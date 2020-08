Evo znakova egipatskog horoskopa

U pariškom Louvreu čuvaju prikaz Zodijaka s 12 znakova, preuzet sa stropa velikog hrama boginji Hator u Denderi, iz 50. godine prije Krista, što je osnova egipatskog horoskopa

<p>I stari Egipćani istraživali su mogućnost da se glavni životni događaji predviđaju na temelju položaja nebeskih tijela, ili prirodnih mijena u trenutku nečijeg rođenja. Zato bi kad bi se rodilo dijete svećenik roditeljima obično izradio kartu neba u trenutku rođenja. Tako se u pariškom Louvreu čuva prikaz zodijaka s 12 znakova, preuzet sa stropa velikog hrama boginji Hator u Denderi, iz 50. godine prije Krista.</p><p>Valja znati da su Egipćani za potrebe predviđanja nebeski svod podijelili drukčije od starih Babilonaca i Grka, iako su djelomično preuzeli astrološku tradiciju i 12 znakova. No, opisi tih znakova ne podudaraju se s onima koje poznajemo, pa se tako ni tumačenja ne podudaraju, Tako znakove koje koriste ne možemo samo povezati sa znakovima iz kineskog horoskopa. Ipak, uz malo prilagodbe na suvremene uvjete, i iz ovog horoskopa možete iščitati koje su glavne osobine pojedinih znakova i koji vam izazovi u životu predstoje. </p><h2>AMUN-RA (26. travnja - 25. svibnja)</h2><p>Amun-Ra je bog Sunca, stvaralaštva i graditeljstva. Mit o ovom bogu nastao je spajanjem dvaju božanstava, Amuna i Ra. Rođeni pod njegovom zaštitom su predvodnici, pokretači i motivatori.</p><p>Već su u mladim godinama mogu biti uzor vršnjacima, pa su među njima, tako, često predsjednici razreda, ili vođe sportskih timova. </p><p>Vrlo su predani svojim ciljevima, neustrašivi i nepokolebljivi. Pokušate li ih uvjeriti da su u krivu, izazvat ćete njihov gnjev. Najlakše ćete preživjeti u njihovo blizini tako da im - podilazite. </p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: učitelj, urednik, političar </p><h2>HATOR (26. svibnja - 24. lipnja)</h2><p>Hator je boginja neba i zemlje. Rođeni u ovom znaku su izražajni, brižni i privrženi, a krase ih visoki stupanj emocionalne inteligencije i empatija. Duboko proživljavaju sve što opažaju pa razvijaju snažne emocije - pozitivne i negativne.</p><p>Podanici Hatora mogu biti naporni kada vole, jer često svojom ljubavlju doslovno guše partnera. S druge strane, divni su prijatelji, uvijek spremni pomoći. </p><p>Ponekad će vam se činiti da pametuju, no njihovi savjeti mogu biti vrlo dobronamjerni. </p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: gluma, likovne umjetnosti, mediji, socijalni rad, farmacija </p><h2>BENU (25. lipnja - 24. srpnja)</h2><p>Benu je bog obnavljanja i uskrsnuća. Predstavlja ga ptica koja se rađa iz vlastitog pepela. Poslužio je starim Grcima kao temelj za lik Feniksa, pa mnogi moderni tumači egipatske mitologije znak Benua zovu Feniksom.</p><p>Ljude rođene u ovom znaku krasi optimizam u teškim situacijama, prilagodljivost i sposobnost da ustanu i nastave dalje nakon teških životnih udaraca. Skloni su riziku, ponekad nerazumnom, odnosno ne osvrću se na to da nemaju šanse ako nešto žele pokušati. </p><p>Vrlo su snažni motivatori, mogu pružiti veliko ohrabrenje ljudima koji su iscrpljeni i posustaju te posebno bolesnima. U sve čemu se posvete ulažu svu svoju energiju, pa se često osamljuju da bi napunili baterije. </p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: sva koja uključuju rizik - od bankarstva i rudarstva, pa do vojnih zanimanja </p><h2>ANUBIS (25. srpnja - 28. kolovoza) </h2><p>To je bog podzemlja i grobova te zaštitnik pokojnika, mumificiranja i balzamiranja. Prikazan je kao čovjek s glavom šakala.</p><p>Ljudi rođeni u ovom znaku su samostalni, povjerljivi i odgovorni. Sposobni su obavljati najširi spektar zadataka u odnosu na sve druge znakove u egipatskom zodijaku.</p><p>Vrlo su sućutni i samilosni te privlače ljude koji imaju tegoba i trebaju pomoć, pri čemu ih ljudi mogu i iskorištavati. Pod stare dane razvijaju se u mudrace koji su razotkrili duboke tajne o sebi i svijetu. </p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: socijalni radnik, društveni pravobranitelj, pravni zastupnik, predstavnik za odnose s javnošću</p><h2>TOT (29. kolovoza - 27. rujna)</h2><p>Tot je bog mudrosti i učenja. Ljudi rođeni u ovom znaku spretni su u rješavanju svojih i tuđih problema te vješti u organiziranju posla i događanja. Proračunati su, promišljeni i dobri planeri.</p><p>Ne vezuju se za posao i mjesto na kojem rade, odnosno rado će preseliti čim dobiju bolju priliku ili im se nešto učini većim izazovom. Kad su pod stresom mogu biti brzopleti i nagli, spremni na sve da pronađu izlaz iz poteškoća, iako im je zapravo svojstveno da djeluju polako i promišljeno, uz temeljitu pripremu. </p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: učitelj, pravnik, knjigovođa, poslovođa, predradnik</p><h2>HORUS (28. rujna -27. listopada)</h2><p>Horus je bog Sunca. Ljudi rođeni u ovom znaku su ambiciozni, odvažni i agresivni. Žele od života izvući maksimum i popeti se visoko na društvenoj ljestvici.</p><p>Naglašeno su otporni na stres pa se upuštaju u zadatke i situacije kojih se oprezniji ljudi klone. Optimistični su i ustraju na svojim ciljevima čak i ako su okolnosti nepovoljne po njih.</p><p>Kad shvate da su otišli predaleko, postaju prgavi te odbijaju priznati poraz i svoju krivnju.</p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: političar, sportaš, vojnik, policajac.</p><h2>VADŽET (28. listopada - 26. studenog)</h2><p>Ona je boginja zaštitnica zemlje, kraljeva i rodilja. Predstavljena je kao zmija ili žena s dvije zmijske glave.</p><p>Ljudi rođeni u tom znaku su oprezni, ,pouzdani, tajnoviti i suzdržani, no sve to vrijedi za njih dok ih netko ne izazove. Kad se nađu u opasnosti, ili opasnost prijeti ljudima do kojih im je stalo, postaju silovito usmjereni na njihovu zaštitu i borbu za njihova prava, neovisno o tome kakve su šanse za to da pobijede. </p><p>Teško sklapaju prijateljstva, ali kad se s nekim zbliže, vrlo su odani i predani prijatelji, no očekuju jednaku odanost u odnosima s voljenima i prijateljima. Ponekad mogu djelovati hladno i nadmeno, kao da vas žele odbiti od sebe. .</p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: kirurg, patolog, graditelj, nadzornik, policajac, zaštitar</p><h2>SEHMET (27. studenog - 26. prosinca)</h2><p>To je bog rata, lova i suparništva. Ljudi rođeni u ovom znaku su emocionalno površni, što im pomaže da budu neopterećeni, otvoreni i duhoviti, zbog čega druženje s njima izgleda jednostavno. Žude za akcijom i otkrivanjem novih iskustava.</p><p>S njima je ugodno družiti se sve dok ne požele nešto što pripada vama, tada postaju bezobzirni i pretvaraju se u neugodne neprijatelje, bez obzira što vas prije toga vezivalo. Nije stvar u tome da namjerno žele nanijeti štetu, nego jednostavno ne mare za tuđe interese.</p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: istraživač, trgovački putnik, novinar, lovac, oružar</p><h2>SFINGA (27. prosinca - 25. siječnja)</h2><p>Sfinga je čuvarica blaga, materijalnog i duhovnog. Može mijenjati oblik kad situacija to zahtijeva.</p><p>U ovom su znaku rođeni postojani i ustrajni ljudi koji planiraju i djeluju dugoročno. Iako se mogu prilagođavati okolnostima, ostaju predani svom strateškom cilju.</p><p>Mogu biti okruženi velikim brojem ljudi, ali su s rijetkima prisni. Zbog čuvanja intime su pomalo tajanstveni, pa se o njima mogu širiti nevjerojatne glasine, pri čemu malo koja odgovara istini.</p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: znanstvenik, pisac, filozof, povjesničar. Najbolje uspijevaju u privatnom poslu.</p><h2>ŠU (26. siječnja - 24. veljače)</h2><p>Šu je bog zraka i vjetra i označava nekonvencionalne osobe koje često krše društvene norme. Često imaju dobre i napredne ideje.</p><p>Oni žive u svom svijetu i nerado se prilagođavaju drugima. Neće vam uspjeti nagovaranje da promijene mišljenje o nečem. Ako se to dogodi, u podlozi su neki duboko intimni razlozi. </p><p>Zbog nepredvidivih promjena njegovih stavova, okolina doživljava Šua neodgovornim i nepouzdanim, no oni ne mare za to i zapravo ne žele mijenjati tuđe planove. Samo se drže svojih uvjerenja.</p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: izumitelj, programer, liječnik, njegovatelj, pisac, reporter. </p><h2>IZIDA (25. veljače - 26. ožujka)</h2><p>Izida je boginja prirode i čarobnjaštva. Ljudi rođeni pod njezinom zaštitom su intuitivni i idealistični. Krasi ih promjenjiva ćud i neobičan spoj: U nekim stvarima ih je vrlo lako navesti da popuste, dok su u drugima nepokolebljivi i nepopustljivi.</p><p>Ljudima oko njih često se može činiti da žive u mašti i fantaziji. No ponekad je ono što Izida opaža prava stvarnost, koja je skrivena od većine i u koju mogu proniknuti samo vrlo intuitivni.</p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: umjetnik, liječnik, bolničar, terapeut, savjetnik, ugostitelj</p><h2>OZIRIS (27. ožujka - 25. travnja)</h2><p>Oziris je bog drugog svijeta, vječnog života i tišine. Rođeni pod njegovim okriljem obdareni su velikom energijom i utjecajem na okolinu koje najčešće ne znaju kontrolirati.</p><p>Dinamični su, poduzetni i brzopleti. U pravilu reagiraju 'na prvu loptu', bez predumišljaja.</p><p>Kad im nešto dosadi, raskidaju s tim bez sentimentalnosti. Često naglo započinju nešto novo, primjerice promijene posao ili hobi, presele se ili preurede dom, pa relativno brzo izgube interes za to. Nerado se dugoročno obavezuju na nešto.</p><p>Zanimanja koja im odgovaraju: prodaja, moda, istraživanje, tehnologija, sport</p>