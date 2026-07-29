Mnogi su se šalili na račun nogometaša, nazivajući kampanju 'Haalandovom najneočekivanijom asistencijom', dok su drugi komentirali nevjerojatnu točnost usporedbi
Erling Haaland postao zaštitno lice kampanje o menstruaciji
U svijetu u kojem se nogomet i žensko zdravlje rijetko susreću, Erling Haaland postao je neočekivani edukator. Norveški napadač i nogometaš Manchester Cityja, poznat po svojoj nezaustavljivoj igri i osebujnom karakteru, našao se u središtu viralne kampanje koja na duhovit način objašnjava menstrualni ciklus muškarcima. Inicijativa, koju je pokrenula tvrtka Hiya Healthcare iz Dubaija, koristi seriju njegovih fotografija s terena kako bi demistificirala biološki proces koji je mnogima još tabu tema.
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Od euforije do iscrpljenosti na terenu
Kreativni tim koji stoji iza kampanje odlučio je zamijeniti dosadne medicinske dijagrame nečim puno bližim modernoj internetskoj publici - memovima. Prepoznali su da širok raspon Haalandovih izraza lica, od euforičnog slavlja nakon gola do očite frustracije i iscrpljenosti, savršeno odgovara emocionalnim i fizičkim promjenama koje žene doživljavaju tijekom mjeseca.
Kampanja je strukturirana tako da prati četiri ključne faze ciklusa. Za menstrualnu fazu, koju karakteriziraju umor, grčevi i bolovi u mišićima, odabrane su fotografije na kojima Haaland izgleda iscrpljeno ili frustrirano, poput slike na kojoj leži na travnjaku. S druge strane, folikularna faza, period obnovljene energije i mentalne jasnoće, prikazana je optimističnijim slikama koje odražavaju pobjednički mentalitet i spremnost za nove izazove.
Vrhunac ciklusa, ovulacija, ilustrirana je fotografijama Haalandove eksplozivne euforije i samopouzdanja, simbolizirajući period vrhunske fizičke spreme i društvenosti. Konačno, za lutealnu fazu, često povezanu s predmenstrualnim simptomima (PMS), iskorištene su njegove najupečatljivije grimase. Fotografije koje prikazuju pojačanu glad, neobjašnjiv umor, pretjerano razmišljanje i emocionalnu osjetljivost duhovito su povezane s ovim izazovnim razdobljem.
'Najneočekivanija asistencija' koja je osvojila internet
Objava je gotovo trenutno postala viralni hit. Proširila se s Instagrama na druge platforme poput X-a i TikToka, prikupivši stotine tisuća pregleda i komentara. Korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni inovativnim pristupom, hvaleći ga kao jedan od najsmješnijih, ali i najtočnijih opisa menstrualnog ciklusa. Kampanja je brzo odjeknula na društvenim mrežama, a reakcije su bile gotovo jednoglasno pozitivne.
"Činjenica da koriste Haalanda kako bi muškarcima objasnili menstrualne faze me obara s nogu", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Ovo je najbolje! Korištenje nogometaša da privuče pažnju muškaraca je genijalno. Nadam se da će razumjeti, posebno tijekom lutealne i menstrualne faze."
Mnogi su se šalili na račun nogometaša, nazivajući kampanju "Haalandovom najneočekivanijom asistencijom", dok su drugi komentirali nevjerojatnu točnost usporedbi. Marketinški i zdravstveni stručnjaci nazvali su kampanju majstorskim potezom, ističući kako pametan humor može ozbiljne teme učiniti pristupačnima bez umanjivanja njihove važnosti.
Rušenje tabua uz pomoć humora
Osim što je zabavila publiku, kampanja je pokrenula važne razgovore o hormonima, empatiji i razumijevanju ženskog tijela. U mnogim kulturama razgovor o menstruaciji i dalje je neugodan ili se smatra sramotnim. Korištenjem globalno popularnog sportaša i jezika internetskih memova, Hiya Healthcare uspjela je zaobići tu nelagodu i pretvoriti osjetljivu zdravstvenu temu u zabavnu i svima razumljivu lekciju.
Posebno je snažan bio odabir izrazito snažnog i muževnog sportaša za objašnjavanje nečega što se tradicionalno smatra isključivo "ženskom temom". To je privuklo pažnju muške publike koja bi inače vjerojatno ignorirala takav sadržaj. Uspjeh kampanje leži u njezinoj sposobnosti da koristi univerzalni jezik nogometa i humora kako bi normalizirala razgovor o menstruaciji. Pokazala je kako se pop kultura može iskoristiti kao moćan obrazovni alat, postavljajući novi standard za komunikaciju o kompleksnim medicinskim temama u digitalnom dobu. Iako Erling Haaland vjerojatno nije imao pojma da će postati simbol edukacije o ženskom zdravlju, njegova je slika postala ključna u jednoj od najkreativnijih zdravstvenih kampanja godine.
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