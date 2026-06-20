Dr. Jurlina iz Zagreba doživio je 2014. godine moždani udar zbog prekomjernog stresa na poslu, no oporavio se za tri mjeseca. Pritom, kako kaže, nije imao niti jedan rizični faktor
Hrvatski dan moždanog udara PLUS+
Dr. Hrvoje Jurlina: Preživio sam moždani s 39 godina. Mislio sam da je samo glavobolja
Čitanje članka: 4 min
U našoj državi 21. lipnja obilježava se kao Hrvatski dan moždanog udara i sigurno je to pravi trenutak da se podsjetimo na to kako su u Hrvatskoj statistike poražavajuće. Godišnje kod nas čak 12.000 ljudi doživi moždani udar i 6500 ih umre, iako se okretanjem prema zdravijem načinu života može spriječiti čak 85 posto moždanih udara, kažu u Hrvatskom društvu za prevenciju moždanog udara (HDPMU).
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku