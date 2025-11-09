Obavijesti

TKO JE UBOJICA?

Evo kako bi svaki horoskopski znak skončao u horor filmu

Hoćete li biti posljednji koji će preživjeti? Onaj koji se odvoji od grupe i umre prvi ili ste potajno prerušeni ubojica? Saznajte svoju filmsku sudbinu.
Svatko ima svoj omiljeni horor, ali jeste li se ikada zapitali imate li ono što je potrebno da preživite stvarnu prijetnju? Većina horoskopskih znakova nema ono što je potrebno da pobjegne iz kandži ubojice. Saznajte koji bi jedini znak preživio, a tko je ubojica. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
