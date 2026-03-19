Eko aplikacija susjedima omogućava da pokrenu čistu energiju u svojoj zajednici

Zahvaljujući ulaganjima lokalnog stanovništva jedna škola u Madridu električnu energiju sada dobiva iz solarnih ploča na krovu. Građani su sami mogli odlučiti koliko će uložiti (neki su doprinosi iznosili svega 20 €), a ukupno je prikupljeno gotovo 150.000 €.

Kampanja skupnog financiranja za školu u gradskom naselju Palomeras bila je dio inicijative AURORA, koja je financirana sredstvima EU-a i u okviru koje se koristi jednostavna aplikacija za pametne telefone koja građanima pomaže da prate svoju potrošnju energije i ulažu u lokalne projekte čiste energije.

Od početka te suradnje u prosincu 2021. nekoliko je tisuća ljudi u Danskoj, Portugalu, Sloveniji, Španjolskoj i Ujedinjenoj Kraljevini preuzelo aplikaciju AURORA Energy Tracker, koja nudi praktične savjete za smanjenje osobnog ugljičnog otiska, uključujući sudjelovanje u programima za postavljanje solarnih ploča na razini zajednica.

- Snaga je u rukama ljudi - rekla je Ana Cristóbal, profesorica na Politehničkom sveučilištu u Madridu (Španjolska), koja je vodila taj projekt.

Svakodnevne odluke kao mjere za zaštitu klime

U okviru europskog zelenog plana EU je postavio ciljeve za smanjenje emisija stakleničkih plinova za barem 55 % do 2030. u odnosu na razine iz 1990., uz predloženo smanjenje za 90 % do 2040. i klimatsku neutralnost do 2050.

Razne studije, uključujući studije UN-ovih stručnjaka za klimu, upućuju na to da bi se pojedinačnim djelovanjem, uz potporu politike i tehnologije, globalne emisije do 2050. mogle smanjiti za 40 – 70 %. Međutim, napredak je neujednačen i dolazi do određenog otpora jer neki smatraju da im se neprestano pametuje.

- Neki ljudi imaju osjećaj da im političari uvijek govore kako da žive svoj život i to ih ponekad odvraća od djelovanja - kaže Ana Cristóbal. Postoji i praktičan problem: mnogi jednostavno nemaju fleksibilnost koja bi im omogućila da prihvate dobronamjerne savjete.

Ana Cristóbal na posao ide automobilom i za to joj treba 10 minuta. Kad bi koristila javni prijevoz, trebalo bi joj više od sat vremena.

- Imam troje djece i mnogo obaveza, ne mogu toliko vremena gubiti na javni prijevoz - objasnila je. „Ali to mogu kompenzirati nekim drugim pozitivnim djelovanjem.”

Aplikacija je osmišljena za pomoć ljudima da učine upravo to. Korisnici unose informacije o svojim navikama u vezi s električnom energijom, grijanjem i prijevozom i na temelju toga dobivaju oznaku energetske učinkovitosti i prilagođene prijedloge za smanjenje emisija ovisno o zemlji u kojoj žive.

Ambasadori energije građana

- To je jedan od načina da se građanima pomogne da smanje svoj ugljični otisak - rekao je Martin Brocklehurst, savjetnik i predsjednik Globalnog partnerstva za građansku znanost, mreže sa sjedištem u Beču koja povezuje građanske znanstvene organizacije s agencijama UN-a.

Brocklehurst je bio jedan od ambasadora inicijative AURORA za građansku znanost i pomagao je u promicanju aplikacije, objašnjavao kako funkcionira i poticao studente, stanovnike i općine u cijelom EU-u i Ujedinjenoj Kraljevini da se pridruže energetskim programima na razini zajednica. Ideja je da se tehnički projekt pretvori u građanski pokret.

Za razliku od mnogih sličnih aplikacija, kaže Brocklehurst, AURORA daje točan prikaz osobnog ugljičnog otiska. I sam je isprobao tu funkciju. Nakon što je dvije godine pratio svoje emisije, dosegao je nultu neto stopu emisija za potrošnju energije u svojem domu i za putovanja, ne uključujući međunarodne letove.

- Zapitao sam se trebam li zaista toliko letjeti i može li se više sastanaka održati putem interneta. A postoje i načini da smanjivanje emisija ljudima donosi određenu zaradu - rekao je.

Solarna energija, lokalni novac

U školi u gradskom naselju Palomeras električnu energiju sada proizvode fotonaponske ploče, a dizalice topline zamijenile su manje učinkovit sustav za hlađenje. To je vrlo važno u Madridu, gdje klimatske promjene uzrokuju sve češće i intenzivnije toplinske valove.

U projekt je uložilo više od 170 ljudi iz šire gradske četvrti Vallecas, povijesno radničkog područja na jugoistoku Madrida. Nakon četiri mjeseca prikupljeno je gotovo 150 000 EUR u suradnji s lokalnom zadrugom za solarnu energiju Ecooo.

Brocklehurst se prisjeća jednog internetskog događanja na temu energije, na kojem je Sarah Alcantarilla Moreno, voditeljica za nastavu u školi u gradskoj četvrti Palomeras, izjavila: "Nismo mislili da ćemo taj iznos uspjeti prikupiti u jednoj radničkoj četvrti u Madridu".

Za ulagače aplikacija izračunava koju je količinu fosilnih goriva i emisija ugljika kompenzirao njihov doprinos. Prikazuje im se i stopa povrata ulaganja, koja je često viša od one koja se nudi za standardnu bankovnu štednju. Očekuje se da će računi za energiju u školi nakon otplate ulaganja biti za oko 40 % niži.

- Možemo pokazati ljudima kako da smanje svoje izdatke za energiju i ostvare povrat ulaganja na korist zajednice - rekao je Brocklehurst. Kad se razvije lokalni energetski program, cijene energije mogu se smanjiti za oko 10 %, a ponekad čak i do 40 %.

- Svi ti programi preusmjeravaju dobit poduzeća koja se bave fosilnim gorivima prema lokalnim zajednicama i/ili energetskim zadrugama na razini zajednica - kaže Brocklehurst.

Što je postignuto zahvaljujući financiranju sredstvima EU-a

Financijska sredstva EU-a omogućila su timu inicijative AURORA da testira taj pristup u vrlo različitim okruženjima, od radničke četvrti u Madridu do sveučilišnih kampusa u cijeloj

Europi. Usporedbom iskustava pokazalo se kako nacionalna pravila i društveni stavovi mogu pomoći, ali i otežati provedbu energetskih projekata na razini zajednice.

Mogućnost provedbe sličnih programa analizirala se na sveučilištima u Sloveniji, Portugalu i Madridu, ali svi su naišli na pravne prepreke. Napredak često usporavaju složena pravila o tome tko može posjedovati krovne ploče, kako se električna energija može dijeliti i kako se može provoditi skupno financiranje građana.

Međutim, na Sveučilištu u Aarhusu (Danska) solarne ploče postavljene su na inženjerske zgrade i sada se u okviru energetskog programa na razini zajednice električna energija prodaje izravno sveučilištu.

- Kad sam počinjala doktorat, tehnologija je bila preskupa. Danas su najveći problem pravne prepreke - rekla je Ana Cristóbal. Donositeljima politika prioritet bi trebalo biti uklanjanje tih prepreka, kaže.

Od pilot-projekta na kampusu do globalne primjene

Istraživači sada ispituju kako iskoristiti umjetnu inteligenciju da aplikacija postane pametnija i personaliziranija. Korisnici bi u budućnosti mogli primati poruke kao što je: "Analizirani su vaši podaci za prošlu godinu: jeste li znali da je u Madridu dostupna državna subvencija koja bi vam mogla pomoći da prijeđete na električni automobil?".

Financiranje EU-a za program AURORA završilo je u studenom 2025., ali aplikacija je i dalje aktivna i ima sve više korisnika izvan izvornih pilot-područja.

Ana Cristóbal i njezini kolege u suradnji s Globalnim partnerstvom za građansku znanost istražuju kako bi se opisani pristup mogao primjenjivati na globalnoj razini, a pojedinosti su iznijeli i na sjednici Skupštine Ujedinjenih naroda za okoliš u prosincu 2025.

- U energetskoj tranziciji mora sudjelovati što više ljudi - rekla je. Već bi to moglo ubrzati kretanje prema nultoj neto stopi emisija za 19 %.

Brocklehurst kaže da nije lako potaknuti ljude da donose odluke koje pomažu u energetskoj tranziciji, ali ističe da davanje te moći ljudima može dovesti do velikih pomaka.

„Iskreno, s obzirom na trenutačne razmjere i brzinu klimatskih promjena, nemamo drugog izbora nego pokušati uključiti ljude na taj način.” Ovaj je članak izvorno objavljen u časopisu EU-a o istraživanjima i inovacijama Horizon.

Istraživanje u ovom članku financirano je iz EU-ova programa Obzor.

Autor: Anthony King

