjeglo širenje virusa.

- Također, ako se na početku bolesti javi jaki kašalj, uz iskašljavanje, probadanje u prsima, visoku temperaturu te teški umor i bol u zglobovima, tako da osoba nema snage ni za svakodnevne obaveze, to su znakovi upale pluća i svakako se odmah treba javiti liječniku - upozorava dr. Cvetković. Dodaje kako liječnik već kod običnog pregleda, tijekom kojeg će poslušati pacijenta kako diše, može “čuti” da postoji nešto na plućima, no često treba napraviti RTG pluća kako bi se pokazalo da postoji upala. U tom slučaju bit će potrebno liječenje antibioticima, uz mirovanje, pri čemu je vrlo važno ne otići na posao ili u školu prije nego što kod liječnika potvrdimo da je upala prošla.

Miris metvice olakšava začepljenost nosa

Ulje od lišća metvice ima antivirusno djelovanje. Zato je u sezoni prehlade dobro u prostor postaviti lampicu za aromaterapiju u koju ste dodali nekoliko kapi ulja metvice. Miris pomaže da se opuste krvne žile nosne sluznice i smanji začepljenost.

SIMPTOMI PREHLADE

1. Curenje iz nosa i povremeno jako začepljen nos (na smjenu)

2. Kihanje i suzenje očiju

3. Grlobolja (koja često prolazi nakon dva do tri dana)

4. Suhi, neproduktivan kašalj

5. Blago povišena temperatura koja prolazi nakon dva do tri dana

Foto: Dreamstime

SIMPTOMI UPALE PLUĆA

1. Nagla pojava visoke temperature i groznice, koja ne prolazi uz antipiretike

2. Otežano disanje (bolno kod udisaja ili ubrzano, kratkog daha)

3. ’Zreli’ kašalj, uz iskašljavanje sluzi žuto-zelene ili ciglaste boje (sukrvice)

4. Opća slabost i umor

5. Ponekad se mogu javiti mučnina i povraćanje te proljev