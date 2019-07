Duhovno nadareni ljudi: Šest znakova da ste i vi među njima

Iako su duhovni darovi često povezani sa osobnim razvojem te nam pomažu izdići se iznad uobičajenih stvari i problema, mogu biti i težak teret. Ako se nalazite među ljudima nadarenima za takve stvari, morate se jednostavno naučiti nositi s time u svakodnevnom životu.

Postoje neke stvari po kojima je lako prepoznati duhovno nadarene ljude.

1. Lunarni ciklusi djeluje na njih

U vrijeme mladog i punog Mjeseca energija i vibracije u zraku su drugačije nego inače. Tijekom tih perioda duhovno nadareni ljudi imaju problema sa spavanjem ili čak mogu osjećati neki neobjašnjiv nemir.

Foto: 123rf

2. Bude se često između 3 i 4 sata

To vrijeme je poznato i kao 'vještičji sat', specifično doba noći kada su magične moći najjače. To znači da je to najpogodnije vrijeme da bi se napravile čudne stvari.

Ukoliko se budite između 3 i 4 sata tijekom noći, ili u to doba najlošije spavate, to može biti nagovještaj duhovnog dara. Sljedeći put kada vam se to dogodi, nemojte 'poludjeti' već se umirite, pomolite ili meditirajte. To će pomoći povećati ili ukrotiti vaše moći.

Foto: Dreamstime

3. Privlačni su životinjama

Poznato je da životinje imaju snažnija osjetila od ljudi, bolje procjenjuju je li netko, na primjer, ljut ili ljubazan. One su u stanju osjetiti našu auru što ih tjera da gravitiraju pojedincima za koje osjete da su duhovno nadareni.

Privlači ih ta duhovna energija i osjećaju se zaštićeno i sigurno u njihovom društvu.

Foto: Dreamstime

4. Prilaze im stranci i 'čudni' ljudi

Najčešće duhovno nadareni ljudi privlače strance kojima je potrebna pomoć ili iscjeljenje, bilo da je to fizički, emocionalno, duhovno ili mentalno. S druge strane, znaju im često prilaziti i ljudi koje naše društvo smatra 'ludima'.

Ti ljudi zapravo nisu ludi već su prosvijetljeni, ali još se uvijek nisu u stanju s tim nositi i to shvatiti. Njima je potrebno vodstvo nekoga tko je prosvjetljeniji od njih pa ih podsvijest vodi takvim pojedincima, onima koji su duhovno nadareni i znaju se nositi čak i sa stvarima koje ne razumiju.

Foto: themoviedb.org

5. Osjećaju promjenu vremena

Oni imaju prirodnu sposobnost osjetiti hoće li, recimo, biti oluje. Čak i kada je savršeno sunčani i miran dan, u stanju su znati hoće li uskoro početi padati kiša. Moguće da je to zato što su njihovi duhovni darovi povezani sa energijom prirode.

Foto: Pixabay/Merseyside Police

6. Osjećaju dobre i loše energije

Kada uđu u prostoriju, duhovno nadareni ljudi su kao radari koji registriraju energije. U stanju su otkriti i najmanji tračak energije, pozitivne ili negativne.

Mogu osjetiti je li se na nekom mjestu dogodilo nešto loše po energiji koju ta prostorija isijava ili u ljudima vidjeti što misle i osjećaju kada ih pogledaju, prenosi consciousreminder.com.