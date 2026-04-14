DEVET GODINA S BOLESTI

Dr. Sanja Kovačić: 'Kada su mi otkrili rak dojke kći mi je imala 13 godina, danas ju joj 22'

Piše Martina Pauček Šljivak,
Dr. Sanja Kovačić: 'Kada su mi otkrili rak dojke kći mi je imala 13 godina, danas ju joj 22'
Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata

Zahvaljujući genskom sekvenciranju moguće je detektirati ciljane genske promjene za koje postoje specifične terapije. Personalizirana medicina tako donosi najveću vrijednost pacijentima, preciznije i učinkovitije liječenje uz manje nuspojava u usporedbi s klasičnom kemoterapijom, kaže prof. dr. Snježana Dotlić, voditeljica odjela za molekularnu patologiju na Rebru.

Dijagnoza karcinoma uvijek je jedna od najtežih s kojima se bolesnici susreću, a uvijek su u boljoj poziciji pacijenti kojima je bolest dijagnosticirana u ranoj fazi. Međutim, zahvaljujući Zavodu za personaliziranu medicinu KBC-a Zagreb, puno veće šanse za borbu s opakom bolešću zadnje dvije godine, otkako je ustrojen, imaju i pacijenti kojima je bolest otkrivena u uznapredovaloj fazi.

Naime, u protekle dvije godine Zavod za personaliziranu medicinu profilirao se kao jedno od ključnih mjesta napretka suvremene onkologije u Hrvatskoj. Razvoj precizne dijagnostike i ciljane terapije omogućio je značajan iskorak u liječenju bolesnika, osobito onih s uznapredovalim i metastatskim oblicima raka.

Detektiraju ciljane genske promjene

Prof. dr. Snježana Dotlić, voditeljica odjela za molekularnu patologiju na Rebru, ističe kako se danas iza svake dijagnoze tumora krije jedinstvena biološka priča. 

- Ne govorimo više samo o vrsti tumora, već o njegovom jedinstvenom molekularnom potpisu koji upravlja rastom i širenjem bolesti - naglašava. Upravo zahvaljujući genskom sekvenciranju moguće je detektirati ciljane genske promjene za koje postoje specifične terapije. Personalizirana medicina tako donosi najveću vrijednost pacijentima, preciznije i učinkovitije liječenje uz manje nuspojava u usporedbi s klasičnom kemoterapijom.

24SATA Zagreb: Obilazak obnovljenog Zavoda za personaliziranu medicinu
24SATA Zagreb: Obilazak obnovljenog Zavoda za personaliziranu medicinu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Ključ uspjeha leži u pravilnom odabiru tumorskog tkiva i stručnoj interpretaciji nalaza. U tom procesu sudjeluje tim od pet specijaliziranih patologa iz triju zagrebačkih bolnica, koji zajednički procjenjuju koje su genske promjene klinički primjenjive. Kod bolesnika s metastatskim rakom vrijeme i preciznost često su presudni. Maligne bolesti zahtijevaju stalnu prilagodbu terapije, a odluku o upućivanju pacijenta na naprednu dijagnostiku donosi nadležni onkolog. U posljednje dvije godine velik broj pacijenata iz cijele Hrvatske dobio je pristup upravo takvoj dijagnostici - istaknula je dr. Dotlić.

Iskustvo pacijenata potvrđuje vrijednost ovog pristupa, što najbolje zna dr. sc. Sanja Kovačić, koja već devet godina živi s metastatskim karcinomom dojke, te ističe kako bi njezina prognoza da je rođena deset ili dvadeset godina ranije, bila znatno lošija. 

- Danas imam 56 godina. Kad mi je otkrivena bolest u uznapredovaloj fazi moja kćer je tad imala 13 godina, danas ima 22. I to je velika stvar. Stvarno sam zahvalna na vremenu u kojem sam rođena da su mi dostupne ovakve dijagnostičke i terapijske mogućnosti u kojima su mi kvaliteta života i ishodi liječenja značajno poboljšani - istaknula je dr. Kovačić povodom obilježavanja druge godišnjice rada Zavoda za personaliziranu medicinu.

Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata


Dr. sc. Sanja Kovačić

Prema riječima prof. dr. Natalije Dedić Plavetić, pročelnice Poliklinike Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb, ishodi liječenja sve se sustavnije prate. 

- Posebno je važno što se sve više brišu granice između različitih vrsta tumora, poput raka pluća i dojke, jer se terapije sve češće temelje na molekularnim karakteristikama, a ne samo na lokalizaciji bolesti. Zaključak je da imamo situaciju u kojoj pacijentu više nije reagirala standardna terapija, a danas su živi zahvaljujući tome jer su genski testirani pa su dobili novu inovativnu terapiju - istaknula je.

Čekanje na nalaz - dva tjedna

Vrijeme čekanja na nalaz iznosi oko 14 dana, iako je ponekad potrebno ponoviti analizu zbog kvalitete uzorka ili dostupnosti tkiva s različitih lokacija. Unatoč tome, sustav omogućuje pravovremeno donošenje terapijskih odluka.

Veliku podršku projektu daje Ministarstvo zdravstva, koje godišnje ulaže oko 10 milijuna eura u testiranje i liječenje. Državna tajnica Marija Bubaš naglašava kako je ovaj projekt dio šireg strateškog okvira za borbu protiv raka, usklađenog s europskim planovima. Cilj je, kaže, omogućiti hrvatskim pacijentima pristup najmodernijim terapijama dostupnima bilo gdje u svijetu, ali i uključivanje u klinička istraživanja.

24SATA Zagreb: Obilazak obnovljenog Zavoda za personaliziranu medicinu
24SATA Zagreb: Obilazak obnovljenog Zavoda za personaliziranu medicinu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

U Hrvatskoj danas živi oko 200.000 osoba s dijagnozom raka, dok se svake godine otkrije oko 27.000 novih slučajeva. Upravo zato razvoj ovakvih sustava ima ključnu ulogu u budućnosti zdravstvene skrbi.

Ravnatelj Fran Borovečki ističe kako je Zavod rezultat zajedničke inicijative Vlade, zdravstvenih institucija i industrijskih partnera. U dvije godine rada Zavod je izrastao u središnje mjesto za dijagnostiku tumora i drugih bolesti. Danas zapošljava 18 stručnjaka liječnika, molekularnih biologa i inženjera te godišnje provodi tisuće testova. Prošle godine napravljeno je oko 2.500 analiza, dok se ove godine očekuje više od 3.000, uz potencijal rasta na 5.000, pa i 10.000 testova godišnje uz dodatna ulaganja.

24SATA Zagreb: Obilazak obnovljenog Zavoda za personaliziranu medicinu
24SATA Zagreb: Obilazak obnovljenog Zavoda za personaliziranu medicinu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Tehnološku osnovu rada čini sekvenciranje nove generacije, koje omogućuje analizu više od 300 gena iz jednog uzorka, a kako objašnjava molekularna biologinja Kristina Gotovac Jerčić, riječ je o složenom procesu koji uključuje patologe, laboratorijske inženjere i molekularne biologe. Osim onkološke dijagnostike, Zavod razvija i genetske panele za druge bolesti, uključujući epilepsiju.

Direktor Rochea Hrvatska, Francis Lepoutre, naglasio je važnost partnerstva između javnog i privatnog sektora u razvoju inovacija i jačanju zdravstvenog sustava. Roche, prisutan u Hrvatskoj već 35 godina, sudjelovao je u financiraju i opremanju laboratorija Zavoda. 

U projekt je uključeno još 11 zdravstvenih ustanova, a paralelno se razvija nacionalna onkološka baza podataka i mreža, čiji se završetak, kako je najavila Marija Bubaš, očekuje uskoro. Cilj je dodatno unaprijediti praćenje ishoda i planiranje liječenja oboljelih od raka.

Komentari 1
