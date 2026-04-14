Dr. Sanja Kovačić: 'Kada su mi otkrili rak dojke kći mi je imala 13 godina, danas ju joj 22'

Dijagnoza karcinoma uvijek je jedna od najtežih s kojima se bolesnici susreću, a uvijek su u boljoj poziciji pacijenti kojima je bolest dijagnosticirana u ranoj fazi. Međutim, zahvaljujući Zavodu za personaliziranu medicinu KBC-a Zagreb, puno veće šanse za borbu s opakom bolešću zadnje dvije godine, otkako je ustrojen, imaju i pacijenti kojima je bolest otkrivena u uznapredovaloj fazi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:16 U KB Dubrava stigao uređaj za bržu i precizniju biopsiju dojke, u četvrtak kreće u upotrebu | Video: 24sata/Video

Naime, u protekle dvije godine Zavod za personaliziranu medicinu profilirao se kao jedno od ključnih mjesta napretka suvremene onkologije u Hrvatskoj. Razvoj precizne dijagnostike i ciljane terapije omogućio je značajan iskorak u liječenju bolesnika, osobito onih s uznapredovalim i metastatskim oblicima raka.

Detektiraju ciljane genske promjene

Prof. dr. Snježana Dotlić, voditeljica odjela za molekularnu patologiju na Rebru, ističe kako se danas iza svake dijagnoze tumora krije jedinstvena biološka priča.

- Ne govorimo više samo o vrsti tumora, već o njegovom jedinstvenom molekularnom potpisu koji upravlja rastom i širenjem bolesti - naglašava. Upravo zahvaljujući genskom sekvenciranju moguće je detektirati ciljane genske promjene za koje postoje specifične terapije. Personalizirana medicina tako donosi najveću vrijednost pacijentima, preciznije i učinkovitije liječenje uz manje nuspojava u usporedbi s klasičnom kemoterapijom.

24SATA Zagreb: Obilazak obnovljenog Zavoda za personaliziranu medicinu | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Ključ uspjeha leži u pravilnom odabiru tumorskog tkiva i stručnoj interpretaciji nalaza. U tom procesu sudjeluje tim od pet specijaliziranih patologa iz triju zagrebačkih bolnica, koji zajednički procjenjuju koje su genske promjene klinički primjenjive. Kod bolesnika s metastatskim rakom vrijeme i preciznost često su presudni. Maligne bolesti zahtijevaju stalnu prilagodbu terapije, a odluku o upućivanju pacijenta na naprednu dijagnostiku donosi nadležni onkolog. U posljednje dvije godine velik broj pacijenata iz cijele Hrvatske dobio je pristup upravo takvoj dijagnostici - istaknula je dr. Dotlić.

Iskustvo pacijenata potvrđuje vrijednost ovog pristupa, što najbolje zna dr. sc. Sanja Kovačić, koja već devet godina živi s metastatskim karcinomom dojke, te ističe kako bi njezina prognoza da je rođena deset ili dvadeset godina ranije, bila znatno lošija.

- Danas imam 56 godina. Kad mi je otkrivena bolest u uznapredovaloj fazi moja kćer je tad imala 13 godina, danas ima 22. I to je velika stvar. Stvarno sam zahvalna na vremenu u kojem sam rođena da su mi dostupne ovakve dijagnostičke i terapijske mogućnosti u kojima su mi kvaliteta života i ishodi liječenja značajno poboljšani - istaknula je dr. Kovačić povodom obilježavanja druge godišnjice rada Zavoda za personaliziranu medicinu.

Dr. sc. Sanja Kovačić



Dr. sc. Sanja Kovačić

Prema riječima prof. dr. Natalije Dedić Plavetić, pročelnice Poliklinike Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb, ishodi liječenja sve se sustavnije prate.

- Posebno je važno što se sve više brišu granice između različitih vrsta tumora, poput raka pluća i dojke, jer se terapije sve češće temelje na molekularnim karakteristikama, a ne samo na lokalizaciji bolesti. Zaključak je da imamo situaciju u kojoj pacijentu više nije reagirala standardna terapija, a danas su živi zahvaljujući tome jer su genski testirani pa su dobili novu inovativnu terapiju - istaknula je.

Čekanje na nalaz - dva tjedna

Vrijeme čekanja na nalaz iznosi oko 14 dana, iako je ponekad potrebno ponoviti analizu zbog kvalitete uzorka ili dostupnosti tkiva s različitih lokacija. Unatoč tome, sustav omogućuje pravovremeno donošenje terapijskih odluka.

Veliku podršku projektu daje Ministarstvo zdravstva, koje godišnje ulaže oko 10 milijuna eura u testiranje i liječenje. Državna tajnica Marija Bubaš naglašava kako je ovaj projekt dio šireg strateškog okvira za borbu protiv raka, usklađenog s europskim planovima. Cilj je, kaže, omogućiti hrvatskim pacijentima pristup najmodernijim terapijama dostupnima bilo gdje u svijetu, ali i uključivanje u klinička istraživanja.

U Hrvatskoj danas živi oko 200.000 osoba s dijagnozom raka, dok se svake godine otkrije oko 27.000 novih slučajeva. Upravo zato razvoj ovakvih sustava ima ključnu ulogu u budućnosti zdravstvene skrbi.

Ravnatelj Fran Borovečki ističe kako je Zavod rezultat zajedničke inicijative Vlade, zdravstvenih institucija i industrijskih partnera. U dvije godine rada Zavod je izrastao u središnje mjesto za dijagnostiku tumora i drugih bolesti. Danas zapošljava 18 stručnjaka liječnika, molekularnih biologa i inženjera te godišnje provodi tisuće testova. Prošle godine napravljeno je oko 2.500 analiza, dok se ove godine očekuje više od 3.000, uz potencijal rasta na 5.000, pa i 10.000 testova godišnje uz dodatna ulaganja.

Tehnološku osnovu rada čini sekvenciranje nove generacije, koje omogućuje analizu više od 300 gena iz jednog uzorka, a kako objašnjava molekularna biologinja Kristina Gotovac Jerčić, riječ je o složenom procesu koji uključuje patologe, laboratorijske inženjere i molekularne biologe. Osim onkološke dijagnostike, Zavod razvija i genetske panele za druge bolesti, uključujući epilepsiju.

Direktor Rochea Hrvatska, Francis Lepoutre, naglasio je važnost partnerstva između javnog i privatnog sektora u razvoju inovacija i jačanju zdravstvenog sustava. Roche, prisutan u Hrvatskoj već 35 godina, sudjelovao je u financiraju i opremanju laboratorija Zavoda.

U projekt je uključeno još 11 zdravstvenih ustanova, a paralelno se razvija nacionalna onkološka baza podataka i mreža, čiji se završetak, kako je najavila Marija Bubaš, očekuje uskoro. Cilj je dodatno unaprijediti praćenje ishoda i planiranje liječenja oboljelih od raka.