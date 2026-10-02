Evo gdje ćete za vikend uživati u jesenskim festivalima, dobroj hrani i odličnom provodu

Prvi listopadski vikend donosi brojne manifestacije diljem Hrvatske, pa će na svoje doći ljubitelji dobre hrane, glazbe, tradicije, povijesti, ali i oni koji traže nešto potpuno drukčije. Od Zagreba i Baranje do Istre i Dalmacije, donosimo nekoliko ideja za vikend izlet s ekipom, obitelji ili u paru.

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Srednjovjekovni dani na Medvednici, Zagreb

Ako želite nakratko pobjeći iz grada i vratiti se u neka davna vremena, ovog vikenda zaputite se prema Medvedgradu. Srednjovjekovni dani na Medvednici donose viteške borbe, povijesne prikaze i brojne sadržaje koji će posjetitelje vratiti u atmosferu srednjeg vijeka.

Foto: Tomislav Miletić/PIXSELL

Paprikafest, Lug

Baranjski Lug ovog će vikenda mirisati na papriku, domaću hranu i tradicionalne specijalitete. Na 17. Paprikafestu posjetitelje očekuju lokalni proizvodi, gastronomija, fiš, glazba i kulturni program, a najavljeni su i nastupi mađarskih glazbenih zvijezda.

Dani Zigante tartufa, Livade

Ljubitelji dobre hrane mogu se zaputiti u istarske Livade, gdje se održavaju Dani Zigante tartufa. Manifestacija je posvećena jednoj od najpoznatijih istarskih delicija, a posjetitelji mogu uživati u tartufima, lokalnim specijalitetima i atmosferi jesenske Istre.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

HeadOnEast, Osijek

Osječka Tvrđa ovog će vikenda biti jedno od mjesta na kojem će se tražiti dobra zabava. HeadOnEast spaja glazbu, gastronomiju, umjetnost i brojne festivalske sadržaje, pa je Osijek dobra opcija za sve koji žele spojiti vikend izlet s koncertima, hranom i druženjem.

Tinta na Suncu, Split

U Splitu se ovog vikenda održava prvo izdanje festivala Tinta na Suncu, posvećenog tattoo umjetnosti, street kulturi i glazbi. Na dvodnevnom događanju okupit će se brojni tattoo umjetnici, a posjetitelje očekuju natjecanja, street food i zabavni program.

Bučijada, Ivanić-Grad

Ivanić-Grad ovog vikenda ponovno je u znaku buča, a 22. Bučijada održava se od 2. do 4. listopada. Osim brojnih proizvoda od buče i domaćih specijaliteta, posjetitelje očekuje i glazbeni program, a među najavljenim izvođačima su Miroslav Škoro, Urban&4 i Magazin.

Foto: Jakov Šafran/TZ Ivanić-Grad

Dani otvorenih vrata zagrebačkih vatrogasaca

Za nešto drukčiji obiteljski izlet možete subotu rezervirati za zagrebačke vatrogasce. Na danima otvorenih vrata posjetitelje očekuju brojne atrakcije i prilika da izbliza upoznaju posao vatrogasaca, njihovu opremu i vozila. Više informacija o programu pročitajte ovdje