Dua Lipa ovako održava liniju: Trening traje samo 20 minuta

Ipak, važno je naglasiti da ovaj konkretan trening nije osobno sastavila Dua Lipa. Osmislila ga je trenerica Melissa Lynn s platforme Frame, čija je pjevačica suosnivačica i kreativna direktorica. Riječ je o kratkoj rutini s elementima pilatesa koja aktivira trbušne mišiće, ruke, noge i stražnjicu, a cijeli se trening može odraditi kod kuće.

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Prostirka joj pomaže da ostane dosljedna

Dua Lipa već godinama govori o tome koliko joj je kretanje važno, ne samo zbog izgleda nego i zbog izdržljivosti potrebne za nastupe. Njezini koncerti uključuju intenzivno pjevanje, ples i koreografije, zbog čega treningu pristupa poput sportašice.

U njezinoj se rutini izmjenjuju pilates, joga, vježbe snage, plesne probe i kardio. Posebno voli treninge na prostirci jer ih može odraditi gotovo bilo gdje, uključujući hotelsku sobu tijekom turneje. Objasnila je kako joj svakodnevno kretanje pomaže da ostane fizički spremna, ali i mentalno stabilna tijekom zahtjevnih razdoblja.

Kako izgleda trening od 20 minuta?

Rutina se sastoji od šest vježbi koje se izvode kružno. Svaka traje 40 sekundi, nakon čega slijedi 20 sekundi odmora. Kada se završi svih šest vježbi, potrebno je odmoriti jednu minutu, a zatim ponoviti cijeli krug.

Za trening su predviđeni prostirka, manja pilates-lopta te lagani utezi za zapešća i gležnjeve. Početnici vježbe mogu izvoditi i bez utega jer dodatna oprema služi prvenstveno povećanju intenziteta. Pilates-lopta stvara nestabilnost, zbog čega mišići trupa moraju snažnije raditi kako bi tijelo zadržalo ravnotežu.

1. Bočni plank s pulsiranjem na lopti

Prva vježba izvodi se u položaju bočnog planka, pri čemu lopta služi kao oslonac. Iz tog se položaja kukovi kontrolirano podižu i spuštaju kratkim pulsirajućim pokretima.

Vježba prvenstveno aktivira bočne trbušne mišiće, ramena i stabilizatore trupa. Budući da je tijelo oslonjeno na nestabilnu podlogu, potrebno je cijelo vrijeme kontrolirati položaj kralježnice i zdjelice.

2. Bočni plank s opružanjem noge

Dok se tijelo zadržava u bočnom planku, gornja noga se podiže ili opruža. Time se uz trbušne mišiće dodatno uključuju mišići kukova, stražnjice i vanjske strane bedara.

Ova je vježba zahtjevna jer istodobno traži snagu, koordinaciju i ravnotežu. Pokret treba izvoditi polako, bez ljuljanja tijela i propadanja u ramenu.

3. Trbušnjaci s pilates-loptom

Lopta se postavlja ispod donjeg ili srednjeg dijela leđa, ovisno o izvedbi, a tijelo se zatim kontrolirano podiže u trbušnjak. Nestabilna podloga omogućuje veći raspon pokreta, ali istodobno zahtijeva jaču aktivaciju dubokih mišića trupa.

Cilj nije izvoditi pokret što brže, nego podizati i spuštati gornji dio tijela uz kontrolirano disanje. Vrat pritom treba ostati opušten, bez povlačenja glave rukama.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

4. Zadržavanje bočnog trbušnjaka uz podizanje noge

U ovoj se vježbi tijelo zadržava u položaju koji aktivira bočni dio trbuha, dok se istodobno podiže i spušta jedna noga. Kombinacija statičkog zadržavanja i pokreta dodatno opterećuje mišiće središnjeg dijela tijela.

Uz trbušne mišiće rade i pregibači kuka, stražnjica te mišići koji stabiliziraju zdjelicu. Posebno je važno da pokret ostane malen i kontroliran.

5. Bočni teaser

Teaser je poznata pilates-vježba koja kombinira ravnotežu, snagu trbuha i kontrolu tijela. U bočnoj varijanti trup i noge podižu se tako da tijelo nakratko tvori oblik slova V.

Ovo je jedna od tehnički zahtjevnijih vježbi u cijelom treningu. Osobe koje je ne mogu izvesti u punom opsegu mogu ostaviti jednu ruku ili nogu na podu kako bi si osigurale veću stabilnost.

6. Iskoraci unatrag

Posljednja vježba izvodi se u stojećem položaju. Jedna noga odlazi unatrag u iskorak, nakon čega se tijelo vraća u početni položaj. Vježba aktivira prednju i stražnju stranu bedara, stražnjicu te mišiće trupa.

Za pravilnu izvedbu potrebno je zadržati uspravan gornji dio tijela, a koljeno prednje noge usmjeriti u istom smjeru kao stopalo. Dodavanje utega za zapešća povećava opterećenje i uključuje gornji dio tijela.

Kratak trening ne znači i lagan trening

Iako traje samo 20 minuta, rutina može biti vrlo zahtjevna. Kratki odmori i kombinacija dinamičkih pokreta sa statičkim zadržavanjima održavaju mišiće pod napetošću gotovo cijelo vrijeme.

Poseban je naglasak na trupu, odnosno dubokim trbušnim mišićima, donjem dijelu leđa, zdjeličnom dnu i mišićima koji održavaju pravilno držanje. Jedna novinarka koja je isprobala trening opisala je snažnu aktivaciju trbušnih mišića već tijekom prvoga kruga, osobito pri vježbama na nestabilnoj lopti.

Može li se ovim treningom dobiti tijelo poput Due Lipe?

Jedan trening ne može jamčiti figuru određene osobe. Na izgled tijela utječu genetika, prehrana, ukupna razina aktivnosti, san, stres i dugoročna dosljednost. Dua Lipa uz pilates redovito pleše, vježba snagu, radi kardio i prolazi višesatne probe za nastupe.

Ova rutina ipak može biti koristan dodatak tjednom rasporedu jer u kratkom vremenu aktivira više mišićnih skupina. Za napredak je važnije vježbati redovito nego povremeno odraditi vrlo dug i iscrpljujući trening.

Početnici bi trebali krenuti bez dodatnih utega, izvoditi lakše varijante pokreta i zaustaviti se ako osjete oštru bol. Trudnice, žene nakon poroda, osobe s ozljedama te svi koji imaju zdravstvene poteškoće trebali bi se prije izvođenja zahtjevnijih vježbi posavjetovati s liječnikom ili fizioterapeutom.