Obavijesti

Galerija

Komentari 1
KVALITETA ŽIVOTA

Eko ljestvica: Ovo je 10 najčišćih gradova na svijetu, među njima su i četiri europske metropole

Ako se pitate koji je najčišći grad na svijetu, odgovor ovisi o parametrima. Neke ljestvice ocjenjuju kvalitetu zraka, a druge gospodarenje otpadom, zelenu infrastrukturu, javni prijevoz ili ukupnu održivost. Ipak, neki su gradovi dosljedno uvijek pri vrhu
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Osijek: Park kralja Petra Krešimira IV
Gradovi su rangirani su temelju kombinacije ukupne čistoće, kvalitete zraka, napora za održivost i međunarodnog priznanja posljednjih godina. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/12
Gradovi su rangirani su temelju kombinacije ukupne čistoće, kvalitete zraka, napora za održivost i međunarodnog priznanja posljednjih godina. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026