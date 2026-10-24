Evo kako bezbolno dodati što više biljnih proteina u prehranu

Tofu ima lošu reputaciju: bljutav je, bez radosti, protein koji jedete kada ste odustali od užitka. Sophie Macfie se ne slaže. Kuharica biljne prehrane govori kako dobiti više proteina iz tofua, graha i leće - bez žrtvovanja okusa.

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Za početak, savjetuje da ga začinite kao bilo koji komad mesa. 32-godišnjakinja s više od 1,6 milijuna pratitelja na Instagramu i 3,3 milijuna lajkova na TikToku, izbacila je svoju drugu kuharicu "Soph's Plant Kitchen 30 in 30" (svi recepti s najmanje 30 grama proteina, na stolu za 30 minuta ili manje).

Foto: Screenshot/Tiktok

Evo njezinih savjeta kako dodati više proteina u svoje obroke, ako ne jedete meso.

Začinite svoj tofu

- Blok tofua izgleda prilično zastrašujuće, ali budite uvjereni, definitivno nije. Mnogi misle da je tofu ultra-prerađen i da je to loše, ali to je samo soja, voda i malo soli - a ponekad je obogaćen kalcijem što je odlično - kaže Macfie.

I dok popularni mit sugerira da je tofu bezukusan, Macfie tvrdi da ga samo trebate pravilno skuhati. Ističe kako može poprimiti okus jer je spužvast. Savjetuje da ga pržite dok ne postane hrskav. Pržite ga sa začinima, češnjakom, lukom i đumbirom i poprima taj divan okus. Možete napraviti ukusne marinade, a kajgana od tofua definitivno može biti hranjivija od jaja i to bez zasićenih masti

Obavezno kupite ekstra čvrsti tofu jer to znači da ne morate istiskivati ​​vodu iz njega niti ga pripremati. Možete ga jednostavno izvaditi iz vrećice, nasjeckati i ubaciti u tavu.

Kombinirajte izvore proteina

Kombiniranje biljnih izvora proteina dobro je za zdravlje crijeva kao i unos vlakana.

- U svojim receptima uvijek kombiniram. Uzmem proteinsko sidro, biljni izvor proteina koji je malo gušći, poput tempeha, tofua ili seitana, a ostatak tanjura gradim oko toga - kaže Macfie.

Savjetuje da dodate grah, cjelovite žitarice, poput kvinoje, kao bazu. Možete posipati malo orašastih plodova po vrhu. Sve zajedno, imate ukusno jelo, s različitim izvorima biljnih proteina u slojevima.

Živio skromni grah

#exvegan #antivegan #meateater #meat ♬ original sound - Sophie Macfie @sophsplantkitchen Green Beans with Tofu Cream Cheese + why you shouldn’t turn your back on plant-based diets w/ @Giuseppe Federici TLDR; You can get all the nutrients you need from a plant based diet, however many believe it can cause health issues and delay strength or performance goals. This isn’t because plants are lacking in nutrients, they are not ‘incomplete’ proteins (all plants contain all EAAs, just in varied amounts), however, variety and volume should be considered when planning a healthy plant-based diet. We see this as a bonus, because by eating plant based, you’re almost forced to try new foods and diversify protein sources, meaning your gut microbes also benefit 🦠 not to mention it’s tasty, fun, better for the planet and of course, the animals. Protein breakdown for the recipe: Beans: 42g Tofu: 30g Nooch: 2g Miso paste: 3g Soy milk: 1g Spinach: 10g = 88g /2 = 44g Ingredients (serves 2) 200g cherry tomatoes 1 head of garlic Olive oil Sea salt 1 large or 2 small shallots, finely chopped 700g butterbeans, drained and rinsed 120ml water 1/2-1 tsp stock powder or stock cube, start with half and add more to taste 400g fresh spinach 15g fresh basil (optional) 1.5 tbsp sweet white miso, more to taste Tofu Cream Cheese: 200g firm tofu 2 tbsp lemon juice 1 tbsp apple cider vinegar 2 cloves garlic 1/2 tsp onion powder 1.5 tbsp white miso paste 3-4 tbsp soy milk or water, depending on the consistency and the power of your blender (you’ll need more milk if it struggles to blend) 1 tbsp nooch Sea salt to taste Method: Preheat your oven to 185c. In a baking dish, add your cherry tomatoes, plenty of extra virgin olive oil, and sea salt. Cut the top off your garlic bulb, exposing the cloves, then cover this liberally in oil and salt too and place it cut side down in the baking dish. Roast for 15-20 mins, or until the tomato skins start to burst and wrinkle. Chop the shallots finely, fry them on a low-medium heat in olive oil and a pinch of sea salt for 8 mins, until caramelising (this makes the final dish taste sweet!) add the drained, rinsed beans (or use bean water if you prefer) and 100ml water + the stock. Mix well and bubble on low whilst you prep the tofu cream cheese. Squeeze the tofu in a paper towel to draw out any excess water. Add all the ingredients listed above to a blender and blend until a thick, paste-like consistency is achieved. You may need to pause the blending and use a spatula to scrape the mixture down the sides. Season to taste! Blanch the spinach and basil if using (place it in a colander or sieve and pour over a full kettle of boiling water, then rinse in very cold water) and blend with 100ml water, the roasted garlic from earlier, and the miso paste. Add more water if you need, to help it blend. Add the green sauce to the beans, combine and top with the tofu cream cheese, the roasted tomatoes, olive oil, optional chilli flakes or toasted seeds. Serve with sourdough or your grain of choice! #fyp

Dobra početna točka, kaže Macfie, je skromna konzerva graha. Još bolje ako možete nabaviti mješavinu od pet vrsta graha. Dobivate puno vlakana, a također su bogate proteinima i otpornim škrobom, što je odlično i za vaše crijevne mikrobe. Možete ga ubaciti u salate ili u kremaste umake za tjesteninu.

Počnite jednostavno

Može se činiti nerealnim napraviti drastične promjene preko noći, stoga Macfie ima nekoliko prijedloga za postupno integriranje upravljivih promjena u vašu prehranu. Ne morate postati potpuno vegan. Možete jednostavno uvesti nekoliko obroka bez mesa u tjedan dana. Puno je ukusnije i lakše nego što mislite.

- Prvo što sam naučila kuhati je curry od slanutka i špinata. Baka me naučila kako ga napraviti. To je samo luk i češnjak u tavi, pasta za curry ili mješavina začina, a onda se na to stavi konzerva slanutka, konzerva rajčica, šaka špinata, prokuha se i to je to. Uvijek možete popržiti malo ekstra čvrstog tofua s malo soli i papra u zasebnoj tavi, a zatim to poslužiti na vrhu - kaže kuharica.

Još jedan savjet je djelomično dodavanje biljnih sastojaka u obrok. Primjerice, ako jedete bolonjez, možete zamijeniti dio s konzervom leće.

Dajte si vremena

Studije su pokazale da našim okusnim pupoljcima treba vremena da se prilagode novoj hrani i okusima te da se oni stalno regeneriraju. Ako počnete jesti više cjelovitih namirnica ili manje prerađene hrane, a navikli ste jesti puno slatke hrane, isprva bi vam mogla imati loš okus. Ali pokušajte ustrajati barem nekoliko tjedana.