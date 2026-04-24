NEVJEROJATNA ENERGIJA

Eliksir mladosti Micka Jaggera: Disciplina, balet i avokado su zamijenili divlji rock'n'roll život

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Carl Recine/REUTERS

Dok mnogi njegove dobi odavno usporavaju, Sir Mick Jagger (82), frontmen The Rolling Stonesa, i u devetom desetljeću života prkosi godinama i stereotipima. Njegova nevjerojatna energija na pozornici, gdje i dalje izvodi svoje prepoznatljive plesne pokrete, desetljećima potiče isto pitanje: koja je tajna njegove vitalnosti? Mnogi su dugo vjerovali u mit o 'paktu s vragom', no istina je, kako otkrivaju stručnjaci i on sam, puno prizemnija i zahtjevnija. Nije riječ o demonskom dogovoru, već o čeličnoj disciplini i 'paktu sa samim sobom'.

EKSKLUZIVNO Čitatelj 24sata iz Londona snimio Micka Jaggera sa sinom: 'Ne mogu vjerovati!'
Jagger je daleko od slike razuzdane rock zvijezde kakvom su ga nekoć smatrali. Njegov životni stil danas više nalikuje onome vrhunskog sportaša nego buntovnika. Još davne 1975. godine izjavio je da bi 'radije bio mrtav nego pjevao 'Satisfaction' s 45', no gotovo pola stoljeća kasnije, ne samo da pjeva taj hit, već to čini s energijom na kojoj bi mu pozavidjeli i upola mlađi. Ta transformacija nije se dogodila preko noći, već je rezultat desetljeća posvećenosti zdravlju, pogotovo nakon 58. rođendana kada je odlučio da želi produžiti svoju karijeru što je duže moguće.

Prehrana dostojna olimpijca

Foto: SEBASTIAN GOLLNOW/DPA/PIXSELL

Temelj Jaggerove dugovječnosti leži u tanjuru. Njegova prehrana, koju je velikim dijelom usvojio pod utjecajem Jo Wood, bivše supruge kolege iz benda Ronnieja Wooda, temelji se na organskim i što manje prerađenim namirnicama. Jelovnikom dominiraju svježe voće i povrće, cjelovite žitarice poput smeđe riže, mahunarke, piletina i riba. Strastveni je ljubitelj avokada, superhrane bogate zdravim mastima.

Dan obično započinje smoothiejem u koji ponekad dodaje ginseng za energiju ili ulje jetre bakalara, bogato omega-3 masnim kiselinama. Prije koncerata, otprilike četiri sata prije izlaska na pozornicu, jede obrok bogat složenim ugljikohidratima, najčešće tjesteninu, kako bi osigurao dovoljno goriva za višesatni nastup. Izbjegava deserte i rafinirane šećere nakon šest sati navečer, a iako je u potpunosti prestao piti alkohol, povremeno si u posebnim prilikama dopusti čašu vina ili piva.

Trening bez iznimke, čak i kad mu se ne da

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Jaggerov otac bio je učitelj tjelesnog odgoja, što je u njega od malih nogu usadilo svijest o važnosti vježbanja. Danas trenira pet do šest dana u tjednu pod nadzorom norveškog osobnog trenera Torjea Eikea, a njegov je režim nevjerojatno raznolik. Uključuje trčanje od osam do 13 kilometara, vožnju bicikla, plivanje i kickboxing za kardio izdržljivost. Kako bi održao fleksibilnost i ravnotežu, prakticira pilates i jogu, a u svoj raspored uvrstio je čak i satove baleta.

Pripreme za turneju posebno su intenzivne. U intervjuu za Sunday Times otkrio je da one uključuju 'šest tjedana vježbanja čak i prije početka proba', što podrazumijeva svakodnevni odlazak u teretanu i ples. Ipak, i on ima dane kada mu nedostaje motivacije, što ga čini ljudskijim.

​- Ne uživam baš u tome, ali to se mora napraviti - priznao je.

Mentalna snaga kao ključno gorivo

Foto: DPA/Pixsell

Unatoč posvećenosti zdravom životu, ni Jagger nije bio pošteđen zdravstvenih problema. Godine 2019. morao je na operaciju zamjene srčanog zaliska. Zahvaljujući izvanrednoj fizičkoj spremi, oporavio se nevjerojatno brzo i vratio na pozornicu samo tri mjeseca kasnije. Od tada, na putovanjima ga prati i kardiolog. Upravo taj izazov dodatno ga je motivirao. Svjestan je da ono što radi nije uobičajeno za njegovu dob.

​- Rock ’n’ roll, ili iskreno bilo koja vrsta pop glazbe, nije zamišljen da se izvodi kad si u 70-ima. Nije dizajniran za to. Raditi bilo što visokoenergetski u ovim godinama stvarno je pomicanje granica. Ali to ga čini još većim izazovom. Onda si pomisliš: 'OK, moramo ovo jebeno napraviti kako treba', i mora biti što je moguće žešće - rekao je.

Stručnjaci, poput autorice Isadore Puiggené koja je proučavala njegovu rutinu, naglašavaju da je uz genetiku i vježbanje ključan pozitivan mentalni stav. Održavanje ciljeva, izazova i bogatog društvenog života faktori su koji nas čine energičnijima. Čini se da su se smirile i tenzije unutar benda. Ronnie Wood je potvrdio da su svi 'sazreli' te da je Jagger prošao kroz razne faze i 'vratio se kao ova zaista topla osoba'. Ta emocionalna zrelost i volja za pomicanjem granica očito su pravi Jaggerov eliksir mladosti.

*uz korištenje AI-ja

