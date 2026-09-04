Dr. sc. Zvjezdana Marković: Evo što svaki vinogradar mora znati o berbi grožđa za savršeno vino

Povijest proizvodnje i konzumacije vina seže više od 8000 godina u prošlost. Najstariji tragovi proizvodnje pronađeni su na području Kavkaza, u današnjoj Gruziji, gdje se grožđe prerađivalo oko 6000. godine prije Krista. Hrvatska se također ponosi bogatom vinarskom tradicijom dugom više od 2500 godina. Svjedok te davne epohe je i novčić iz 5. stoljeća prije Krista, pronađen na otoku Visu. S motivom grozda na jednoj te amfore za čuvanje vina na drugoj strani, ovaj mali, ali važni predmet jedan je od najstarijih materijalnih dokaza uzgoja vinove loze i proizvodnje vina u Dalmaciji.

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Uzgoj vinove loze je u kontinentalni dio Hrvatske stigao nekoliko stoljeća kasnije. Njegovu su širenju u početku doprinijeli domaći Iliri i Tračani, a kasnije Rimljani. Danas, tisućljećima nakon prvih berbi grožđa, tradicija nastavlja živjeti. S približavanjem sezone berbe, vinogradari i vinari će uskoro u svojim podrumima ugledati plodove još jedne godine predanog rada.

O čemu sve vinogradari moraju voditi brigu neposredno prije i za vrijeme berbe, saznat ćemo od izv. prof. dr. sc. Zvjezdane Marković, profesorice na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zvjezdana Marković je izvanredna profesorica na Agronomskom fakultetu na Zavodu za vinogradarstvo i vinarstvo. Njeni istraživački interesi usmjereni su na hrvatske autohtone sorte, te održavanje regionalnih kolekcija autohtonih sorti vinove loze širom Hrvatske. Suradnik je na brojnim znanstvenim i stručnim projektima, koje Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo provodi, a posebno je fokusirana u svom radu na područje biotehnologije biljnog materijala.

Foto: Agronomski fakultet Zagreb



Izv. prof. dr. sc. Zvjezdana Marković, profesorica na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Kada je grožđe spremno za berbu?

Trenutak optimalne zrelosti grožđa za berbu pojavljuje se kad se postignu idealne koncentracije aromatskih tvari, šećera i kiselina u grožđu za određeni stil vina koji želimo postići. To se zove puna zrelost i tada je vrijeme da se grožđe skine sa trsa i preradi. Moguće je provjeriti kiseline i šećere u obližnjim vinskim laboratorijima, ili se ona provjerava okusno kod vinara-hobista.

Koje parametre treba provjeriti prije donošenja odluke o početku berbe?

Prvenstveno je potrebno znati kakav tip vina želimo. Nije za svaki tip vina trenutak berbe isti. Tako se grožđe za pjenušava vina bere ranije, jer je potrebno imati znatno više kiseline, a neke kategorije vina zahtijevaju duže ostavljanje grožđa na trsu radi postizanja viših šećera. Nakon odluke kakvo vino želimo dobiti, potrebno je izmjeriti šećere, kiseline i pH, te na temelju dobivenih parametara procijeniti je li to sirovina koja nam treba za odabrani tip vina.

Foto: Franko Kelam

Treba li sve sorte brati u isto vrijeme?

U vinogradarstvu postoji klasifikacija sorta prema nekim fiziološkim obilježjima, a temelji se uglavnom na vremenu dozrijevanja grožđa. Tako se najčešće koristi klasifikacija koja uspoređuje sorte u njihovom dozrijevanju s ranom sortom ´Plemenka bijela´. Imamo 5 grupa sorti: vrlo rane sorte, rane sorte, srednje kasne sorte, kasne sorte i vrlo kasne sorte. Kod nas vinogradari naprave analizu osnovnih parametara, pa prema njima planiraju berbu.

Kako vremenska prognoza može utjecati na odluku o početku berbe?

S obzirom na visoke temperature koje se pojavljuju gotovo svake godine, treba računati da će šećeri u bobici rasti zbog akumulacije, ali i zbog djelomične dehidracije ili prosušivanja bobica uslijed visokih temperatura. S druge strane, treba pratiti koncentraciju kiselina kako ne bi pale ispod poželjnih granica. Ako pak dođe do promjene vremenskih prilika, pada temperatura i pojave učestalih kiša, tada treba paziti na pojavu bolesti (siva plijesan, Botrytis cinerea). Ako primijetimo pojavu bolesti, treba odmah reagirati i pobrati grožđe jer se bolest pri takvim uvjetima vrlo brzo širi.

Koliko ljudi je potrebno za berbu i kako organizirati njihov rad?

Vinogradar procjenjuje koliko mu je ljudi potrebno jer berba ne završava u vinogradu nego ju prati primarna brza prerada grožđa u podrumu. Ukoliko se radi o većem vinogradu, smatra se da jedan radnik u 8 sati rada može pobrati od 400-800 kg grožđa, ali to ovisi o terenu vinograda, fizičkoj spremi radnika i vremenskim uvjetima. Svaki vinogradar mora procijeniti koliki je dnevni kapacitet prerade u podrumu, pa prema tome i angažirati radnike. Berbu je potrebno organizirati rano ujutro. Neposredno prije same berbe, potrebno je pripremiti opreme u podrumu. Grožđe mora što manje stajati u kašetama, tj. mora se napraviti brza prerada da ne bi došlo do oksidacije. Ukoliko je pobrana velika količina grožđa, mora se ostaviti u hladnjači (0-4°C) do dana kada se nastavlja prerada.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Koji su ključni koraci u održavanju kvalitete vina i zašto su važni?

Prije svega potrebno je pranje vinskog suđa i opreme odmah nakon upotrebe jer je ostatke mošta i grožđa može lakše isprati prije nego li se osuše. Da bismo uklonili krute naslage i vinski kamenac, bitno je mehaničko četkanje svih kaca/ posuda i opreme koja se koristi. Pritom su namjenska sredstva poput sode ili kiselina jako učinkovita. Dezinfekcija cijelog prostora sumporom, dio je uobičajene prakse pripreme podruma pred berbu.

Čista oprema omogućuje razvijanje čistih voćnih i sortnih mirisa, a kontrolirani procesi fermentacije i odležavanja nemogući su bez sterilnih uvjeta. Higijena podruma sprečava razvijanje bolesti jer se divlji kvasci i štetne bakterije prenose na prljavom suđu. Također, izbjegavanje octikavosti (miris po octu) i miris po plijesni moguće je postići čistim suđem i opremom.

Koju opremu treba pripremiti prije početka berbe?

U vinogradu je potrebno osim radne snage, pripremiti dovoljno kašeta za branje, te traktor za prijevoz kašeta s grožđem do podruma. U podrumu je potrebno pripremiti suđe za primarnu preradu grožđa, zatim prešu za grožđe, te tankove koji mogu biti od različitih materijala za daljnje čuvanje dobivenog mošta.

Kako pravilno odrezati grozd da se ne ošteti grožđe ili trs?

Grožđe se bere s vinogradarskim škarama koje je moguće naći u poljoprivrednim apotekama po povoljnim cijenama, ili malim škaricama koje su prilično oštre. Bere se na način da se prvo odstrane nekoliko listova da bi se moglo doći do grozda, a nakon toga se odreže pri vrhu peteljke pazeći da se ne pritišću bobe. Svako isticanje soka prilikom berbe, može prouzročiti probleme prilikom fermentacije jer se pokreću procesi koji mogu dovesti do bolesti mošta te kasnije vina.

Što treba učiniti ako se tijekom berbe primijeti da je dio grožđa počeo trunuti?

Potrebno je odmah reagirati jer bilo kakav proces truljenja može izazvati bolesti koje je teško suzbiti u kasnijim fazama dobivanja vina. Grožđe se mora što prije preraditi, a onda se mora povećati koncentracija antimikrobne zaštite. Grožđe se prije prerade najčešće sumpori s kalijevim metabisulfitom (poznatim kao vinobran ili kadifit) ili s tekućim sumporom (sumporastom kiselinom) (5-6%).

Foto: Agronomski fakultet Zagreb



U laboratoriju za kulturu tkiva vinove loze

Što treba napraviti s grožđem odmah nakon dolaska u podrum?

Odmah po dopremi grožđa u podrum, potrebno je provesti brzu i kontroliranu primarnu preradu kako bi se očuvala kvaliteta mošta i spriječila prerana i divlja fermentacija. Zatim je potrebno pregledati grožđe i vidjeti je li trulo. Osim toga, potrebno je odstraniti pljesnive, nezrele ili oštećene bobice i lišće. Potom se obavlja procjena mase grožđa na temelju broja kašeta.

Zatim slijedi muljanje i runjenje, odnosno gnječenje bobice uz odvajanje peteljke, zgnječeno grožđe se zove masulj. Slijedi supmporenje - zaštita od oksidacije. Doza za zdravo grožđe je 5-10 grama vinobrana na 100 kg grožđa, a za trulo grožđe treba povećati dozu.

Koja je najveća pogreška koju vinogradar može napraviti prije berbe?

Najveća pogreška koju vinogradar može napraviti prije berbe je stara metoda 'brat ću kada i susjed bere', odnosno pogrešna procjena trenutka berbe temeljena isključivo na kalendaru ili izgledu grožđa, umjesto na preciznim kemijskim i organoleptičkim analizama. Zbog temperaturnih ekstrema kojima smo izloženi, vinogradari svake godine moraju biti spremni brati grožđe ranije nego je uobičajeno za svaku pojedinu sortu. Prerana ili prekasna berba nepovratno uništava kvalitetu budućeg vina.

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