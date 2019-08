Dva od pet dana na posao idite javnim prijevozom, a ne autom

Usvajanje zdravih navika i život koji stvara minimalan otpad ne zahtijevaju viši životni standard, previše vremena i potpunu promjenu života.

To su samo neki od mitova koji ljude sprečavaju da pokušaju živjeti ‘zelenije’, kaže Crissy Trask, autorica knjige 'It’s Easy Being Green: A Handbook for Earth-Friendly Living'.

Ekološki problemi s kojima se Zemlja suočava proizašli su iz ljudskih aktivnosti. Ako se oni nastoje ukloniti, nužno je početi djelovati. Kako bi sačuvali okoliš od daljnjeg zagađenja svatko od nas treba uložiti određenu količinu napora, a ključ napretka je u promjeni razmišljanja i načinu života.

- Odustajanje od vožnje autom nekoliko puta na tjedan i korištenje javnog prijevoza je jedan od koraka na putu do življenja ‘zelenijeg’ života - napominje autorica te dodaje kako je naša obaveza stvoriti zdrave navike života s najmanjom količinom otpada te učenje budućih generacija da budu zdravi i ekološko osviješteni članovi društva.

Foto: Dreamstime

- Mnogi smatraju kako su ekološki proizvodi skupi i slabo zastupljeni, no to nije točno. Na internetu postoji mnoštvo stranica na kojima se takvi proizvodi mogu naručiti, a cijene se ne razlikuju toliko u usporedbi s uobičajenim proizvodima čiji su sastavi i ambalaža štetni za Zemlju - kaže autorica.

Može se naći i odjeća koja je napravljena od sto posto reciklirane tkanine. Odustanite od kupovanja odjeće od plastificiranih tkanina. To nije dobro za okoliš, ali ni za vaše zdravlje.

- Proizvodnja takve odjeće maksimalno je ekološki održiva. Ne koriste se boje, minimalizirana je potrošnja kemikalija, vode i energije - tvrdi autorica.

Od tehnologije na tržištu postoji i ona ekološka. Tako se može naći laptop koji je proizveden u uvjetima u kojima je emisija stakleničkih plinova smanjena za 30 posto, a voda za 75 posto.

Odbacite jednokratne šalice za kavu. Nabavite svoju šalicu napravljenu od 100 posto sigurnog silikona. Napravljene su u veličini koja stane pod aparat za kavu, pa ćete kavu za van moći uzeti i u kafiću.

Kako biste uštedjeli vodu pri tuširanju, možete pronaći štedni regulator mlaza tuša. Prilikom priprema sendviča za piknik u prirodi ili školski izlet odbacite aluminijske i plastične folije za jednokratnu uporabu. Pronađite omote za višekratnu uporabu koji su napravljeni od recikliranih PET boca. S njih se lako mogu ukloniti i nečistoće od hrane.

Foto: Dreamstime

- Izbjegavajte kupnju proizvoda koji dolaze u plastičnoj ambalaži. Gotovo sva ta plastika teško se reciklira i završi u prirodi. Umjesto toga pronađite one koji su omotani u papir, koji se može reciklirati - savjetuje autorica te preporučuje kupnju hrane iz domaćeg uzgoja.

Na transport u velike trgovine troši se puno energije, prije svega goriva. Osim što ćete poboljšati svoje zdravlje tako što ćete jesti hranu iz domaćeg uzgoja, učinit ćete dobro i za Zemlju.

- Minimalno energije potrebno je uložiti kako biste živjeli zdravijim životom. Treba misliti na buduće generacije - zaključuje autorica.