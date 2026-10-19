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OD GLUME DO ESTETIKE

Estetski stručnjak koji je glumio u Hollywoodu, u Zagrebu govori o pomlađivanju lica

Piše Goran Ivanović,
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Estetski stručnjak koji je glumio u Hollywoodu, u Zagrebu govori o pomlađivanju lica
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Foto: PROMO
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Talijanski glumac i estetski stručnjak dr. Giulio Berruti, poznat po suradnji s holivudskim zvijezdama, prvi put dolazi u Zagreb. Na posebnom događanju predstavit će novitete iz svijeta ljepote koji bi mogli privući pozornost domaće publike

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Talijanski glumac i estetski stručnjak dr. Giulio Berruti 24. listopada prvi put dolazi u Zagreb, gdje će na masterclassu predstaviti nove pristupe pomlađivanju lica i tehnologije koje se koriste u estetskoj medicini.

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Berruti je publici poznat po ulogama u filmovima „The Hitman's Wife's Bodyguard”, u kojem je glumio uz Salmu Hayek, Ryana Reynoldsa i Samuela L. Jacksona, te „Monte Carlo” sa Selenom Gomez. Posljednjih godina sve više pozornosti privlači njegov rad u estetskoj medicini, gdje se specijalizirao za oblikovanje lica i tehnike pomlađivanja koje naglašavaju prirodan izgled.

Foto: PROMO

Zbog svojeg pristupa, koji se temelji na očuvanju individualnih crta lica i suptilnim rezultatima, Berruti je dobio nadimak „kralj slojevitog starenja”. U Zagrebu će gostovati u hotelu DoubleTree by Hilton, na događanju koje organizira Prime Aesthetics, ekskluzivni zastupnik brenda Neauvia za Hrvatsku i Sloveniju.

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– Godinama sam pratila rad i estetsku filozofiju dr. Berrutija, u kojoj su prirodni rezultati i očuvanje individualne ljepote na prvome mjestu. Nakon više od 20 godina iskustva u medicinskoj estetici prepoznajem sve veću potražnju za prirodnim rezultatima. Zagreb smo odabrali za premijerno predstavljanje Neauvijinih inovacija jer vjerujemo u potencijal tržišta i otvorenost prema suvremenim pristupima estetici – rekla je osnivačica Prime Aestheticsa, mag. pharm. Maya Tayfour Mali.

Foto: PROMO

Na masterclassu će predstaviti novitete u regeneraciji kože, među kojima je Stimulate filer. Prema navodima organizatora, proizvod nije namijenjen samo dodavanju volumena, već i postizanju lifting učinka te poticanju regeneracije kože. Berruti će govoriti i o Dual Core tehnologiji brenda Neauvia, koja je ove godine nagrađena u kategoriji inovativnih tehnologija na kongresu AMWC u Monte Carlu.

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Prije nego što se posvetio estetskoj medicini, Berruti je izgradio glumačku karijeru. Modelingom se počeo baviti još u srednjoj školi, a glumio je i u filmovima „Walking on Sunshine” s Lukeom Evansom i „Goltzius and the Pelican Company” s Timom Rothom. Širu popularnost stekao je ulogom Gabriela Emersona u filmskom serijalu „Gabriel's Inferno”.

Foto: PROMO

Paralelno s glumom studirao je dentalnu medicinu i protetiku u Rimu, gdje je diplomirao 2010. godine. Pet godina poslije specijalizirao je ortodonciju, a dodatno se obrazovao u estetskoj medicini na međunarodnoj školi Mediface i sveučilištu UniCamillus, gdje sudjeluje i u edukaciji novih stručnjaka.

Na zagrebačkom susretu govorit će o aktualnim trendovima u pomlađivanju, očuvanju prirodnog izgleda i novim pristupima estetskim tretmanima. Događanje će se održati 24. listopada 2026. u hotelu DoubleTree by Hilton Zagreb.

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