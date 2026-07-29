Erling Haaland postao zaštitno lice kampanje o menstruaciji

U svijetu u kojem se nogomet i žensko zdravlje rijetko susreću, Erling Haaland postao je neočekivani edukator. Norveški napadač i nogometaš Manchester Cityja, poznat po svojoj nezaustavljivoj igri i osebujnom karakteru, našao se u središtu viralne kampanje koja na duhovit način objašnjava menstrualni ciklus muškarcima. Inicijativa, koju je pokrenula tvrtka Hiya Healthcare iz Dubaija, koristi seriju njegovih fotografija s terena kako bi demistificirala biološki proces koji je mnogima još tabu tema.

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Od euforije do iscrpljenosti na terenu

Kreativni tim koji stoji iza kampanje odlučio je zamijeniti dosadne medicinske dijagrame nečim puno bližim modernoj internetskoj publici - memovima. Prepoznali su da širok raspon Haalandovih izraza lica, od euforičnog slavlja nakon gola do očite frustracije i iscrpljenosti, savršeno odgovara emocionalnim i fizičkim promjenama koje žene doživljavaju tijekom mjeseca.

Kampanja je strukturirana tako da prati četiri ključne faze ciklusa. Za menstrualnu fazu, koju karakteriziraju umor, grčevi i bolovi u mišićima, odabrane su fotografije na kojima Haaland izgleda iscrpljeno ili frustrirano, poput slike na kojoj leži na travnjaku. S druge strane, folikularna faza, period obnovljene energije i mentalne jasnoće, prikazana je optimističnijim slikama koje odražavaju pobjednički mentalitet i spremnost za nove izazove.

Foto: Hiya Healthcare

Vrhunac ciklusa, ovulacija, ilustrirana je fotografijama Haalandove eksplozivne euforije i samopouzdanja, simbolizirajući period vrhunske fizičke spreme i društvenosti. Konačno, za lutealnu fazu, često povezanu s predmenstrualnim simptomima (PMS), iskorištene su njegove najupečatljivije grimase. Fotografije koje prikazuju pojačanu glad, neobjašnjiv umor, pretjerano razmišljanje i emocionalnu osjetljivost duhovito su povezane s ovim izazovnim razdobljem.

'Najneočekivanija asistencija' koja je osvojila internet

Foto: Hiya Healthcare

Objava je gotovo trenutno postala viralni hit. Proširila se s Instagrama na druge platforme poput X-a i TikToka, prikupivši stotine tisuća pregleda i komentara. Korisnici društvenih mreža bili su oduševljeni inovativnim pristupom, hvaleći ga kao jedan od najsmješnijih, ali i najtočnijih opisa menstrualnog ciklusa. Kampanja je brzo odjeknula na društvenim mrežama, a reakcije su bile gotovo jednoglasno pozitivne.

Foto: Hiya Healthcare

"Činjenica da koriste Haalanda kako bi muškarcima objasnili menstrualne faze me obara s nogu", napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Ovo je najbolje! Korištenje nogometaša da privuče pažnju muškaraca je genijalno. Nadam se da će razumjeti, posebno tijekom lutealne i menstrualne faze."

Foto: Hiya Healthcare

Mnogi su se šalili na račun nogometaša, nazivajući kampanju "Haalandovom najneočekivanijom asistencijom", dok su drugi komentirali nevjerojatnu točnost usporedbi. Marketinški i zdravstveni stručnjaci nazvali su kampanju majstorskim potezom, ističući kako pametan humor može ozbiljne teme učiniti pristupačnima bez umanjivanja njihove važnosti.

Rušenje tabua uz pomoć humora

Foto: Hiya Healthcare

Osim što je zabavila publiku, kampanja je pokrenula važne razgovore o hormonima, empatiji i razumijevanju ženskog tijela. U mnogim kulturama razgovor o menstruaciji i dalje je neugodan ili se smatra sramotnim. Korištenjem globalno popularnog sportaša i jezika internetskih memova, Hiya Healthcare uspjela je zaobići tu nelagodu i pretvoriti osjetljivu zdravstvenu temu u zabavnu i svima razumljivu lekciju.

Foto: Hiya Healthcare

Posebno je snažan bio odabir izrazito snažnog i muževnog sportaša za objašnjavanje nečega što se tradicionalno smatra isključivo "ženskom temom". To je privuklo pažnju muške publike koja bi inače vjerojatno ignorirala takav sadržaj. Uspjeh kampanje leži u njezinoj sposobnosti da koristi univerzalni jezik nogometa i humora kako bi normalizirala razgovor o menstruaciji. Pokazala je kako se pop kultura može iskoristiti kao moćan obrazovni alat, postavljajući novi standard za komunikaciju o kompleksnim medicinskim temama u digitalnom dobu. Iako Erling Haaland vjerojatno nije imao pojma da će postati simbol edukacije o ženskom zdravlju, njegova je slika postala ključna u jednoj od najkreativnijih zdravstvenih kampanja godine.

