Bjedov je na ovim OI osvojila zlatnu medalju za uspjeh u plivanju na 100 metara prsno i srebrnu medalju za drugo mjesto u plivanju na 200 metara prsno
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Đurđica Bjedov na Olimpijskim igrama osvojila dvije medalje!
Čitanje članka: 2 min
Neočekivano, ali trijumfalno postignuće ostvarila je Đurđica Bjedov. Dosad najveći uspjeh jugoslavenskog plivačkog sporta. Naime, 21-godišnja splitska studentica dva puta je stala na olimpijsko pobjedničko postolje u Ciudad Mexicu, piše Večernji list na današnji dan 1968. godine u kratkoj vijesti na cijeloj stranici koja je ilustrirana fotografijama mlade hrvatske plivačice.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku