Na današnji dan Francis Drake je postao prvi Englez koji je oplovio svijet, Nixon je za snimanje debate na televiziji odbio šminku, a kineski kirurzi su spasili Branka Kalabrića
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Englez oplovio svijet i sa sobom donio blago i hrpetinu začina
Čitanje članka: < 1 min
Francis Drake na današnji je dan, 26. rujna 1580., postao prvi Englez koji je oplovio svijet. Tog je dana stigao u englesku luku Plymouth svojim brodom Zlatna košuta, nakon oplovljavanja svijeta. Dovezao je tovar začina i španjolskog blaga, od čega je engleska kraljica Elizabeta imala pravo na polovicu.
