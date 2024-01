Ekološka poljoprivreda ima niže prinose, ali profit je isti ili veći

Zahtjevi potrošača za održivijom proizvodnjom hrane u EU-u rastu. Europljani sve više žele jesti hranu koja je zdrava za njih i koja čuva okoliš. Maloprodaja ekološke hrane u EU-u skočila je za 80 % između 2015. i 2020.

No, ubrzanje prelaska s industrijaliziranog uzgoja u Europi zahtijeva više od pukog razvoja potražnje potrošača. U prijelaz moraju biti uključeni akteri u cijelom poljoprivredno-prehrambenom lancu, od uzgajivača i pakirača do trgovaca na malo i restorana.

Cilj EU-a je da četvrtina njezinog poljoprivrednog zemljišta bude pod ekološkom poljoprivredom do 2030., u odnosu na gotovo 10 % 2021. godine.

Ekološka poljoprivreda ne samo da je bez pesticida, gnojiva i antimikrobnih sredstava, već također uključuje dobrobit životinja, zaštitu biološke raznolikosti, više lokalnu opskrbu i ponovnu upotrebu materijala.

Kao ključ održivijeg poljoprivredno-prehrambenog sustava, ekološka poljoprivreda podupire ciljeve Europskog zelenog plana, strategije EU-a od farme do stola i strategije EU-a o bioraznolikosti za 2030.

Ekološka poljoprivreda poštuje prirodne ekosustave i štiti tlo, kao i zdravlje biljaka, životinja i ljudi.

Premda ekološka poljoprivreda u Europi u prosjeku ima niže prinose, ostvaruje sličan ili veći prihod po radniku kao rezultat viših cijena i razina potpore EU-a, kao i nekih nižih ulaznih troškova.

Pravila pomažu u poticanju promjena, posebice jačanjem povjerenja potrošača. Načela ekološke poljoprivrede u Europi navedena su u europskom zakonodavstvu i potkrijepljena su kontrolama poljoprivrednika, prerađivača i trgovaca kao i sustavom označivanja na razini cijele EU.

Istraživanje također ima ključnu ulogu jer ekološka poljoprivreda zahtijeva više znanja nego inputa.

EU izdvaja 9 milijardi eura za istraživanje i inovacije u području hrane, bioekonomije, prirodnih resursa, poljoprivrede i okoliša između 2021. i 2027. godine.

Ovaj rad razvija i dijeli najbolje ekološke prakse za poljoprivredu u pokušaju da se potaknu korijenske promjene u europskom poljoprivredno-prehrambenom sustavu.

Časopis Horizon razgovarao je s Janom Plaggeom, predsjednikom europske krovne grupe za ekološku hranu i uzgoj – IFOAM Organics Europe – o doprinosu EU-a na ovom području. Plagge, koji je i predsjednik njemačke udruge organske hrane Bioland, uključen je u razvoj sektora u Europi posljednjih 30 godina.

