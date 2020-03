Evo ideja kako unaprijediti vaš dom, a ne morate ni u trgovinu

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Gotičku crkvu staru više od stoljeća pretvorili u novi dom

NyTimes donosi niz ideja kako prebroditi krizu te preurediti svoj dom sa sredstvima koje već imate kod kuće, uz malo truda i dobre organizacije. Kroz niz linkova na članke svojih suradnika i stručnjaka omogućuju vam da svom domu udahnete drugu perspektivu i novi život.

Kako preurediti prostor

Making Space for a Home Office: Sve više tvrtki zaposlenicima omogućuje rad od kuće, pa na ovom linku možete pronaći nekoliko ideja kako dio svog doma pretvoriti u kućni ured.

Foto: Dreamstime

Designing a Feel-Good Home: Puno malih sitnica dom čini ugodnijim mjestom za život, a na ovom linku ćete pronaći kreativne savjete kako stvoriti takve sitnice.

How to Make Your Home a Haven: Udobno i toplo utočište koje vas štiti od vanjskog svijeta i virusa pravi je opis doma iz vaših snova? Onda provjerite kakve savjete nude stručnjaci na ovom linku.

Organizirajte se

Ionako ne možete nigdje otići, pa zašto ne biste poslijepodne posvetili uređivanju ormara i polica koje inače zanemarujete?

Tidy Home Challenge: Kako što učinkovitije stvoriti prostor u kojem ćete uživati, otkrijte u ovom vodiču koji vas sobu kroz sobu vodi do savršenog domaćinstva.

Foto: Dreamstime

7 Steps to a Clutter-Free Kitchen: Budući da još tek rijetki restorani rade, a ionako nemate društvo s kojim ćete podijeliti ručak, to znači da ćete više jesti kod kuće. Savršeno je vrijeme za temeljito čišćenje kuhinje te stvaranje funkcionalnog prostora.

Getting Organized in a Tiny Apartment: Ako imate malo kvadrata na raspolaganju, pomoći će vam savjeti ovih stručnjaka za male stanove koji će vam otkriti kako izvući najbolje iz malo prostora.

Preparing Your Home for a Disaster: Čovječanstvo se priprema za nepoznatu situaciju, pa su stoga mnogi nesigurni i na rubu živaca. Ako ne znate odakle početi i kako se pripremiti, možda vam pomognu ovi savjeti.

Obitelj u kući

Tijekom normalne situacije rijetko su svi ukućani doma, osim noću. A tad uglavnom spavaju. Stoga je izazov prilagoditi kućanstvo tako da svaki član u njemu ima vlastiti kutak.

Foto: Dreamstime

Lighting a Room, Simplified: Uz pomno biranu rasvjetu svaki kutak vašeg doma može omogućiti relaksaciju i zadovoljstvo za svakog člana kućanstva. Evo kako to rade profesionalci.

A Beginner’s Guide to Decorating Your Home: Ne trebate potrošiti bogatstvo da bi vaš stan nalikovao onima s naslovnica magazina za uređenje doma. Stručnjaci vam otkrivaju kako to postići.

Double the Children, Double the Challenge: Dizajnirati sobu tako da je s radošću dijeli dvoje različite djece nije lagan zadatak, no na ovom linku ćete pronaći rješenje.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Fitting Kids Into Small Spaces: Imate mali stan i djecu? Sad kad ste svi doma, prostora je još manje. Evo kreativnih ideja kako se snaći s onim što imate na raspolaganju.

