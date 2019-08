Etno hrvatske tetovaže mnogi rade kao uspomenu na baku

Najtraženije tetovaže u posljednje vrijeme su znak infinity, zatim ptičice, natpisi poput imena ili datuma rođenja djece te geometrijski oblici, poput strelica i srca, u koje se ubrajaju i “bosanske” ili tzv. hrvatske etno tetovaže, govori nam najpoznatiji hrvatski tattoo majstor Ninoslav Zelenović Zele (46).

U Bosni i Hercegovini, objašnjava, nekad ih je nosio hrvatski korpus, kao jedan od plemenskih stilova kakve nalazimo diljem svijeta (kod Maora, Aboridžina, Vikinga, Kelta). Neki od njih su izumrli, a sad su se ponovno pojavili u “new age” romantičnoj interpretaciji. Ove etno tetovaže karakteriziraju manje i prazne linije te stilizirani križevi u sredini, a Zele kaže i kako su ga te stilizirane simbole prije nekoliko godina više tražili stranci da im radi, oni pravi kolekcionari tetovaža, nego naši ljudi.

- Navodno potječe još od doseljavanja Slavena, ali ima ih i u rimskim zapisima. Neki kažu da su te tradicionalne tetovaže običaj stariji od kršćanstva - kaže Zele. Žene su ih nekad nosile da ih ne otimaju Turci i kao oblik pripadnosti, na čelu, šakama, podlakticama, vratu i na sredini leđa, i to do oslobađanja od turske vlasti. U BiH i nekim dijelovima Hrvatske zadržali su se i dulje, do kraja 2. svjetskog rata. Tetovirali su ih seoski tetovirači.

Prestale su se stavljati

- Muškarci su ih rjeđe nosili jer su radili izvan sela pa nije bilo poželjno isticati pripadnost. Onda su se odjednom prestale stavljati, počeli su ih se sramiti, pa ih više sedamdesetih godina nisu crtali. Danas ih mladi stavljaju jer su im lijepe ili zbog sjećanja da su ih nosile njihove bake - kaže Zele.

Još mu nitko zbog bola nije istrčao iz salona ili u pola tetovaže prekinuo crtanje.

- Ubadanje igle je ona dosadna bol. Osjećaj je kao da vam netko po istome mjestu struže komadić stakla. Više kao da pecka, a nekad se klijent trzne jer pecne malo jače, ali to je u principu to. Ljudi znaju što ih čeka pa nema drama. Više ih boli guza od sjedenja - smije se Zele.

Iako se u pravilu rijetko daju tetovirati, dojke ne bole toliko koliko recimo muškarce boli tetoviranje kod grudi, bliže pazuhu, kaže Zele.

Najviše od svega je neugodno tetoviranje vrata, sredine prsa, unutarnje strane nadlaktice, pazuha, unutarnje strane bedra, donjeg dijela leđa i dijela kraj ključne kosti. Vanjske strane su otpornije, primjerice, nadlaktice ili bedra, jer je evolucijski taj dio kože ojačao zato što se uvijek oslanjamo na njega.

- Znaju boljeti i prsti i dlanovi te stopala, ali i lice, iako se ono vrlo rijetko radi - govori tattoo majstor. Glava, odnosno područje vlasišta se jako rijetko tetovira. Jedan od razloga je i to što se u Hrvatskoj stavljaju tetovaže koje se ne vide.

- Na jednu tetovažu koja se vidi dolazi od 10 do 15 tetovaža koje se ne vide, odnosno na skrivenim su dijelovima tijela. Još su tu predrasude da se tetoviraju bajkeri, punkeri, dok kod tete u banci nećete naići na nju. No ta subkultura kojoj sam i ja nekad pripadao je sad oko pet posto. Danas mi dolaze od političara pa do sveučilišnih profesora, liječnika, direktora... Većina ljudi radi, obrazovani su i imaju između 35 i 40 godina - kaže Zele. Tetovirati je počeo davnih dana, a prvu tetovažu, od njih 15 na sebi, napravio je u parku. Te 1993. nisu postojali tattoo saloni, samo su ih crtali kućni majstori i u zatvoru. Zele danas inspiraciju nalazi u etnografskim i povijesnim simbolima, a njegov rad bazira se najviše na povijesnim stilovima pa mu tetovaže nisu toliko trendovske.

Trendovi se, kaže, brzo mijenjaju, u svega nekoliko mjeseci. Prije godinu dana se “pisalo”, a trenutačno su hit geometrijske tetovaže.

- Taj dan je popularna tetovaža koju stavi Rihanna. Vole ljudi male tetovaže, bilo da se radi o križekima, pričicama, pahuljama, zvjezdicama, za njih nekad treba 45 minuta. Ja sam se specijalizirao za velike, za koje klijenti dolaze i 5-6 termina, po 7-8 sati. Popularan je i rukav, kakav je svojedobno ‘isfurao’ David Beckham - kaže Zele koji je najčešće inspiriran maorskim motivima.

Dao nam je i nekoliko savjeta. Ne preporučuje da stavljate anestetske kreme jer “razvodne” tetovažu, a i tetoviranje više boli.

- Čak 24 sata prije ne preporučuje se konzumiranje alkohola jer krvožilni sustav jače radi, pa je jače i krvarenje, te se izbacuje više boje iz tetovaže i tad se ne može očekivati da će biti jednaka - kaže Zele i dodaje da se dva sata nakon tetovaže koža zatvori.

Nakon sunčanja najviše boli

Jednom kad se odlučite napraviti tetovažu, morate biti disciplinirani i održavati je kako bi pravilno zacijelila i zasjala u punom sjaju. Najbolje je ne znojiti se pretjerano u prva dva tjedna od tretmana. Ljeti se ne preporučuje tetoviranje jer koža tamni i oštećuje se pa tetoviranje više boli.

- Koža se nakon mora ljušti kako se skida vaša boja, pa će se oljuštiti i tetovaža, a pri tetoviranju ni šablona ne stoji na mjestu. Najgore od svega je da će tetovaža loše zarasti, a to nikako ne želite - kaže Zele, majstor s 27-godišnjim iskustvom. Ako ne pazite na nju, ona može izblijediti ili ispasti nejednaka, imati blijede linije po sebi, a ako se izlažete suncu i dobijete opekline na njoj mogu ispasti fleke.

- Kupanje na moru također možete zaboraviti na dva tjedna jer slana voda izvači boju i može izblijediti. Nakon tetoviranja koža je na tom dijelu jako tanka i ne može se sama zaštititi - kaže Zele. Da se ne njeguje kremom tetovaža bi se pretvorila u krastu.

- Preporučujemo da se tetovaže mažu prvih osam do deset dana svaka 2,5 sata, odnosno 4-5 puta dnevno dok ste budni. Najbolja krema za to pokazala se Bepanthen, iako danas postoji i niz specijaliziranih proizvoda za tetovaže - objašnjava. Prestajete tek kad se koža prestane ljuštiti.

Tetovaža se mora štititi mjesec dana dok rana potpuno ne zaraste, ali dok ste kod kuće najbolje ju je pustiti bez prekrivanja.

U drugih mjesec dana od tetoviranja, ako idete na more svejedno morate nanositi faktor 50 na tetovažu.

Kome se ne stavljaju tetovaže?

Nekad je to bilo obilježje da si “faca”, i to su stvarno tragovi pradavnih rituala i inicijacije koje se provlače i u moderne subkulture. Primjerice u Samoi, priča Zele, kad imaš njihovu tradicionalnu tetovažu, tek onda imaš pravo pričati u društvu odraslih muškaraca. Većini ljudi danas ona predstavlja estetski izazov, čak mnoge nemaju ni neki poseban značaj.

- Jednom mi je došao mladić sa zahtjevom da mu istetoviram sedmokrake zvijezdice na ključnoj kosti kakve nose ruski mafijaši. Odbio sam jer nisam želio da ga netko prepozna i premlati. Isto tako kad mi dođe tinejdžerka od 16 godina i kaže da želi tetovirati ime svog momka, i to odbijam raditi. Ne tetoviram vojna obilježja, ili tigrove, ako nisi bio u vojsci - kaže Zele. Tetovažu na neki način treba “zaslužiti”. Svakako je dobro doći s prijedlogom, ali savjetujte se s tattoo majstorom o tome koliko vam je tetovaža važna, i koliko vam znači.

- Ne tetoviraju se maloljetnici. Tetoviramo starije maloljetnike, samo uz prisustvo roditelja koji ima isto prezime i adresu na osobnoj - kaže Zele. Tetovaže se u pravilu ne stavljaju ako imate kožne bolesti ili promjene, primjerice psorijazu. Ili se pojavljuju na područjima gdje treba doći tetovaža. Tetovaže se ne rade trudnicama i dojiljama zbog mogućeg stresa i ostanka bez mlijeka, te ljudima koji dolaze u teškim psihičkim stanjima, pod utjecajem alkohola i droga jer je tu uvijek pitanje ispravnosti izbora u tom trenu.

Alergijske reakcije na tintu postoje, ali vrlo su rijetke, pa Zele kaže da ih je ukupno vidio pet slučajeva. I to ne na svojim klijentima.

Tretiraju se koritikosteroidima, ili potpunim uklanjanjem kože dermoabrazijom, odnosno brušenjem. Zele radi samo s kvalitetnim bojama i najboljim materijalom pa nema bojazni od zaraza.