Endometrioza, rak dojke ili jajnika: Kako kontracepcijske pilule utječu na rizik?

Ne treba strahovati od zamjene jednih pilula drugima, pogotovo kada su problem neki drugi, ozbiljniji zdravstveni problemi kod kojih je potrebna hormonska terapija. Takav je slučaj, primjerice, kod policističnih jajnika i endometrioze. Policistični jajnici su sve češća dijagnoza u ginekološkim ordinacijama. To je stanje koje može uzrokovati neredovite cikluse, akne, pojačanu dlakavost i probleme sa začećem i pilule se prepisuju da bi smanjile razinu androgena, regulirale krvarenje i poboljšale stanje kože. No, one ne liječe uzrok policističkih jajnika, već su samo alat za kontrolu simptoma. Slično je i kod endometrioze, pilule će će smanjiti menstrualne bolove, količinu krvarenja i čine ciklus predvidivijim, što značajno poboljšava kvalitetu života žena s endometriozom.

U slučaju kad se prekida terapija kontracepcijskim pilulama, mnoge žene primijete promjene u ciklusu: od kašnjenja menstruacije do obilnijih i dugotrajnijih krvarenja. Takve situacije često izazivaju zabrinutost, osobito kod žena koje planiraju trudnoću ili očekuju da će se ciklus odmah vratiti u prethodni ritam. No, stvar je samo u tome da se tijelo mora ponovno prilagoditi i uspostaviti vlastiti hormonalni ritam, pojašnjavaju sugovornice. Naime, glavni učinak pilula je prekid ovulacije i kod nekih žena ona će se vratiti vrlo brzo, dok kod drugih može potrajati da se ciklus normalizira, pojašnjavaju sugovornice.

- U slučaju tzv. post-pill amenoreje, odnosno izostanka menstruacije nakon prestanka uzimanja pilula, radi se o disbalansu estrogena i progesterona te nepravilnom odgovoru endometrija. Tada se lijekovima potiče menstruacija kako bi se spriječilo zadebljanje sluznice i stabiliziralo krvarenje - ističe ginekologinja dr. Tihana Mazalin. U pitanju su progesteronski lijekovi čiji je cilj da se ciklus 'organizirano završi' i sluznica kontrolirano oljušti, pojašnjava dr. Ana Jelčić. Osim toga, ponekad hormonalni disbalans može dovesti do toga da sluznica maternice zadeblja i nepravilno se ljušti, što uzrokuje dugotrajna i obilna krvarenja. U takvim slučajevima ponekad se ponovno uvodi hormonska terapija, no u drugačijem režimu, ili kratkotrajno, kako bi se krvarenje zaustavilo i sluznica stabilizirala.

- Cilj takvog liječenja nije vraćanje žene na kontracepciju, već regulacija ciklusa i zaštita endometrija dok se hormonska os ponovno ne uspostavi, kaže dr. Mazalin.

Jedno od najčešćih pitanja žena koje razmatraju uvođenje kontracepcijske pilule na određeni rok, dok ne budu spremne za trudnoću, jest mogu li one utjecati na plodnost i mogućnost začeća. Srećom, odgovor je negativan.

- Pilule ne 'kvare' plodnost. One samo privremeno zaustavljaju ovulaciju dok se uzimaju. Nakon prestanka terapije ovulacija se vraća, a kod većine žena ciklus se stabilizira unutar nekoliko mjeseci, kaže dr. Jelčić. Dodatno, dr. Vladimira Valentić Petrović potvrđuje da je stopa začeća kod žena koje su koristile hormonsku kontracepciju jednaka kao i kod onih koje je nikada nisu koristile. Trudnoća se može planirati odmah, bez potrebe za pauzom, naglašava.

Kakva je, pak, stvar sa ženama koje pilule ne žele uzimati zbog straha od raka dojke? Je li on opravdan, odnosno kada ih treba izbjegavati? Odgovor na ovo pitanje je individualan, ističu sugovornice.

- Tijekom korištenja pilula može postojati blagi porast rizika od raka dojke i raka vrata maternice, no taj je porast mali, kaže dr. Jelčić. Naime, kod raka vrata maternice ključnu ulogu ima HPV infekcija, zbog čega su redoviti Papa testovi i ginekološki pregledi izuzetno važni. Doza opreza potrebna je i kod žena koje u obiteljskoj anamnezi imaju rak dojke, ili su bolovale od te bolesti. S druge strane, pilule dokazano smanjuju rizik od raka jajnika i raka endometrija, a zaštitni učinak može trajati i godinama nakon prestanka korištenja. Tako dr. Vladimira Valentić Petrović ističe da se učestalost raka endometrija smanjuje i do 50 posto, dok se rizik od raka jajnika i debelog crijeva smanjuje za oko 20 posto. Nakon prestanka uzimanja pilula, postupno opada i povećani rizik od raka dojke.

Ipak, postoje žene za koje kontracepcijske pilule nikako nisu dobar izbor.

- Kombinirane pilule koje sadrže estrogen i gestagen nećemo propisati ženama koje su imale trombozu, plućnu emboliju ili moždani udar, kao ni ženama s migrenom s aurom - kaže dr. Ana Jelčić. Dodatni rizik predstavljaju određene bolesti jetre, nekontrolirana hipertenzija i hormonski ovisni tumori, poput raka dojke, kaže, dok dr. Mazalin ističe da se ne preporučuje ni ženama koje puše, pogotovo nakon 35. godine života.

- Kombinacija estrogena i pušenja značajno povećava rizik od kardiovaskularnih komplikacija. U takvim situacijama biraju se metode kontracepcije bez estrogena ili nehormonske opcije - pojašnjava.

Za žene koje ne žele ili ne smiju koristiti pilule, postoji niz drugih opcija koje mogu zadovoljiti različite potrebe – od regulacije ciklusa do pouzdane zaštite od trudnoće. Među njima su hormonske spirale, bakrene spirale ili hormonski implantati, što su vrlo učinkovite metode jer ne ovise o svakodnevnom uzimanju, navodi dr. Jelčić.

Hormonska spirala, osim kontracepcije, često smanjuje obilnost i bolnost menstruacija i dobar je izbor za žene s urednim Papa testom i nalazima briseva, dok bakrena spirala predstavlja nehormonsku opciju, dodaje dr. Mazalin. No, treba imati na umu da ta opcja može pojačati i produžiti krvarenja. Kontracepcijske pilule i dalje su čest izbor, osobito kod mlađih žena i kada postoji terapijski cilj, no sve više žena bira i druge metode koje ne zahtijevaju svakodnevno uzimanje pilule. To im je praktičnije, a ako je cilj zaštita od trudnoće, tako su i sigurnije, zaključuju sugovornice.