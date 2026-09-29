Dr. Milomir Ninković: Presadio sam policajcu obje šake i još ga savršeno služe

Samo se nekoliko liječnika u Hrvatskoj može pohvaliti da se neka operativna procedura naziva njihovim imenom. Jedan od takvih, čije su procedure postale medicinski standard i slijede se već 30 godina u bolnicama diljem svijeta, jest prof. dr. sc. Milomir Ninković (68), svjetski poznati plastični mikrokirurg, koji dvije godine radi u Internacionalnom medicinskom centru Priora u Čepinu.

Ovaj ugledni kirurg, koji je liječio pokojnog premijera Ivicu Račana i bivšeg predsjednika Ivu Josipovića, ostavio je radno mjesto u prestižnoj klinici u Münchenu, gdje je godinama radio, te došao u Čepin kako bi pomogao dugogodišnjem prijatelju Marku Pipuniću stvoriti kliniku kakve nema na našim prostorima. I uspio je, jer u tu ekskluzivno uređenu bolnicu, koja se prostire na 6500 kvadrata, u kojoj vrhunski liječnici obavljaju najzahtjevnije zahvate iz područja plastične i rekonstruktivne estetske kirurgije, urologije, ginekologije, ortopedije i interne medicine, već godinama dolaze pacijenti iz cijelog svijeta. Mahom svi dolaze upravo zbog dr. Ninkovića jer su čuli da je on jedan od malobrojnih svjetskih kirurga koji mogu pronaći rješenje za najzahtjevnije medicinske slučajeve.

Foto: Privatni album/

Tako je nedavno u Čepin došao Japanac Patrick Lofstrom (41), koji je prešao 10.000 kilometara u nadi da će dr. Ninković pronaći rješenje problema koji ga muči već osam godina, a to je dijagnoza "padajućeg stopala". Presađivanje živaca i mišića sa stražnje strane potkoljenice na prednji dio noge tehnika je koju je još 1989. godine razvio dr. Ninković i nema mnogo liječnika u svijetu koji je izvode. Lofstrom je uspješno operiran i to je bila rutinska operacija za Ninkovića, koji je obavio više od stotinu takvih operacija.

No tko je zapravo doktor Ninković, kojem pacijenti i godinama poslije operacija šalju zahvalnice, na čija predavanja dolaze i doktori iz klinike Mayo, koji je zbog svojih genijalnih i hrabrih operativnih rješenja primio mnogo nagrada američkih i drugih svjetskih liječničkih udruženja, a unatoč svemu ostao je jednostavan, skroman i iznimno susretljiv prema svima?

Foto: Borna Jaksic/Pixsell

Rodom je iz Sarajeva, iz radničke obitelji u kojoj je "mašinsko inženjerstvo" bilo egzistencijalni temelj. Tata, vizionar i kreativac koji je napravio mnogo patenata kao inženjer, sinu je isplanirao isti takav život. No Milomir je rekao da želi biti doktor, pomagati ljudima. Svi su bili začuđeni, osim djeda, koji mu je rekao: "To ti je najbolja odluka. Kao doktor, kamo god odeš u svijet, bit ćeš doktor i uvijek ćeš moći naći posao".

- Moj otac je bio čovjek koji je u svom poslu tražio savršenstvo. Naučio me razmišljati 'out of the box', što je možda i razlog zbog kojeg sam želio biti plastični kirurg. Kod plastične kirurgije imate principe nekog tretmana, ali vaša kreativnost određuje kojim ćete načinom to odraditi. Ta kreativnost postala je moja strast. Našao sam sebe. Imao sam nevjerojatne mentore koji su nesebično dijelili svoje znanje - kaže dr. Ninković, koji je treća i najuspješnija generacija sarajevske mikrokirurgije. Jedan od mentora bio mu je i Marko Godina iz Ljubljane, doktor koji ga se snažno dojmio jer je imao sjajne vizije i liderski stav. Danas to ima i on.

Foto: Privatni album

- Na prvoj operaciji palog stopala 1989. godine u Sarajevu bio sam asistent svom glavnome mentoru i šefu sarajevske plastične kirurgije, prof. Borisu Staroviću. Operacija nije uspjela i profesor je rekao da će pacijent ostati nepromijenjenog stanja. Meni je to zvučalo kao predaja. Odlučio sam tražiti novo rješenje. Tad sam spremao svoj specijalistički ispit, bio sam pun ideja, koje sam pisao na papiriće i lijepio na stol. Proučavao sam anatomiju i našao potpuno novi princip s transferom živca i mišića, i to sam pokazao svome mentoru i šefu. Rekao mi je da je to genijalna ideja i ponovno smo operirali tog istog pacijenta. Prohodao je normalno - ispričao je dr. Ninković te dodao kako je oduvijek volio komplicirane slučajeve, probleme, jer ga oni tjeraju da nađe neki izlaz - out of the box.

Foto: Privatni album/

- Operacija šake je senzacionalna, ali tehnički nije problematična. U Sarajevu smo dobivali amputirane šake i vraćali ih nazad, što je teže od transplantacije šake. Neću zaboraviti transplantaciju obje šake policajcu Theu Kelzu. Bila je to najdulja operacija koju smo radili, 18 sati i 20 minuta. U eksploziji je ostao bez njih. Imao je tad 47 godina. Šake smo uzeli od mrtve osobe. Dvije godine tražili smo adekvatnog donora, bili smo drugi u svijetu koji su to napravili. Vratio se policijskom poslu. Nedavno nas je posjetio i održao predavanje na prvom internacionalnom kongresu u Čepinu. On je najveći promotor transplantacije šaka jer se njima izvrsno služi i 24 godine nakon operacije - ispričao je Ninković.

- Kad imaš znanje, poznaješ principe, onda imaš bazu za kreativnost, ali moraš imati hrabrost krenuti s tim, eksperimentalno, pa klinički ili 'u hodu', nebitno, bitno je biti hrabar, odlučan i siguran u uspjeh onoga što želiš napraviti - kaže Milomir, koji je, slijedeći tu svoju strast, postao začetnik revolucionarnih operacija u sferama rekonstrukcija šake i stopala, lica te rekonstrukcije dojke.

Foto: Privatni album

- Rekonstrukcije dojke mikrovaskularnim režnjevima počeo sam raditi u Ljubljani 1986. godine učeći od dr. Zorana Arneza. Tad sam shvatio da je to budućnost. Ako svaka osma žena danas ima karcinom dojke, onda je bilo jasno da će taj zahvat biti budućnost i potreba - kaže Ninković i s tim iskustvom i danas radi najzahtjevnije operacije dojki.

Uvijek bi, nakon završene edukacije u nekoj oblasti plastične kirurgije, odlazio u najbolje centre te vrste kirurgije da bi usporedio svoje znanje s kolegama ekspertima. To mu je davalo veliko samopouzdanje. Za kirurgiju šake otišao je u najbolji svjetski centar, u Louisville u Kentuckyju.

- Mislio sam da su Amerikanci najbolji u medicini, no kad sam došao tamo, shvatio sam da nisu ništa bolji od nas. To mi je dalo dosta samopouzdanja pa sam počeo objavljivati svoje radove. Prvi sam objavio 1994. godine, kad sam došao u Innsbruck u Austriju, jer sam ondje počeo raditi dosta kompleksnih rekonstruktivnih slučajeva - prisjeća se doktor.

Foto: Privatni album

Potom je opet završio u Philadelphiji te New Yorku 1995. godine da bi stekao dodatno znanje od njihovih kraniofacijalnih kirurga. Kad je tamošnjem poznatom doktoru rekao da se bavi rekonstruktivnom mikrokirurgijom s naglaskom na funkciju i estetiku, ovaj ga je začudno pogledao jer rekonstruktivna kirurgija i estetika ne idu zajedno u istu rečenicu, a ni zahvat. Svojim predavanjem na tu temu ostavio je Amerikance bez teksta. Veoma brzo bio je gostujući profesor na sveučilištu Yale te objavio nove radove u američkom časopisu. Amerikanci su priznali da je bolji od njih i tijekom godina mu dali nekoliko prestižnih nagrada i priznanja.

- Kada dobiješ najveća svjetska priznanja, to je dokaz da si već star čovjek (ha ha). No, iskreno, nisu mi ona toliko bitna, ali su dokaz moga rada i volim što iza mene ostaje trag. Naime, ima dosta operativnih zahvata nazvanih 'Ninković procedure' jer sam bio prvi koji je to učinio i prezentirao tu metodu rada. To je postavljeno kao novi standard - dodaje doktor Milomir.

Foto: Marko Zuljevic

Voli reći da se liječnik u medicini ne može predati. Rješenje se mora tražiti.

- Tako sam ulazio uvijek u nove probleme i tražio nova rješenja, ideje koje su nekad bile i lude. Rekonstrukcija donje usne, rekonstrukcija trbušnog zida..., to su operacije u kojima tražim i funkcionalnost i prihvatljivu estetiku. To je ta kreativnost u plastičnoj kirurgiji. Doktorima je uglavnom bitna funkcionalnost, ali mene je uvijek mučio taj estetski problem. Operirajmo pola sata dulje ako će to pacijentu donijeti estetski izgled. Uvijek je izazov riješiti istodobno anatomski, funkcionalni i estetski problem u jednoj operaciji - dodaje ovaj sjajni doktor dok sjedimo s njim u lijepo uređenom uredu bolnice Priora, u kojoj provodi pet od sedam dana u tjednu, operirajući svaki dan.

Ninković voli sport, umjetnost i književnost. Često citira Andrića.

- On kaže: 'Sve što je veliko nastalo je iz muke' i to dosta često opisuje moje operacije. Sjećam se dječaka od 14 godina iz Rumunjske; hipospadija, defekt na uretri. Imao je osam operacija prije mene. Poslali su mi ga da pronađem rješenje. Tek sam tijekom operacije uvidio da mu nedostaje dvije trećine uretre. Urolozi nisu imali rješenje. Tad je bio standard uzeti sluznicu iz usta, ali nje nije bilo dovoljno. Predložio sam da uzmemo režanj s krvnim sudovima sa zapešća, jedinog dijela podlaktice gdje nema dlaka, i s tim smo napravili novu uretru. Rekli su mi da sam lud jer to još nitko nije napravio, ali ja jesam i ispalo je odlično. Tu sam odluku donio u operacijskoj sali. Druga 'luda' operacija bila je meningokokna sepsa nastala iz infekcije. U Innsbrucku je momak od 16 godina, košarkaš, dobio temperaturu i vrlo brzo razvio jaku meningokoknu sepsu, koja je dovela do tromboembolije. Izgubio je prste na šakama, oba stopala su mu odumrla... Dobili smo ga kasno. Prenio sam mu mišić s leđa na oba stopala, povezao stopala jedno s drugim (cross leg) i tim režnjem rekonstruirao oba stopala u jednoj operaciji. Za tri tjedna koža je zarasla, razdvojili smo stopala i tako ih spasili. I to smo objavili u američkom časopisu kao novu operativnu ideju u mikrokirurgiji - govori Ninković kao da prepričava neki sjajni mehanički sklop koji je konstruirao njegov tata.

Dodaje i kako znatno otežava posao kad mu dođu pacijenti koji su već imali niz operacija zbog nekog problema.

- U Čepin nam dolaze većinom takvi slučajevi; vrlo komplicirani, koji su prošli sve pa su poslani k meni da nađemo neko smisleno rješenje. A meni su svi pacijenti jednako važni. Posebno mi je važno pomoći djeci, pa zato idem pomagati kad god liječnici potraže moju pomoć. Nedavno sam bio u Zagrebu operirati dijete od 7 godina s meningokoknom sepsom. Izgubilo je obje šake, obje potkoljenice, ali su mu stopala ostala. Noge su morale biti amputirane do koljena. Predložio sam da konstrukciju stopala prebacimo na koljena kao 'pokrivač' i nosač potkoljeničnih proteza. Operirao sam mu jednu nogu u Zagrebu, pokazao im kako da operiraju drugu - kaže Ninković, koji takve operacije odrađuje pro bono.

Foto: Marko Bolić

Ističe kako u Priori imaju savršenu anesteziju, kojom mogu uspavati i bebe od nekoliko mjesec bez ikakve bojazni i problema, a i prva su bolnica u Hrvatskoj koja je imala robota DaVinci.

Zanimljivo je da je doktor Ninković u mirovini, ali nema namjeru prestati raditi.

- Želim raditi, educirati mlade kadrove, što i radimo otkad sam tu. Bitno je davati to znanje, ono je moć i mnogi ga moji kolege zadržavaju za sebe, ali ja ne želim. U Münchenu sam educirao 82 mlada kirurga. Oni su mi s vremenom postali konkurencija, ali meni to ne smeta. Mene to potiče na više. U Priori imamo akademiju na kojoj educiramo kadrove iz cijelog svijeta: Meksika, Španjolske, Emirata, Slovenije, Srbije, BiH... Dolaze nam doktori iz klinike Mayo na edukacije. Dolaze u jedan Čepin, koji jedva nađu na karti. I to je dokaz koliko moj prijatelj Marko Pipunić svojim idejama i utjecajem mijenja cijelu ovu regiju. U ovoj bolnici zaposleno je 70 ljudi. Šef klinike Mayo rekao je da će se Priora razviti do statusa Mayo. Bio je oduševljen - govori dr. Ninković, koji u Priori operira svakog dana.

Iako službeno i dalje živi u Austriji, u koju putuje svakog vikenda, kaže kako osjeća da pripada ovamo.

- Tamo mi je ostala obitelj. Supruga, koja je liječnica fizikalne medicine, kći, koja je opći kirurg, a imam i sina koji živi u Americi, završio je Berkeley. Sreća je imati divnu obitelj koja vas podržava. Obitelj je dio balansa koji čovjek mora imati u životu da bi bio duševno zadovoljan. A ja sam zadovoljan i obitelji i poslom, koji zapravo doživljavam kao hobi jer u njemu uživam. Andrić kaže: 'Budemo i prođemo, a ne saznamo što smo sve mogli biti i učiniti', zato mislim da je najvažnije u životu pronaći sebe, prepoznati svoje talente, a ja sam u tome uspio - dodaje.

Foto: Marko Zuljevic

Razlog zbog kojeg je od svih svjetskih klinika koje su ga zvale odabrao baš Prioru u Čepinu vrlo je jednostavan.

- Pipunić je moj prijatelj više od 20 godina. Pitao me: 'Što bismo nas dvojica mogli uraditi za ove naše krajeve?'. Ponudio sam svoje znanje i on je to prihvatio. I doktor Kalem, koji je sad ovdje ravnatelj i studirao je s Pipunićem, rekao je da ide i on. Istodobno su mi moji poslodavci u Njemačkoj ponudili dodatnih pet godina rada; nisu vjerovali kad sam im rekao da idem u Hrvatsku, na selo. Moja motivacija bila je vratiti se u regiju iz koje sam potekao. Želio sam vratiti se ovamo i pomoći ljudima medicinski koliko mogu, istodobno educirati naše kadrove - zaključuje dr. Milomir Ninković, koji je osmislio i slogan za Prioru - Excellence is our priority. 