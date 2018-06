Dušica Malada: ‘Moje kreme su već 30 godina iste recepture...’

Dugo sam razmišljala o pokretanju vlastitog posla, iako sam jedanaest godina radila u Plivi i sedam godina u tvrtki Dalmeda vrlo siguran posao, pa nije bilo potrebe za realiziranjem ideje o pokretanju vlastitog posla.

No događanja i okolnosti devedesetih, kad se lako ostajalo bez posla, te inflacija i privatizacija doveli su do dubljeg promišljanja, kaže Splićanka Dušica Malada (67), diplomirana inženjerka kemijske tehnologije i pokretačica brenda prirodne kozmetike Forma Natura. Promjena sustava pridonijela je lakšem otvaranju tvrtke što ju je na kraju i “bacilo” u poslovne vode.

- Upisala sam program za kozmetičarku kako bih se specijalizirala u znanju s obzirom na moju diplomu i tako počinje moja priča. Tad susrećem i Marjanku, kolegicu s fakulteta, koja također ostaje bez posla, s golemim iskustvom u proizvodnji igračaka u u Jugoplastici (Diokom). Administrativni dio oko tvrtke riješile smo za sedam mjeseci, a u međuvremenu smo razmišljale o proizvodima - prisjeća se ova iskusna poduzetnica. Nije bilo vremena za strah jer je to bila čista borba za egzistenciju. Išle su na “sve ili ništa”.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

- U početku mi je pomogla obitelj jer su se prvi računi plaćali iz osobnog proračuna. Nije bilo lako. Uzimala sam kruh ‘djeci iz usta’ za ono u što sam vjerovala. Moja tad dva maloljetna sina i muž također su snosili dio žrtve. Marjanka je imala jednak doprinos i 50 posto udjela u tvrtki. Zajedno smo nekad radile i po 10 sati u našem laboratoriju u Solinu - govori Dušica koja danas formalno više nije zaposlenica tvrtke, ali je ostala u savjetodavnoj ulozi.

Prvi proizvod koji su napravile bio je balzam za njegu suhe i ispucale kože, jedinstven na tržištu još i danas. No ubrzo su krenule i s linijom za akne te anticelulitnim programom jer je tržište tad bilo “gladno” tih proizvoda.

Nove tehnologije

- Pokušavale smo se progurati na tržište kroz sajmove po cijeloj Hrvatskoj i tako sljedećih 12 godina. S vremenom smo širile asortiman. Neke recepte kupile smo od talijanske tvrtke Ella, a svo vrijeme zadržale smo i recepture danas stare više od 30 godina kojima smo održale kvalitetu. Zbog tog niza godina prisutnih na tržištu proizvodi su provjereni i potvrdili su ih svi naši korisnici - kaže Dušica. S kupcima su stvarale poseban odnos koji nikad nije bio samo - služben.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

A kako bi ostale konkurentne, neprestano su se prilagođavale i okretale novim tehnologijama, dok su se u posljednje vrijeme više aktivirale na internetu.

- Na taj način se brže i lakše dođe do kupca u moru ‘jednokratnih’ reklama. Iako jedna reklama ‘od usta do usta’ vrijedi više od klasične reklame jer, unatoč dobroj reklami, loš glas se brzo širi - priča Dušica koja je posao sad prepustila mlađoj generaciji. Najponosnija je na svoju hrabrost i vjeru u ono što si je zamislila te na to što nikad nije posezala za rješenjima “ispod radara” koja bi kad-tad došla na naplatu.

Dugotrajan proces

- Smatram da je danas puno teže pokrenuti vlastiti posao u području proizvodnje s obzirom na svu potrebnu administraciju. Iako se velika količina informacija nudi na internetu, to ne znači da je i lakše, a cijeli proces nekad ispada prilično dugotrajan unatoč tehnologiji. Poticaji na samozapošljavanje ne otklanjaju problem administracije, no to buduće poduzetnike ne treba obeshrabriti - smatra Dušica.

U današnje vrijeme treba biti oprezan prilikom pokretanja vlastitog biznisa, smatra, a mladi bi trebali biti nadasve realni i jedinstveni kako bi uspjeli.

- Spremnost na odricanje i upornost u kombinaciji sa strpljenjem bi po meni bio ključ uspjeha u poslovnom svijetu. Ništa se ne gradi preko noći. Zbog izostanka i samo jedne od navedenih karika cijeli sustav lako se može urušiti. Kao poduzetnica, žena i majka mogu reći da je jako teško ostvariti balans između privatnog života i posla. Granica se ipak mora poznavati jer vas vrlo lako jedan segment može odgurati od stvarnosti i tad se sve počne raspadati. Naravno, nailazi se na puno uspona i padova, ali uz uzajamno razumijevanje obitelji lakše je raditi i stvarati - zaključuje Dušica.

Informirali kupce o tome što nanose na kožu preko sajmova i prezentacija

Proizvode od početka nudimo preko kozmetičkih salona, dućana mješovite robe i zdrave prehrane, kao i ljekarna diljem Hrvatske. Odnedavno smo pokrenuli i direktnu prodaju preko interneta. Nikad nismo imali maloprodajno mjesto zbog velikih troškova.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Trudili smo se kupce informirati na sajmovima i prezentacijama kako bi znali što nanose na kožu jer danas ne znači nužno da je proizvod kvalitetan ako je skup, objašnjava Dušica i dodaje da su sve sirovine nabavljale u Hrvatskoj jer je ovdje bila najbolja proizvodnja sirovina u svijetu.

Tržište je sad zasićeno nekvalitetnim uvozom pa treba puno vremena i znanja kako bi došli do željene sirovine te zadržali kvalitetu.