Dok neki biljne proteine poput tofua nazivaju ultra-prerađenima i bljutavima, kuharica i osobna trenerica Sophie Macfie, poznata i kao @sophsplantkitchen, kaže da je sve u načinu pripreme
Evo kako bezbolno dodati što više biljnih proteina u prehranu
Tofu ima lošu reputaciju: bljutav je, bez radosti, protein koji jedete kada ste odustali od užitka. Sophie Macfie se ne slaže. Kuharica biljne prehrane govori kako dobiti više proteina iz tofua, graha i leće - bez žrtvovanja okusa.
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Za početak, savjetuje da ga začinite kao bilo koji komad mesa. 32-godišnjakinja s više od 1,6 milijuna pratitelja na Instagramu i 3,3 milijuna lajkova na TikToku, izbacila je svoju drugu kuharicu "Soph's Plant Kitchen 30 in 30" (svi recepti s najmanje 30 grama proteina, na stolu za 30 minuta ili manje).
Evo njezinih savjeta kako dodati više proteina u svoje obroke, ako ne jedete meso.
Začinite svoj tofu
- Blok tofua izgleda prilično zastrašujuće, ali budite uvjereni, definitivno nije. Mnogi misle da je tofu ultra-prerađen i da je to loše, ali to je samo soja, voda i malo soli - a ponekad je obogaćen kalcijem što je odlično - kaže Macfie.
I dok popularni mit sugerira da je tofu bezukusan, Macfie tvrdi da ga samo trebate pravilno skuhati. Ističe kako može poprimiti okus jer je spužvast. Savjetuje da ga pržite dok ne postane hrskav. Pržite ga sa začinima, češnjakom, lukom i đumbirom i poprima taj divan okus. Možete napraviti ukusne marinade, a kajgana od tofua definitivno može biti hranjivija od jaja i to bez zasićenih masti
Obavezno kupite ekstra čvrsti tofu jer to znači da ne morate istiskivati vodu iz njega niti ga pripremati. Možete ga jednostavno izvaditi iz vrećice, nasjeckati i ubaciti u tavu.
Kombinirajte izvore proteina
Kombiniranje biljnih izvora proteina dobro je za zdravlje crijeva kao i unos vlakana.
- U svojim receptima uvijek kombiniram. Uzmem proteinsko sidro, biljni izvor proteina koji je malo gušći, poput tempeha, tofua ili seitana, a ostatak tanjura gradim oko toga - kaže Macfie.
Savjetuje da dodate grah, cjelovite žitarice, poput kvinoje, kao bazu. Možete posipati malo orašastih plodova po vrhu. Sve zajedno, imate ukusno jelo, s različitim izvorima biljnih proteina u slojevima.
Živio skromni grah
Dobra početna točka, kaže Macfie, je skromna konzerva graha. Još bolje ako možete nabaviti mješavinu od pet vrsta graha. Dobivate puno vlakana, a također su bogate proteinima i otpornim škrobom, što je odlično i za vaše crijevne mikrobe. Možete ga ubaciti u salate ili u kremaste umake za tjesteninu.
Počnite jednostavno
Može se činiti nerealnim napraviti drastične promjene preko noći, stoga Macfie ima nekoliko prijedloga za postupno integriranje upravljivih promjena u vašu prehranu. Ne morate postati potpuno vegan. Možete jednostavno uvesti nekoliko obroka bez mesa u tjedan dana. Puno je ukusnije i lakše nego što mislite.
- Prvo što sam naučila kuhati je curry od slanutka i špinata. Baka me naučila kako ga napraviti. To je samo luk i češnjak u tavi, pasta za curry ili mješavina začina, a onda se na to stavi konzerva slanutka, konzerva rajčica, šaka špinata, prokuha se i to je to. Uvijek možete popržiti malo ekstra čvrstog tofua s malo soli i papra u zasebnoj tavi, a zatim to poslužiti na vrhu - kaže kuharica.
Još jedan savjet je djelomično dodavanje biljnih sastojaka u obrok. Primjerice, ako jedete bolonjez, možete zamijeniti dio s konzervom leće.
Dajte si vremena
Studije su pokazale da našim okusnim pupoljcima treba vremena da se prilagode novoj hrani i okusima te da se oni stalno regeneriraju. Ako počnete jesti više cjelovitih namirnica ili manje prerađene hrane, a navikli ste jesti puno slatke hrane, isprva bi vam mogla imati loš okus. Ali pokušajte ustrajati barem nekoliko tjedana.
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