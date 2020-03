Evo kako 1,5 stupanj globalnog zatopljenja utječe na naš svijet

Klimatske promjene se događaju i uzrokuju probleme koji će se s vremenom samo pogoršavati. Podizanje razine mora. Izumiranje pojedinih vrsta. Domovi i staništa koji su uništeni u poplavama. Propadanje zemlje, glad, suša.

Planet je oko 1 stupanj Celzijusa topliji nego što je bio prije 160 godina. Možda to ne izgleda puno, no to zagrijavanje ima ogroman efekat na svijet oko nas. Znanstvenici kažu da bi usporavanje zagrijavanja planeta do kraja ovog stoljeća na samo pola stupnja imalo pozitivne efekte za nas i sve na ovom planetu, prenosi BBC.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zašto? Snježni i ledeni pokrivač već se otapaju, diže se razina mora, a to vodi do poplava. Neka područja niske nadmorske razine, poput nekih otoka i gradova, mogli bi nepovratno nestati pod vodom. Stručnjaci upozoravaju da je u idućih 12 godina kritično razdoblje koje bi moglo dovesti do porasta temperature za 1,5 stupanj. Do kraja stoljeća, planet će se zagrijati i dvostruko više.

Foto: Armin Durgut/PIXSELL/Ilustracija

Čak i ako uspijemo smanjiti emisiju plinova koji dovode do globalnog zagrijavanja, ono će se nastaviti, ali ni izbliza ne tako. Razina mora rast će sporije.

Domovi milijuni ljudi neće završiti u poplavama, prepolovit će se broj ljudi koji imaju problema s nedostatkom pitke vode. Veliki broj životinja na svijetu sačuvat će barem polovicu svojih staništa, koja bi inače izgubili.

Ukratko, znanstvenici tvrde da bismo tako zaustavili pogoršanje stanja.

Foto: Dreamstime

Ako to želimo, polovica naše energije do 2050. godine trebala bi dolaziti iz obnovljivih izvora. Čak i tada trebali bismo saditi drveće da upije ugljični dioksid koji proizvodimo, te koristiti pročistače zraka.

Znanstvenici se pritom slažu: Stvar je hitna, a uspjeh ovisi o svakome od nas!

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Eko