"Dvaput sam skoro umrla zbog izvanmaterične trudnoće - čudo je da sam ovdje"

Vidjevši dvije ružičaste crte koje su se pojavile na testu za trudnoću, učiteljica iz Kanzasa, Hinda Abrahams (28), osjetila je kako joj se želudac steže. Krvarila je danima i odmah je znala da nešto ozbiljno nije u redu, ali ono što nikada nije mogla očekivati jest da bi u roku od sat vreman mogla biti mrtva.

Odmah je otišla u bolnicu, a nakon postavljene sumnje na izvanmateričnu trudnoću, očekivala je da će liječnici izvesti jednostavan laparoskopski zahvat. Umjesto toga, probudila se na intenzivnoj njezi i saznala da joj je srce dva puta stalo tijekom postupka, jer je doživjela alergijsku reakciju na opću anesteziju. Zbog toga je bila 'mrtva' 20 sekundi, piše The Sun.

- Umrla sam i vratila se u život. Srce mi je dva puta stalo i probudila sam se nesposobna samostalno disati. Odmah sam prepoznala sobu intenzivne njege, pa mi je prvo palo na pamet da mi je pao krvni tlak ili nešto slično“, kaže Hinda i dodaje: „Tada sam vidjela sat iznad glave medicinskih sestara kako pokazuje 16 sati, što je značilo da je prošlo pet sati otkako su započeli operaciju, a ja sam se tek budila”.

Ta zastrašujuća situacija započela je 30. siječnja, kada je počela osjećati bolove u trbuhu i pronašla krvave mrlje na rublju. Uzimala je kontracepcijske pilule i nije propustila dozu, a samo dva tjedna ranije imala je i normalnu menstruaciju. Nakon četiri dana boli i laganog krvarenja, njezin suprug Theodore (35), nagovarao ju je da ode u bolnicu.

- Pokušala sam razmišljati o tome što bi pretpostavili u bolnici i prva pomisao bila je sumnja na izvanmaterničnu trudnoću jer sam čitala priče o sličnoj, jednostranoj boli i krvarenju – kaže ova majka dvoje djece, od kojih je jedno u spektru autizma, pa je vrlo aktivna na društvenim mrežama oko toga.

Odlučila je napraviti test na trudnoću. Iako nije propustila niti jednu dozu kontracepcijske pilule i još uvijek je dojila bebu, bila je šokirana kad je test na trudnoću pozitivan.

- Paničarila sam, ali moj muž, koji je moj heroj, bio je vrlo smiren i odmah je preuzeo stvar u svoje ruke te je zamolio nekoga da dođe i ostane s djecom kako bi me mogao odvesti u bolnicu.Čim sam vidjela pozitivan test, odmah sam shvatila da je to izvanmaterična trudnoća. Ni u jednom trenutku se nisam stigla radovati, jer sam četiri dana patila od teških bolova. Taj test nas je samo usmjetio u smjeru u kojem treba reagirati – kaže majka.

Izvanmaternična trudnoća događa se kad se oplođena jajna stanica implantira izvan maternice, obično u jednom od jajovoda. U bolnici su joj liječnici odmah potvrdili da ima spontani pobačaj i vidjeli su masu blizu lijevog jajnika. Zakazali su operaciju kako bi uklonili neželjenu trudnoću. Očekivalo se da će postupak trajati oko 45 minuta, a onda se zakompliciralo.

Hinda je pretrpjela anafilaktičku alergijsku reakciju na opću anesteziju i liječnici su je morali oživljavati. Manje od 20 minuta nakon što je Hinda odvedena na operaciju, liječnici su pozvali njezina supruga u čekaonicu. Opstetričar mu je rekao da je srce njegove supruge dva puta stalo tijekom operacije zbog anafilaktičke alergijske reakcije na opću anesteziju.

- Kad se ovo prvi put dogodilo, mislila sam da je kao u filmovima u kojima kardiopulmonalna reanimacija uvijek djeluje, pa osoba ustane i vrati se u normalu. Nisam znala taj ostupak ima stopu preživljavanja od 40 posto kad se izvodi u medcinskom okruženju. Na ulici je oživljavanje uspješno samo u 10 posto slučajeva – priča Hinda. Čak i kad se dogodi da srce pacijenta počne ponovo kucati, mnogi od njih ne prežive sljedeća dva do tri dana zbog komplikacija. Mnogi koji prežive imaju trajni invaliditet ili oštećenje mozga zbog nedostatka kisika.

- Činjenica da sam ne samo preživjela već nemam nikakve ozbiljne komplikacije koje bi mi promijenile život pravo je čudo i zahvaljujem Bogu na tome – kaže mlada majka.

Kad se nekoliko sati nakon oživljavanja probudila na intenzivnoj, Hinda je shvatila da je intubirana i da ne može samostalno disati. Bila je spojena na više intravenskih funkcija, imala je kateter i kanilu uvedenu u vrat kojom joj se dostavljala hitna terapija. Prsna kost ju je boljela od kompresija prsnog koša tijekom oživljavanja. Sljedeća 3 dana provela je na intenzivnoj njezi, a u tom razdoblju razvila je i upalu pluća zbog intubacij. Liječnici su primijetili i znakove zatajenja srca, uzrokovanog traumom srčanog zastoja, no vjeruju da je i prije incidenta imala ikakvih srčanih problema.

Unatoč teškoj situaciji, polako se počela oporavljati. Sad je već kod kuće, svjesna da je imala puno sreće, pa je govorila za medije s ciljem da podigne svijest o važnosti testova za trudnoću u bolnicama. Mnoge ih žene, naime, odbijaju, uvjerene da ne mogu biti trudne, a to može biti presudno radi hitnog liječenja.



- Netko poput mene tko je uzimao kontracepciju i imao menstruaciju dva tjedna ranije, razumljivo bi mislio da je glupo raditi test na trudnoću. No, da mi je puknuo jajovod s izvanmaterničnom trudnoćom, saznanje da je riječ o trudnoći spasilo bi mi život; zato je važno obaviti test, zaključuje Hinde.

Izvanmaternična trudnoća - što je to?

To stanje nastaje kad se oplođena jajna stanica implantira izvan maternice, iako bi trebala putovati u maternicu i tamo se 'ugnijezditi'. U ovom slučaju, oplođena jajna stanica se pričvršćuje na mjestu gdje ne može rasti. Većinom je to na jajovodima, ali se može dogoditi i na jajnicima, cerviksu (vratu maternice) ili nekom drugom organu unutar zdjelice. Trudnoća obično ne traje dulje od 12 tjedana, jer se simptomi javljaju i prije toga i uvijek se mora prekinuti. Jajna stanica se uklanja operacijom ili lijekovima. Ovo stanje pogađa jednu od svakih 80 do 90 trudnica, kažu stručnjaci.