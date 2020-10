Erna (8): Sama dizajniram, ali i šivam odjeću za svoje Barbike

Mama joj je dizajnerica Andrijana Subotić-Pjajčik i ona ju je naučila šivati pa je to postao njen hobi. Erna (8) je već dobila narudžbe od svojih prijateljica kojima se njena odjeća baš jako sviđa...

<p>Mala Erna (8), kćerkica naše poznate modne dizajnerice Andrijane Subotić-Pjajčik, pokrenula je liniju za Barbike i svoje lutkice.<br/> Do ideje je došla nakon što su joj mama i njezin tim pokazali kako se šiva, a kako mnogo vremena provodi u modnom ateljeu, hobi je jednostavno krenuo sam od sebe. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Erna već s osam godina šiva odjeću</strong></p><p>- Moja mama ima dosta ostataka materijala te kad sam sjela za mašinu i kad mi je pokazala kako se šiva, odlučila sam od tih malih komada napraviti odjeću za svoje Barbike. To mi se jako svidjelo, želim nastaviti s time. I prijateljice me pitaju od kuda mi ta odjeća i žele da napravim i za njih - priča Erna. Omiljena boja joj je crvena, a voli i kombinacije raznih materijala. </p><p>- Volim koristiti raznorazni tekstil, to me jako zabavlja. Voljela bih jednoga dana biti ovako kao mama, u ateljeu i dizajnirati odjeću za velike - dodaje djevojčica, koja već ima i prve narudžbe od prijateljica. </p><p>Naime, ovako su počeli i mnogi danas veliki dizajneri, kreiranjem za lutkice jer potrebno je, gotovo kao i za ljude, napraviti kroj koji će Barbiki pristajati savršeno. Ovaj projekt male Erne dobiva i ekološki karakter, koji je, naročito ove godine, zavladao modnom scenom, ranjenom usred pandemije. </p><p>U slobodno vrijeme bavi se i karateom, članica je kluba Bregana te je ovaj vikend čeka državno prvenstvo u Rijeci, na kojemu će nastupiti sa sestrom Irinom (13). Bavi se i suvremenim plesom te svira sintesajzer već dvije godine. - Erna od malih nogu pokazuje afinitete za stvaranje, bavila se raznim eksperimentima, radila je parfeme od biljaka, splav od kartona i druge inovativne ekshibicije. Razmišlja na istraživački način, voli i alate te općenito kreiranje, oblikovanje nečega - otkriva mama Andrijana. </p><p>- Uvijek me žicala da je vodim na posao, željela je naučiti šivati, no tek sad je dovoljno velika da može sama doći do papučice mašine. Čim je shvatila da to može, krenula je kolekcija - dodaje modna dizajnerica koja očito sad ima nasljednicu. Erna je sad naučila ne samo šivati, nego i krojiti, što će joj itekako pomoći odluči li se nastaviti karijeru jednoga dana. Ovih dana Andrijana se bavi mišlju kako bi eventualno brendirala njezin mali hobi, odnosno da svoju liniju za velike, Etna Maar, na neki način proširi linijom za lutkice. To, naime, ima smisla, jer su narudžbe lagano krenule. Sve skupa posložilo se na logičan način, jer Andrijana ima snažan ekološki okvir svoje modne linije koju vole odrasle ljubiteljice praktičnih i chic komada. </p><p>- Inače, naši krojevi su pažljivo osmišljeni i moja konstruktorica Jasna uvijek pazi na utrošak materijala. Naše krojne slike su ekonomične, tako da imamo što manje ostataka i otpada. A i te se krpice mogu koristiti za detalje poput džepova, kragne i slično. Međutim, uvijek ima onih sitnih koje Erna sad može iskoristiti za odjeću za svoje lutkice - ističe dizajnerica. Inače, cilj je osmisliti način rada u kojemu nema uopće tekstilnog otpada, jer Andrijana je pobornica ekoloških, prirodnih i održivih načina kreiranja odjeće i općenito protokola koji su pritom neizbježni. Kad je pandemija počela, od ljetnih su ostataka radili i maskice, stoga su uspjeli iskoristiti gotovo sve ostatke, no sad u zimi vune i deblje tkanine nisu prikladne za taj “detalj” na licu.</p><p>S druge strane, kako planira ostaviti Erninu liniju aktivnom, a tako i sama kreativna djevojčica želi, uspjet će smanjiti otpad na minimum. Ovo je inače način rada koji svijet mode ovih dana priželjkuje, jer otpad i bacanje viška i restlova koji proizlaze iz kreiranja odjeće jedan je od najvećih svjetskih problema. Andrijana je započela ovu priču u sklopu vlastitog brenda Etna Maar, a Erna će je nastaviti. </p><p>- Super je da, uz kreativnost, ima i smisla za biznis. Naime, kad je bila jako mala, krenula je s prodajom crteža. Baka, djed i tete bili su joj prvi ‘klijenti’. Ima i iskustva u svijetu manekenstva, tako da mogu reći da je u modi gotovo otkad zna za sebe - zaključuje mama Andrijana.</p>