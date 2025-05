Evo gdje u Zagrebu ovaj tjedan besplatno pregledati madeže

La Roche-Posay, Hrvatsko dermatovenerološko društvo i Hrvatsko društvo za dermatološku onkologiju Hrvatskog liječničkog zbora ovoga proljeća organiziraju besplatne preventivne preglede madeža u sklopu javnozdravstvenog projekta #SaveYourSkin u tri grada – Zadru, Zagrebu i Dubrovniku. Prema zadnjim podatcima iz Registra za rak RH za 2022. godinu, melanom je prema učestalosti među svim drugim sijelima malignoma, u zadnje dvije godina s devetog mjesta došao na šesto i kod žena i kod muškaraca.

S ciljem edukacije građana o pravilnoj zaštiti od sunca i prevenciji zloćudnih tumora kože s posebnim naglaskom na melanom, posljednje tri godine provodi se projekt #SaveYourSkin, u sklopu kojega je obavljeno više od 4800 besplatnih pregleda madeža, među kojima je otkriveno 110 promjena na koži sumnjivih na zloćudne tumore.

- Unatoč činjenici da imamo sve veći broj novootkrivenih melanoma u početnoj fazi, još uvijek nam često dolaze pacijenti s uznapredovalom bolesti koja rezultira visokom smrtnošću. Melanom kod trećine pacijenata nastaje iz prethodnih madeža, a kod ostalih pacijenata se pojavi kao novonastala, većinom smećkasto obojena promjena na koži. Jedan manji dio melanoma nastaje i iz tzv. staračkih mrlja. Ako madež ili novonastala obojena promjena ima nepravilan, asimetričan, uglavnom bizaran oblik, raznoliku smećkastu, plavu, sivu ili crnu boju, neoštru ograničenost od okolne zdrave kože i raste brže nego druge vrste madeža na koži, možemo reći da se vrlo vjerojatno radi o početnome melanomu - istaknula je akademkinja Mirna Šitum, predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju.

Kako je naglasila akademkinja Šitum, osim opisanih promjena u madežu, važan je i subjektivan osjećaj svrbeža, peckanja ili boli. Kasni znakovi uznapredovalog melanoma su njegov čvorast oblik, krvarenje, ulceracije i bolovi. To su ujedno znakovi melanoma koji ima lošu prognozu. Rizik od nastanka melanoma postoji i kod tzv. običnih madeža ako su višestruko traumatizirani zbog trajne izloženosti trenju koje nanose naramenice grudnjaka, kopče, remeni, rub odjeće, cipele, brijanje i sl. Svaku promjenu sumnjivu na melanom potrebno je kirurški u cijelosti ukloniti i poslati na patohistološku analizu. Ako se melanom potvrdi, na temelju parametara iz patohistološkog nalaza određuje se daljnje terapijsko i preventivno kirurško ili onkološko liječenje.

Prvi besplatni pregledi madeža održani su protekloga vikenda u Zadru u sklopu utrke „Wings for life“. Javnozdravstvena kampanja #SaveYourSkin nastavit će se preventivnim pregledima u Francuskom institutu u Zagrebu od 6. do 10. svibnja. Od utorka do petka (od 6. do 9. svibnja) pregledi će se obavljati od 12 do 19 sati, a u subotu 10. svibnja od 10 do 14 sati.

La Roche-Posay pomaže smanjenju poražavajućih statistika vezanih uz rak kože te dodatno ukazuje na potrebu brige o zdravlju kože i potiče što veći broj ljudi na redovite preglede i samopreglede kože. Više informacija o javnozdravstvenom projektu #SaveYourSkin potražite na internetskim stranicama brenda La Roche-Posay.