Erdem je ro\u0111en u Kanadi, neko je vrijeme radio kod\u00a0 Diane von F\u00fcrstenberg, u ateljeu u New Yorku, no na koncu se preselio u London gdje ve\u0107 godinama vodi vlastiti, vrlo uspje\u0161an brend.

POGLEDAJTE VIDEO: Veza izme\u0111u Hrvatske i britanske kraljevske obitelji

Erdem ima specifi\u010dno romanti\u010dan dizajn, uokviren u sna\u017ene cvjetne motive i rasko\u0161 volana.

Njegov dizajn biraju dame za va\u017ene trenutke, no i one koje se \u017eele svaki dan osje\u0107ati vrlo \u017eenstveno.

Kate bira njegove kreacije ve\u0107 gotovo deset godina, nosila je Erdem haljine sa \u0161ljokicama, cvije\u0107em, \u010dipkom te drugim atraktivnim motivima.

Erdem haljine biraju i brojne druge \u010dlanice kraljevskih obitelji, kao i zvijezde iz Hollywooda.

Poznati autor \u010desto koristi fluidne teksture i materijale kao \u0161to su svile i sateni, koje onda ukra\u0161ava vezom. Jedan je od hit dizajnera za crveni tepih i premijere.

Erdem, omiljeni dizajner Kate Middleton, dobio je posebno odlikovanje Kraljice Elizabete II

Slavni londonski dizajner Erdem Moralioglu dobio je posebno odlikovanje MBE koje Kraljica Velike Britanije daje pojedincima zaslužnima za uspjehe na raznim područjima

