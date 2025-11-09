Jarac: Iznenađenje - vi ste ubojica! - Pričajmo o iznenađujućem završetku! Pa, za sve osim za vas. Tako je, Jarče, samo netko tako analitičan i promišljen kao vi mogao bi stvoriti ovu složenu zamku i izvući svaki dio slagalice bez problema. Imate odlučnost i radnu etiku da učinite sve što želite. Ne samo da si uspio izvesti ovaj složeni plan, već si iskoristio i svoj položaj autoriteta i pregovaračke snage kako bi uvjerio sve da ostanu mirni unatoč opasnosti. Kad su ti drugi bili na tragu, ti si ih krivo usmjerio i zadržao kontrolu. Čak i kad si bio smrtno ranjen, uspio si obaviti posao, kao što to uvijek činiš. | Foto: Fotolia