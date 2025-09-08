Organizatorica i vlasnica MIdea obrta za čuvanje, uređivanje i njegu pasa, Martina Sanković, najavljuje još jedno veliko druženje pasa, njihovih vlasnika i svih zainteresiranih 13. rujna na Vungriščaku u Samoboru
Drugi samoborski Dog Day donosi izbor najljepšeg rasnog psa i najljepšeg mješanca
Ponovno vas očekuju brojne radionice i edukacije za pse i njihove vlasnike, uključujući onu za njegu i održavanje dlake, zatim natjecanje na poligonu iskušenja, Canicross utrku, izbor za najljepšeg rasnog psa i najljepšeg mješanca i još mnogo toga.
Organizatorica je razmišljala i o kutku za najmlađe posjetitelje, koje ove godine, uz neizostavne napuhance i facepaint, uz kotizaciju čeka i posebna radionica, Paint&Fun! U paintu, ali uz vino, mogu se također, uz kotizaciju, uključiti i odrasli.
Vjerni sponzori i ove su godine osigurali bogatu tombolu i vrijedne nagrade, na buvljaku možete povoljno trgovati, prodati ili kupiti, a uz iće i piće te muzički odabir DJ-a Maria G sigurni smo da vas čeka jedan lijepi dan u Samoboru.
- Nakon prošle godine imamo više iskustva i dodatno smo obogatili program i ponudu. Uz veliku pomoć sponzora i partnera koji nas prate od prvog dana, i drugi su prepoznali našu priču te nas podržali ove godine. Tu su i Turistička zajednica Grada Samobora, Gradska četvrt Gornji kraj Hamor i Pučko otvoreno učilište, uz čiju pomoć za kraj Drugog Dog Daya imamo kino projekciju filma 'Psići u ophodnji' - rekla je organizatorica Martina te za kraj pozvala sve četveronožne ljubimce i njihove vlasnike na popularni samoborski Vungri.
- Navratite jer je Dog Day namijenjen svima! Uživajte s vašim ljubimcima u divnom Samoboru, gdje smo kroz cijelu subotu pripremili za svakoga ponešto - poručuju.
