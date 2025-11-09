Evo kako bi svaki horoskopski znak skončao u horor filmu

Hoćete li biti posljednji koji će preživjeti? Onaj koji se odvoji od grupe i umre prvi ili ste potajno prerušeni ubojica? Saznajte svoju filmsku sudbinu.
Svatko ima svoj omiljeni horor, ali jeste li se ikada zapitali imate li ono što je potrebno da preživite stvarnu prijetnju? Većina horoskopskih znakova nema ono što je potrebno da pobjegne iz kandži ubojice. Saznajte koji bi jedini znak preživio, a tko je ubojica.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Ovan: Pokušava biti heroj - Neustrašivi prijatelj u bilo kojoj grupi, što znači da se ničega ne bojite. Vaš avanturistički način života vodi vas na mjesta izvan vaših najluđih snova, ali može vas i dovesti u nevolje. Dakle, nije nevjerojatno da ćete se naći suočeni s ubojicom na nepoznatom mjestu. Budući da ste odana i hrabra osoba, prvi biste ustali i pronašli izlaz iz zastrašujuće situacije. Čak i kada su napetosti visoke i svi ostali paralizirani strahom, usuđujete se boriti. Nažalost, ubojica računa na vas da ćete biti impulzivni i reaktivni kada su ljudi do kojih vam je stalo u opasnosti, što je način na koji biste mogli skončati.
| Foto: Fotolia
Bik: Odvaja se od grupe - Prizemljen, praktičan zemljani znak, poznat po svojoj tvrdoglavosti. Volite se držati predvidljive rutine i izbjegavati riskiranje kad god je to moguće. Malo je vjerojatno da biste se uopće našli u ovakvom scenariju. Stoga, kada shvatite da stvari kreću po zlu, vi ste tip koji preuzima kontrolu i pokušava sam riješiti situaciju dok se grupa prepire o tome hoće li se suočiti s ubojicom ili pokušati pobjeći na sigurno. Radije se odvajate i pokušavate pobjeći sami, što ubojici omogućuje da iskoristi vaš solo pristup i učini vas ranom metom.
| Foto: Fotolia
Blizanci: Provocira ubojicu - Vi ste šarmantni društveni leptir zodijaka. Imate brzu pamet i ekstrovertiran šarm koji privlači mnogo prijatelja. Vjerojatno ste vi ti koji su isplanirali ovaj mali odmor i ljuti ste što je neki psihopat u šumi odlučio uništiti vaš vikend s prijateljima. Kao najizražajniji član zodijaka, prvi ste koji vokalizira svoje sumnje kada stvari krenu po zlu. I dok je vaš brzi um definitivno prednost, vaša potreba da imate posljednju riječ u konačnici odaje vaš položaj i daje ubojici priliku da vas jednom zauvijek ušutka.
| Foto: Fotolia
Rak: Pokušava spasiti prijatelja - Rak je kućni tip i vjerojatno proklinjete sebe što ste završili u takvoj nevolji! Iako vas neki mogu smatrati plačljivkom, žilaviji ste nego što izgledate, što vas čini strašnim protivnikom ubojici koji voli podcjenjivati ljude. Znate kako svoj strah pretvoriti u gorivo - i to će vas održati na životu dulje od većine. Međutim, ubojica zna da ne mora smišljati složenu zamku kako bi vas izvukli iz skrovišta - samo moraju uzeti vašeg najboljeg prijatelja ili voljenu osobu i čekati da učinite nešto herojsko (i glupo). Imaš veliko srce, što na kraju dovodi do tvoje propasti.
| Foto: Fotolia
Lav: Umire tijekom avanture - Poznat kao ekstrovert koji voli zabavu među horoskopskim znakovima. Vjerojatno ste se radovali ovom odmoru kao prilici za zabavu, igranje igara poput vrtnje boce i možda čak i priznavanje osjećaja svojoj simpatiji. Međutim, nedavna ubojstva su poremetila vaše planove. Unatoč opasnosti, odlučni ste poduzeti korak. Iskradate se sa svojom simpatijom u nadi da ćete zajedno pobjeći i zbližiti se. Nažalost, čini se da ubojica računa na vašu distrakciju. Na kraju, vas dvoje se uhvatite u posljednji zagrljaj baš kad ubojica udari i ubije vas. Barem ste na kraju uspjeli biti sa svojom simpatijom.
| Foto: Fotolia
Djevica: Umire nakon što otkrije identitet ubojice - Proračunati ste i bolji detektiv od svih. Tijekom putovanja vodili ste bilješke o svojim kolegama u kabini. Prvi ste pronašli trag koji vam pomaže da otkrijete identitet ubojice, a vaše analitičke vještine su toliko oštre da ste sigurni da ste u pravu. I jeste. Upravo zato ubojica odlučuje da vas se riješi ranije nego što se očekivalo. Ne brinite, čestitaju vam što ste jedini dovoljno pametni da ih shvatite i objašnjavaju kako se sve dogodilo... prije nego što konačno okončaju vaše postojanje i prikupe sve dokaze koji bi ukazivali na njih kao ubojicu.
| Foto: Fotolia
Vaga: Smrtno rani ubojicu - Ima reputaciju mirotvorca grupe i razumne osobe. Ali kada dođe do krize, ne igrate po ničijim pravilima osim po svojim. Iako volite lagodan život, razumijete da se morate boriti za njega ako netko pokuša doći i uzeti ga od vas! Imate oštar instinkt koji vam pomaže da nadmudrite zamke i zablude koje vam ubojica postavlja. I na kraju, dovoljno ste pametni da napravite oružje i smrtno ranite ubojicu dok se vi skrivate u mraku. Međutim, to nije dovoljno da ga spriječi da vas pošalje u rani grob i šepajući završi posao.
| Foto: Fotolia
Škorpion: Vjeruje pogrešnoj osobi - Mračan i tajanstven znak grupe, tako da se savršeno uklapate u ovaj scenarij noćne more. Imate oštru intuiciju i dobri ste u čitanju dubljih motivacija ljudi unatoč tome što govore. I niste tip koji bi ikome vjerovao na prvu, što će pomoći da preživiš dulje od drugih. Međutim, svo povjerenje i odanost ovog svijeta ne mogu pomoći kada ljudi koji su ti najbliži nemaju tvoje najbolje interese na umu. Nažalost, ubojica je znao da ćeš biti jedan od najtežih za svladati pa je zatražio pomoć tvog najboljeg prijatelja da te prevari i na kraju te nježno pošalje u laku noć.
| Foto: Fotolia
Strijelac: Umire nakon što ga je opsjedao demon - Otvorenog uma i znatiželjan tragač uzbuđenja u horoskopskom znaku. Kada nešto ne znate, ne dopuštate da vas to zaustavi. Tražite odgovore i učite se svemu što vam je potrebno za preživljavanje. Naučili ste mnogo zanimljivih trikova na svojim putovanjima i oni će vam nesumnjivo biti korisni u ovakvoj situaciji. Ulične vještine pomoći će vam da preživite rane faze ove užasne noći. Međutim, vaša znatiželja će na kraju nestati kada otvorite neupadljivu knjigu u knjižnici i slučajno oslobodite 1000 godina starog demona na svijet. I znate što kažu: demonu treba posuda i tu se opraštamo od vas.
| Foto: Fotolia
Jarac: Iznenađenje - vi ste ubojica! - Pričajmo o iznenađujućem završetku! Pa, za sve osim za vas. Tako je, Jarče, samo netko tako analitičan i promišljen kao vi mogao bi stvoriti ovu složenu zamku i izvući svaki dio slagalice bez problema. Imate odlučnost i radnu etiku da učinite sve što želite. Ne samo da si uspio izvesti ovaj složeni plan, već si iskoristio i svoj položaj autoriteta i pregovaračke snage kako bi uvjerio sve da ostanu mirni unatoč opasnosti. Kad su ti drugi bili na tragu, ti si ih krivo usmjerio i zadržao kontrolu. Čak i kad si bio smrtno ranjen, uspio si obaviti posao, kao što to uvijek činiš.
| Foto: Fotolia
Vodenjak: Preokret! Ti si ubojičin suučesnik - Priča je više nego što se na prvi pogled čini. Naravno, Jarac je imao ideju, ali trebao je pravi kreativni genij poput tebe da izvede tako grandiozan podvig. Tvoja sposobnost razmišljanja izvan okvira pomogla je da ovaj plan ostane neotkriven. I upravo je tvoje prijateljsko, ugodno ponašanje s ljudima iz svih sfera života pomoglo smiriti napetosti dok se zavjera pripremala iza kulisa. I što je najvažnije, samo netko lukav poput tebe mogao je stvoriti horor scenarij u kojem nijedna žrtva nije predvidjela svoj pad prije nego što je do njega došlo.
| Foto: Fotolia
Ribe: Čestitamo, ti si živa - Preživjeli ste noć unatoč svim izgledima! Možda je to tvoja veza trećeg oka s podzemljem ili tvoje nevjerojatne vještine čitanja drugih ljudi, ali uspjela si izbjeći obojicu ubojiceadok se kaos prvi put odvijao. Nisi se dala prevariti ranom dramatičnošću i zbunjenošću koja je prevarila tvoje impulzivnije prijatelje. I kako su se brojke počele smanjivati, sklopili ste prave saveze koji su vas zaštitili od opasnosti. Bili ste među posljednjim preživjelima koji su stvorili plan u posljednjem pokušaju da stignu na sigurno, ali i jedini koji se držao izvornog plana i uspio.
| Foto: Fotolia