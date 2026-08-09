DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Jedan je alkar pao s konja u publiku, a ni nakon tri trke nijedan alkar nije uspio steći odlučujuću prednost, pa je pobjednik odlučen tek u pripetavanju
Dramatičnu ‘ratnu’ Alku posjetio i veleposlanik SAD-a
Sinjska alka 1993. godine ostala je zapamćena kao jedna od najdramatičnijih u novijoj povijesti. Održana u ratnoj Hrvatskoj, završila je tek nakon pripetavanja, a slavodobitnik je postao tad 27-godišnji Stipe Šimundža, kojemu je to bila prva pobjeda na najpoznatijoj hrvatskoj viteškoj igri.
Kako je 9. kolovoza 1993. pisao Večernji list, natjecanje je počelo gotovo tragično, kad je jedan od konja zbacio jahača u publiku. Nasreću, nesreća nije imala teže posljedice pa je Alka nastavljena pred brojnim gledateljima. Nakon tri trke nijedan alkar nije uspio steći odlučujuću prednost pa je pobjednik odlučen tek u pripetavanju. Šimundža je tad nadvisio Stipu Breku i zasluženo ponio naslov slavodobitnika.
Pobjedi je posebnu težinu dala ratna 1993. godina. Pobjedniku je hrvatsku trobojnicu, zlatnu plaketu Alke, nagradu od 1000 njemačkih maraka i vrijednu starinsku sablju uručio načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske, general Janko Bobetko. Darovao mu je i starinsku kuburu, simbolično priznanje koje je dodatno naglasilo povezanost Alke s hrvatskom poviješću i Domovinskim ratom.
Kako piše Večernji, slavodobitnik je nakon pobjede kopljem pronio hrvatsku zastavu ulicama Sinja, a slavlje je zahvatilo cijelu Cetinsku krajinu. Alku su te godine pratili brojni domaći i strani uzvanici, među kojima i predstavnici državnog vrha, vojske te diplomatskog zbora, a to je natjecanju dalo dodatnu važnost. Posebnu je pozornost privukao Peter Galbraith, tadašnji veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj.
Više od tri desetljeća kasnije ta se Alka pamti ne samo po neizvjesnoj završnici, nego i po snažnoj simbolici vremena u kojem je održana - kad je svaka pobjeda, pa i ona viteška, predstavljala poticaj i znak zajedništva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+