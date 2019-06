E-cigareta eksplodirala dok je pušio, raznijela mu pola čeljusti

Nakon što mu je e-cigareta eksplodirala dok je pušio, jedan 17-godišnjak je putovao oko 400 kilometara s krvavim ustima, slomljenim zubima i rupom u čeljusti, putujući iz malog mjesta u Nevadi u pedijatrijsku bolnicu u Utahu. Tamo su liječnici požurili s operacijom kako bi izveli rekonstrukciju čeljusti i spojili mu slomljene kosti. Nesreća koju je opisao liječnicima samo je jedna od nekoliko tisuća njih posljednjih godina.

- Ljude moramo upozoriti da postoji mogućnost da im e-cigareta eksplodira u džepu, ili dok je u ustima - kaže dr. Katie Russell, ravnateljica Odjela traume u Glavnoj dječjoj bolnici u kojoj se dječak liječio. Nije poznato koja je vrsta e-cigareta uzrokovala nesreću u njegovom slučaju, no studija objavljena 2018. godine procjenjuje da su hitni odjeli američkih bolnica zbrinuli više od 2000 ozljeda uzrokovanih eksplozijom e-cigareta i opeklinama u razdoblju između 2015. do 2017. godine. No ljudi uglavnom ne znaju za to.

- Tako je i tinejdžer iz Nevade rekao da nije imao pojma da bi njegova e-cigareta mogla eksplodirati - kaže dr. Katie Russell. Opisujući ozljede s kojima je dječak došao u bolnicu za medicinski časopis New England Journal of Medicine, ona kaže kako tako nešto nije vidjela u cijeloj svojoj karijeri.

- Zbog toga sam željela upozoriti na to da se takve stvari događaju - kaže. Dodaje kako je mladić inače dobro, odnosno dobro se oporavio nakon dvije operacije u 6 tjedana, iako još nije dobio implantante za zube koji su mu izbijeni. No mnogo je onih koji nisu bili te sreće.

Tako je u veljači čovjek u Teksasu preminuo od posljedica toga što je e-cigareta koju je pušio eksplodirala, a dijelovi e-cigarete probili su mu karotidnu arteriju. Prije godinu dana na Floridi je pronađen mrtav čovjek nakon što mu se dio e-cigarete koju je pušio zabio u glavu. Poznato je tek da su obje cigarete imale veće isparivače koji imaju snažnije baterije od mnogih tipičnih uređaja, no ne i zašto su se nesreće dogodile.

Brojni tinejdžeri prijavili su opekline od sličnih eksplozija e-cigareta. Tako je poznat slučaj djevojčice iz Oregona, koja je prije dvije godine gotovo izgubila oko kad joj je u blizini lica eksplodirala e-cigareta te još jedne 17-godišnjakinje koja je svjedočila za CNN kako joj je spaljena odjeća i zadobila je opekline na prsima, rukama i nogama, nakon eksplozije koja ju je podsjetila na bombu.

Stručnjaci su se dugo bavili zdravstvenim učincima isparavanja e-cigareta, dok je rizik od eksplozija i požara dobio manju pozornost, no ova istraživanja pomalo aktiviraju alarm.

Tako su liječnici u Sveučilišnoj bolnici u Washingtonu u medicinskom časopisu opisali probleme čak 15 pacijenata koje su zbrinuli nakon eksplozije e-cigareta u manje od godinu dana. U većini nesreća zabilježene su opekotine od plamena, a gotovo 30% pacijenata pretrpjelo je dodatne ozljede: gubitak zuba, traume i veliki gubitak mekog tkiva.

Zbog toga upozoravaju da upotreba e-cigareta nije dovoljno regulirana, te da, iako se ti incidenti smatraju izoliranim događajima, broj takvih slučajeva raste, što izaziva zabrinutost zbog sigurnosti.

Predstavnici proizvođača e-cigareta, s druge strane, kažu kako pojačana regulacija vezana uz sigurnost nije potrebna, već im treba sloboda da naprave promjene koje su potrebne da poboljšaju kvalitetu sigurnost svojih proizvoda.

- Industrija uvijek može učiniti više - kaže Ray Story, osnivač američke Udruge proizvođača elektronskih cigareta, no za neke od nesreća okrivio je same potrošače. Mnogi problemi događaju se zbog toga što oni ne znaju ispravno napuniti baterije e-cigareta - tvrdi on. Zanimljivo je da je tvrtka RJ Reynolds Vapor lani dobrovoljno povukla 2,6 milijuna e-cigareta zbog opasnosti od požara, iako Agencija za hranu i lijekove nije izdala nikakvo upozorenje.

Agencija je priopćila tek kako su 'zabrinuti' zbog zbog 'pregrijavanja i eksplozije baterija', te su preporučili potrošačima da razmotre ureduje koji su kvalitetniji i imaju sigurnosne ateste te da spriječe kontakt e-cigareta s metalnim predmetima i koriste ispravne punjače.

Također, e-cigarete ne bi trebalo ostaviti na punjenju bez nadzora, pogotovo ne preko noći.

FDA je osim toga pokrenula web stranicu pod nazivom 'Savjeti za pomoć pri izbjegavanju eksplozija baterija e-cigareta', no dr. Russell, koja je liječila tinejdžera iz Nevade, upozorava da mnogi korisnici e-cigareta uopće nisu svjesni toga da one mogu eksplodirati, pa takve informacije ni ne pretražuju.

- Na kutiji cigareta stoji upozorenje da vas one mogu ubiti. Uz e-cigarete upozorava se da je nikotin štetan, no nudi se premalo informacija o riziku koji nose njihove baterije - kaže dr. Russell. Po njenim riječima, najsigurniji ste ako ih uopće ne koristite, no svakako je nužno pojačati upozorenja, kako bi ljudi shvatili da i s tim cigaretama moraju biti oprezni, prenosi CNN.

Preporuke američke Agencije za hranu i lijekove vezano uz sigurnost e-cigareta

1. Nikada ih ne punite s punjačem za mobitel ili tablet, već isključivo s punjačem koji ste dobili 'u paketu' sa e-cigaretom.

2. Zamijenite bateriju u e-cigareti ako se ošteti ili namoči.

3. Ne punite e-cigaretu tijekom noći, odnosno ne ostavljajte ih s uključenim punjačem cijelu noć.

4. Zaštitite e-cigaretu od visokih temperatura (ne ostavljajte ih pored prozora, ili u automobilu).

5. Baterije čuvajte u odgovarajućoj torbici, što dalje od metalnih predmeta.