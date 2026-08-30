Eko ljestvica: Ovo je 10 najčišćih gradova na svijetu, među njima su i četiri europske metropole

Ako se pitate koji je najčišći grad na svijetu, odgovor ovisi o parametrima. Neke ljestvice ocjenjuju kvalitetu zraka, a druge gospodarenje otpadom, zelenu infrastrukturu, javni prijevoz ili ukupnu održivost. Ipak, neki su gradovi dosljedno uvijek pri vrhu
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Gradovi su rangirani su temelju kombinacije ukupne čistoće, kvalitete zraka, napora za održivost i međunarodnog priznanja posljednjih godina.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Gradovi su rangirani su temelju kombinacije ukupne čistoće, kvalitete zraka, napora za održivost i međunarodnog priznanja posljednjih godina.
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Gradovi su rangirani su temelju kombinacije ukupne čistoće, kvalitete zraka, napora za održivost i međunarodnog priznanja posljednjih godina.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1. Kopenhagen, Danska: Često rangiran kao najčišći grad na svijetu. Mercerove ljestvice eko-gradova dosljedno prepoznaju dansku prijestolnicu zbog njezine održivosti, dok su je višestruke ljestvice zaštite okoliša smjestile na prvo mjesto ili blizu njega 2023. godine. Jedan od razloga je iznimno čist zrak, a Danska ima za cilj postati neovisna o fosilnim gorivima do 2050. Strogi propisi o zaštiti okoliša, učinkovito gospodarenje otpadom i široko sudjelovanje zajednice pomažu u održavanju izuzetno čistih ulica, parkova i javnih prostora.
| Foto: 123RF
2. Singapur, Singapur: Kombinira stroge zakone o zaštiti okoliša s naprednim urbanističkim planiranjem, što ga čini jednim od najmanje zagađenih gradova u Aziji. Godine 2026. City Buddy rangirao je Singapur kao najčišći grad na svijetu. Otočna nacija dom je za oko 6,11 milijuna stanovnika i poznata je po besprijekorno čistim ulicama, učinkovitom prijevozu i učinkovitoj provedbi zakona o bacanju smeća. Napredna tehnologija, javno obrazovanje i agresivne politike smanjenja otpada doprinose njenom ugledu. Javno-privatna partnerstva i pažljiv urbani razvoj pomažu u održavanju visokih standarda, a istovremeno podržavaju kontinuirani gospodarski rast.
| Foto: Canva
3. Zürich, Švicarska: Dosljedno zaslužuje priznanje za svoje izvrsne javne usluge i upravljanje okolišem. Grad koristi organizirani sustav prikupljanja otpada, a Švicarska se oslanja na recikliranje i spaljivanje otpada, a ne na komunalno odlaganje zapaljivog otpada. Pouzdan javni prijevoz, visokokvalitetna pitka voda i obilje zelenih površina doprinose izvanrednoj kvaliteti života u Zürichu. Strogi zahtjevi za recikliranje i snažna građanska odgovornost također igraju važnu ulogu.
| Foto: 123RF
4. Helsinki, Finska: Održivost je učinio središnjim dijelom svog dugoročnog planiranja. Finski glavni grad ima za cilj smanjiti emisije povezane s prometom za 69 posto do 2035. godine proširenom infrastrukturom javnog prijevoza, pješačenja i biciklizma. Veliki parkovi, obližnja močvarna područja i pažljivo zaštićena prirodna područja pružaju stanovnicima jednostavan pristup prirodi, a istovremeno pomažu u poboljšanju kvalitete zraka.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
5. Oslo, Norveška: Pokazuje kako čist prijevoz može poboljšati urbane okoliše. Gotovo svi novi osobni automobili koji se prodaju u Norveškoj su električni, što pomaže u smanjenju onečišćenja zraka i emisija stakleničkih plinova. Zagađenje zraka u Oslu se s vremenom smanjilo, ali i dalje se mogu dogoditi prekoračenja zakonskih graničnih vrijednosti. Ulaganja u obnovljive izvore energije, zelene površine i održivi prijevoz nastavljaju poboljšavati ekološke performanse.
6. Sydney, Australija: Kombinira obalnu geografiju s učinkovitim politikama zaštite okoliša kako bi održao čist zrak i atraktivne javne prostore. Općenito ima dobru kvalitetu zraka prema međunarodnim standardima, iako se i dalje događaju prekoračenja čestica i ozona. Diljem Australije mnogi gradovi imaju koristi od povoljne geografije, snažne zaštite okoliša i značajnih ulaganja u parkove, plaže i javni prijevoz.
| Foto: 123RF
7. Honolulu, Havaji: Nudi jedan od najčišćih prostora za disanje u SAD-u. Nacionalno izvješće iz 2021. rangiralo ga je kao američki grad s najčišćim zrakom zahvaljujući niskim razinama onečišćujućih tvari i povoljnim vjetrovima Tihog oceana. Grad se također obvezao smanjiti emisije stakleničkih plinova za 80 posto do 2045. Plaže, parkovi i zaštićeni obalni ekosustavi pomažu u očuvanju kvalitete okoliša i kvalitete života stanovnika.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
8. Dublin, Irska: Općenito ima dobru kvalitetu zraka, iako i dalje postoje lokalni problemi s emisijama iz prometa i drugim izvorima onečišćenja. Grad također ima koristi od obližnjih zelenih površina, dobro održavanih javnih površina i rastućih inicijativa za održivost.
| Foto: Pixabay
9. Calgary, Kanada: Stekao je međunarodno priznanje nakon što je 2007. proglašen najčišćim gradom na svijetu. Iako se novije ljestvice više usredotočuju na metrike održivosti, i dalje postiže visoke rezultate za čistu pitku vodu, učinkovito odlaganje otpada i dobro održavane javne prostore.
| Foto: 123RF
10. Tokio, Japan: Mogao bi iznenaditi neke jer je jedan od najvećih svjetskih metropola. Unatoč ogromnoj populaciji, japanska prijestolnica održava izvanredno čiste ulice kombinacijom društvenih normi, javnog obrazovanja i odgovornosti zajednice. Stanovnici pažljivo sortiraju otpad, javni prijevoz smanjuje ovisnost o privatnim vozilima, a općenito svi preuzimaju odgovornost za održavanje čistoće zajedničkih prostora.
| Foto: Japan Holliday tours