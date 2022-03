Najviše me veseli kad me pacijent zagrli jer sam mu izravnao nos, opušta me sport i obožavam putovanja, kaže nam Nikola Milojević koji se školovao u Londonu. Tamo su ga prozvali kraljem botoksa

Otac, sportaš, ronilac i doktor estetske medicine. To je, ukratko, opis mirnog i staloženog Nikole Milojevića, koji klinike za estetsku medicinu ima u Zagrebu i Londonu. Djetinjstvo mu je, kaže, bilo lijepo i bezbrižno, a tad se i "zarazio" poslom kojim se danas bavi. Njegov otac, profesor Boško Milojević, bio je jedan od europskih pionira moderne plastične kirurgije i prvu je privatnu kliniku za estetsku kirurgiju otvorio 1967. godine u Zagrebu, a bila je prva u regiji...