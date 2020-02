Dva mjeseca na Bahamima i to besplatno? Da, i to je moguće!

Slavni AirBnb šalje petero ljudi na dva mjeseca ljetovanja na Bahame, ali u plemenite svrhe.

Nakon što je uragan Dorian pogodio to područje u listopadu 2019. godine, a na Bahamima poginulo preko 70 ljudi, poznata platforma za iznajmljivanje stanova i kuća odlučila je reagirati, javlja australski News.

AirBnb upravo u svrhu obnove koraljnog grebena, izgradnje čamaca i slično, šalje petero ljudi s organizacijom Bahamas National Trust.

The Bahamas Sabbatical: Two months immersing yourself in real Bahamian culture and working with locals to help preserve an archipelago.



Apply by 11:59pm EST on February 18, 2020: https://t.co/5ShjeykDCf



Terms and conditions apply. pic.twitter.com/gGbATX506I