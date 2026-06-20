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Hrvatski dan moždanog udara PLUS+

Dr. Hrvoje Jurlina: Preživio sam moždani s 39 godina. Mislio sam da je samo glavobolja

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 4 min
Dr. Hrvoje Jurlina: Preživio sam moždani s 39 godina. Mislio sam da je samo glavobolja
Zagreb: Dr. Hrvoje Jurlina, liječnik obiteljske medicine | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Dr. Jurlina iz Zagreba doživio je 2014. godine moždani udar zbog prekomjernog stresa na poslu, no oporavio se za tri mjeseca. Pritom, kako kaže, nije imao niti jedan rizični faktor

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U našoj državi 21. lipnja obilježava se kao Hrvatski dan moždanog udara i sigurno je to pravi trenutak da se podsjetimo na to kako su u Hrvatskoj statistike poražavajuće. Godišnje kod nas čak 12.000 ljudi doživi moždani udar i 6500 ih umre, iako se okretanjem prema zdravijem načinu života može spriječiti čak 85 posto moždanih udara, kažu u Hrvatskom društvu za prevenciju moždanog udara (HDPMU).

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