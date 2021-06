Konzumove prodavaonice imaju različito radno vrijeme. Neke će raditi tijekom cijeloga dana, pojedine do sredine dana, a neke neće raditi. Kako će raditi vaša najbliža trgovina, ali i ostale, provjerite OVDJE.

Intersparove trgovine će raditi kao i inače, dok će radno vrijeme Spara raditi po prilagođenom vremenu. Radno vrijeme Spara, provjerite OVDJE.

Lidl također radi po prilagođenom vremenu. Većina njihovih trgovina će na Dan antifašističke borbe raditi od 8 do 14 sati ili od 8 do 18 sati, a ima i onih koje će raditi i do 23 sata. Kako će raditi koji Lidl, možete provjeriti OVDJE.

Poslovnice Kauflanda također neće imati jedinstveno radno vrijeme, a većina će ih raditi do 21 sat. Do kada će raditi poslovnice potražite OVDJE, tako da odaberete sebi najbližu trgovinu.

Plodine će raditi po nedjeljnom radnom vremenu, a kako rade provjerite OVDJE.

Pojedine Tommy prodavaonice isto će raditi po izmijenjenom radnom vremenu, a popis možete pronaći OVDJE.

IKEA će raditi po redovnom radnom vremenu od 10 do 21 sat. Emmezeta će na Dan antifašističke borbe raditi od 10 do 20 sati, Bauhaus će raditi od 8 do 14 sati, dok Lesnina neće raditi.

Iz Arena Centra su priopćili da će na Dan antifašističke borbe, trgovine raditi prema redovnom radnom vremenu. I centar West Gate radi prema redovnom radnom vremenu. Neke trgovine u Avenue Mallu neće raditi, a OVDJE možete saznati točno radno vrijeme svih trgovina.

City Center One Zagreb West, Zagreb East i onaj u Splitu rade prema redovnom radnom vremenu.

SuperNova Garden Mall, Buzin i Karlovac rade od 9 do 21 sat, a Centar Cvjetni od 9 do 17 sati. SuperNova u Zadru radi od 9 do 22 sata, a ona u Varaždinu od 9 do 14 sati.

Mall Osijek je otvoren od 9 do 21 sat. Pula City Mall radi prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 22 h. Galerija Poreč također radi prema redovnom radnom vremenu, od 9 do 22 sata. Trgovine u Tower Center Rijeka rade prema rasporedu kojeg možete pronaći OVDJE.