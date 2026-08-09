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NA DANAŠNJI DAN

Dramatičnu ‘ratnu’ Alku posjetio i veleposlanik SAD-a

Piše Ana Vukašinović,
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Dramatičnu ‘ratnu’ Alku posjetio i veleposlanik SAD-a
Foto: Arhiva VL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Jedan je alkar pao s konja u publiku, a ni nakon tri trke nijedan alkar nije uspio steći odlučujuću prednost, pa je pobjednik odlučen tek u pripetavanju

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Sinjska alka 1993. godine ostala je zapamćena kao jedna od najdramatičnijih u novijoj povijesti. Održana u ratnoj Hrvatskoj, završila je tek nakon pripetavanja, a slavodobitnik je postao tad 27-godišnji Stipe Šimundža, kojemu je to bila prva pobjeda na najpoznatijoj hrvatskoj viteškoj igri.

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Foto: Arhiva VL

Kako je 9. kolovoza 1993. pisao Večernji list, natjecanje je počelo gotovo tragično, kad je jedan od konja zbacio jahača u publiku. Nasreću, nesreća nije imala teže posljedice pa je Alka nastavljena pred brojnim gledateljima. Nakon tri trke nijedan alkar nije uspio steći odlučujuću prednost pa je pobjednik odlučen tek u pripetavanju. Šimundža je tad nadvisio Stipu Breku i zasluženo ponio naslov slavodobitnika.

Pobjedi je posebnu težinu dala ratna 1993. godina. Pobjedniku je hrvatsku trobojnicu, zlatnu plaketu Alke, nagradu od 1000 njemačkih maraka i vrijednu starinsku sablju uručio načelnik Glavnog stožera Hrvatske vojske, general Janko Bobetko. Darovao mu je i starinsku kuburu, simbolično priznanje koje je dodatno naglasilo povezanost Alke s hrvatskom poviješću i Domovinskim ratom.

Kako piše Večernji, slavodobitnik je nakon pobjede kopljem pronio hrvatsku zastavu ulicama Sinja, a slavlje je zahvatilo cijelu Cetinsku krajinu. Alku su te godine pratili brojni domaći i strani uzvanici, među kojima i predstavnici državnog vrha, vojske te diplomatskog zbora, a to je natjecanju dalo dodatnu važnost. Posebnu je pozornost privukao Peter Galbraith, tadašnji veleposlanik SAD-a u Hrvatskoj.

Više od tri desetljeća kasnije ta se Alka pamti ne samo po neizvjesnoj završnici, nego i po snažnoj simbolici vremena u kojem je održana - kad je svaka pobjeda, pa i ona viteška, predstavljala poticaj i znak zajedništva.

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