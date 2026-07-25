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Evo kad biste trebali ići spavati ovisno o vašim godinama

Piše 24sata,
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Evo kad biste trebali ići spavati ovisno o vašim godinama
Foto: Milan Ilic
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Stručnjaci stoga preporučuju odraslima odlazak na spavanje između 22 i 23 sata te spavanje od sedam do devet sati. Ipak, priznaju kako je održavanje takvog rasporeda svakodnevno izazovno

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Novo istraživanje naglašava važnost ravnoteže između premalo i previše sna za zdrav život. Analiza, primjerice, pokazuje da su osobe koje odlaze na spavanje nakon ponoći izložene 12% većem riziku od kardiovaskularnih bolesti u usporedbi s onima koje idu na spavanje u 22 sata.

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Stručnjaci stoga preporučuju odraslima odlazak na spavanje između 22 i 23 sata te spavanje od sedam do devet sati. Ipak, priznaju kako je održavanje takvog rasporeda svakodnevno izazovno zbog individualnih potreba i načina života.

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Studija Nacionalnog istraživačkog instituta u Meksiku također je odredila dobne skupine i preporučene satnice spavanja za zdrav život:

  • 0 do 3 mjeseca: Preporučuje se spavati od 14 do 17 sati, ne manje od 9 i ne više od 19 sati.
  • 4 do 11 mjeseci: Preporučuje se spavati od 12 do 15 sati, ne manje od 10 i ne više od 18 sati.
  • 1 do 2 godine: Preporučuje se spavati od 11 do 14 sati, ne manje od 9 i ne više od 16 sati.
  • 3 do 5 godina: Preporučuje se spavati od 10 do 13 sati, ne manje od 8 i ne više od 14 sati.
  • 6 do 13 godina: Preporučuje se spavati od 9 do 11 sati, ne manje od 7 i ne više od 12 sati.
  • 14 do 17 godina: Preporučuje se spavati od 8 do 10 sati, ne manje od 7 i ne više od 11 sati.
  • 18 do 25 godina: Preporučuje se spavati od 7 do 9 sati, ne manje od 6 i ne više od 11 sati.
  • 26 do 64 godine: Preporučuje se spavati od 7 do 9 sati, ne manje od 6 i ne više od 10 sati.
  • 65 godina i stariji: Preporučuje se spavati od 7 do 8 sati, ne manje od 5 i ne više od 9 sati.
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Važno je napomenuti da su ove preporuke rezultat konsenzusa različitih zdravstvenih stručnjaka, uključujući psihologe, pedijatre i psihijatre, piše msn.

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