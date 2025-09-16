Drugi festival rižota u Skradinu nadmašio je sva očekivanja

Suncem okupan Skradin prošlog je vikenda ponovno pokazao zašto je nezaobilazna destinacija koja živi u znaku svoje najpoznatije delicije - čuvenog skradinskog rižota. Drugo izdanje Skradinskog festivala rižota i načina života okupilo je oko 5500 posjetitelja i ljubitelja dobre hrane, a predivna atmosfera, pozitivna energija, mirisi i okusi, pretvorili su ovu manifestaciju u nezaboravan doživljaj koji ćemo još dugo prepričavati i pamtiti.

Više od 2000 porcija domaćeg skradinskog rižota

Na Trgu Male Gospe i ulicama Skradina osjećala se posebna, topla atmosfera kao da cijeli grad diše istim ritmom. Smijeh, pjesma i dobro raspoloženje pratili su svakog gosta, dok su domaći kuhari s ponosom dijelili više od 2000 porcija slavnog specijaliteta. U taj je rižot utkano više od 250 kilograma mesa, preko 370 litara juhe, čak 70 kilograma parmezana i tri kilograma muškatnog oraščića. Ostale sastojke naši ugostitelji čuvaju kao višestoljetne tajne recepta koji se prenosi s generacije na generaciju. Svaka porcija rižota bila je priča za sebe, priča o ljubavi prema tradiciji, zajedništvu i skradinskom načinu života.

Foto: MIRANDA TRKLJA

Uz čuveni skradinski rižot, žlice gostujućih kuhara provele su nas kroz čak 11 krajeva Lijepe Naše, odnosno 11 vrsta rižota uz goste iz Italije i Bosne i Hercegovine. Kad sve zbrojimo, bilo je 3000 porcija gostujućih rižota. Dok su jedni čekali u redu za rižote, drugi su uživali u druženju i pjesmi koja je kulminirala s koncertom Dalmatina.

Uz kuhače koje su miješale rižote, u zraku se miješala energija domaćih ljudi i oduševljenje mnogobrojnih posjetitelja. Svi su se složili u jednom - festival je ispunio i nadmašio sva očekivanja, a iskrice sreće bile su osjetne na svakom koraku. Za sve je "kriva" ta posebna, pozitivna energija koju ima Skradin i njegovi stanovnici.

Slatki dan kao slatka završnica

Poseban šarm donijela je i nedjelja, kada je festival zasjao u najslađem izdanju. “Slatki dan” okupio je brojne izlagače koji su predstavili raznovrsne kolače, torte, tradicionalne slastice i moderne deserte, odnosno pravu malu rapsodiju ili slastičarsku galeriju za sve sladokusce. A na Trgu Male Gospe okupilo ih se oko 2000! Skradin je još jednom dokazao da zna spojiti tradiciju i suvremene gastronomske trendove na način koji osvaja mirisima, okusima i dobrom energijom.

Foto: MIRANDA TRKLJA

Direktorica Turističke zajednica grada Skradina, Bernarda Marasović, ponosno i zadovoljno je istaknula:

- Skradinski festival rižota još je jednom dokazao da naša kulinarska tradicija ima snagu povezati ljude iz cijele Hrvatske i svijeta. Ponosni smo što je drugo izdanje festivala nadmašilo sva očekivanja, a najljepše priznanje dolazi upravo od naših posjetitelja koji su uživali u svakom trenutku. Ovo je tek početak priče koja će svake godine biti sve bogatija i ljepša. Također, od srca zahvaljujem svima koji su na bilo koji način pridonijeli i uveličali naš Festival.

Foto: MIRANDA TRKLJA

Drugo izdanje Skradinskog festivala rižota potvrdilo je ono što svi već znaju: ovaj je grad srce kulinarske tradicije, mjesto gdje se baština pretače u vrhunski doživljaj, a hrana postaje simbol zajedništva i radosti. Oni koji su došli, otišli su puni dojmova i lijepih uspomena. Oni koji nisu, već sad planiraju dolazak dogodine, uz ideje koje će, vjerujemo, oduševiti u rujnu sljedeće godine.