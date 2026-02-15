Europska platforma ruši prepreke u istraživanju raka: Znanstvenici udružuju snage

Dr. Pavla Bouchalová, istraživačica u području raka na Odjelu za biokemiju Sveučilišta Masaryk u Brnu, smatra da do odgovora na složena pitanja o ponašanju tumora debelog crijeva nije moguće doći samo u laboratoriju, već je potrebno imati i pristup podacima, uzorcima i analitičkim alatima.

U okviru inicijative canSERV, koju financira EU, njezin tim dobio je pristup uzorcima tkiva raka debelog crijeva i dodatnim uslugama testiranja koji su im pomogli u istraživanju.

- Bez canSERV-a ne bismo mogli provesti sekvenciranje DNK-a ni RNK-a niti analizu potpomognutu umjetnom inteligencijom na kojoj surađujemo s Nizozemskom - rekla je Bouchalová. Njezin tim sad evaluira podatke, a zatim će objaviti publikacije. Njihovo iskustvo pokazuje da u istraživanju raka u Europi ima još mnogo prepreka, ali i sve više novih mogućnosti.

Potreba za suradnjom sve je veća

U Europi svake godine od raka oboli oko 2,7 milijuna ljudi, a očekuje se da će ta brojka do 2040. porasti na više od 3,2 milijuna. Stanovništvo je sve starije, a zbog modernog načina života izloženo je brojnim zdravstvenim rizicima pa su bolja prevencija, liječenje i skrb i dalje prijeko potrebni.

Upravo zbog toga istraživanje raka u Europi brzo napreduje, i to zahvaljujući inovacijama kao što su liječenje raka na temelju RNK-a, koje djeluje na specifične stanice raka, kao i napretku u personaliziranoj medicini, što bi trebalo poboljšati ishode liječenja.

Međutim, istraživanje u području onkologije i dalje je fragmentirano. Znanstvenici često rade u zasebnim timovima s ograničenim pristupom zajedničkim objektima ili podacima, što može usporiti napredak i ograničiti suradnju.

Kako bi se tome stalo na kraj, 2022. osmišljen je canSERV, inicijativa koja povezuje istraživače i istraživačke usluge u području raka iz devet država članica EU-a i Ujedinjene Kraljevine te objedinjuje znanje, tehnologije i stručnost.

Povezivanje istraživača i resursa

Na canSERV-u istraživači mogu pristupiti velikom broju naprednih usluga iz partnerskih institucija u Europi. Platforma je centralno mjesto za pristup alatima, tehnologijama i podacima iz istraživačke infrastrukture u različitim zemljama i tako pomaže znanstvenicima da provedu ambicioznije studije i ubrzaju otkrića.

- To je glavna virtualna europska platforma za istraživanje raka, na kojoj možete odabrati ono što vam treba za projekt - rekao je profesor Jens Habermann, glavni direktor BBMRI-ERIC-a, paneuropske infrastrukture koja povezuje biobanke i biomolekularne resurse te predvodi suradnju u okviru projekta canSERV. - Ideja je da europsko istraživačko okruženje u području raka više ne bude fragmentirano - rekao je Habermann.

Od akademskih istraživanja do biotehnoloških inovacija

Usluge canSERV-a ne koriste samo akademski timovi, nego i europska biotehnološka poduzeća koja rade na novim terapijama.

Jedno od njih je Aptadel Therapeutics, biotehnološko poduzeće sa sjedištem u Barceloni koje osmišljava terapije za liječenje raka na temelju RNK-a, čiji je cilj djelovati na tumorske stanice preciznije nego kod tradicionalnih pristupa. Istraživači Aptadela su uz pomoć canSERV-a stekli novi uvid u utjecaj određenih lijekova na tumorske stanice na molekularnoj razini.

Znali su da se tumorska stanica može uništiti tako da se djeluje na poznate onkogene. - Ali nismo znali kako se to točno događa na molekularnoj razini - rekao je dr. Adrian Torres, glavni znanstveni direktor Aptadela.

Zahvaljujući potpori partnera projekta canSERV iz Češke, Italije i Njemačke poduzeće je dobilo pristup analizama multiomike u kojima su objedinjeni podaci o genomima i bjelančevinama koji pokazuju kako geni i bjelančevine u stanicama raka s vremenom reagiraju na liječenje.

- Te su nam usluge omogućile da bolje razumijemo kako stanica raka sa svojim genima i bjelančevinama izgleda u različitim trenucima tijekom liječenja - objasnio je Torres.

Ta saznanja pomažu timu da poboljša terapije kako bi bile manje toksične i učinkovitije od kemoterapije. Aptadel planira i učiniti podatke dostupnijima kako bi doprinio daljnjem istraživanju raka.

Izgradnja zajedničke infrastrukture

Habermann smatra da svi navedeni primjeri, od sveučilišnih laboratorija do biotehnoloških poduzeća, pokazuju što se točno može postići projektom canSERV.

- Smanjenje fragmentacije važno je ne samo za istraživače već i za dobrobit europskog društva u cjelini - izjavio je. Neke su regije znatno napredovale u personaliziranoj medicini, dok su druge i dalje u zaostatku. Široka dostupnost istraživačkih usluga pomaže u rješavanju tog problema.

Platforma je osmišljena i da bude jednostavna za korištenje istraživačkim timovima. - Raspravljali smo s partnerima o najboljem znanstvenom pristupu, pripremili uzorke i otpremili ih u znanstvene ustanove u kojima su ih oni obradili i dostavili nam podatke - rekao je Torres.

Habermann uspoređuje canSERV sa zajedničkom prometnom infrastrukturom. - Kad bi svaki zračni prijevoznik trebao vlastitu zračnu luku, to ne bi funkcioniralo. Ponekad zračne luke nema pa canSERV gradi infrastrukturu, ili zračnu luku, za istraživanje raka -

Održavanje suradnje

Više od 150 istraživača iz 25 zemalja već je koristilo canSERV, a organizatori se nadaju da će usluge biti dostupne i nakon planiranog završetka inicijative u kolovozu 2026. Veze uspostavljene u okviru projekta već su postavile temelje za nova partnerstva u cijeloj europskoj zajednici za istraživanje raka.

- Program canSERV omogućio nam je da mnogo detaljnije analiziramo glavne aspekte temeljnih znanstvenih spoznaja o funkcioniranju spojeva na kojima radi naš tim - rekao je Torres.

CanSERV omogućava dostupnost vrhunskih istraživačkih infrastruktura preko granica i tako pomaže europskim znanstvenicima da učinkovitije surađuju kako bi brže ostvarili zajednički cilj učinkovitijeg liječenja raka.

