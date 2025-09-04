Dvojica studenata na Sveučilištu Stanford u Kaliforniji prvi su razvili algoritam pretraživanja (1996.) poznat kao 'BackRub' uz pomoć Scotta Hassana i Alana Steremberga
Dva studenta postavili su temelj moderne povijesti interneta
Dana 4. rujna 1998. godine Larry Page i Sergey Brin službeno su osnovali tvrtku Google Inc., a to je bio početak pretraživačkog giganta koji danas poznajemo. Iako se rođendan tvrtke povijesno slavio na ovaj datum, kasnije je službena proslava pomaknuta na 27. rujna, kako bi se obilježio dan kad su indeksirali rekordan broj stranica za pretraživanje.
