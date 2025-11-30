Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
LIJEPI UGOĐAJ

Evo kako će vam kuća uvijek mirisati po Božiću uz ovaj blagdanski potpourri

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 1 min
Evo kako će vam kuća uvijek mirisati po Božiću uz ovaj blagdanski potpourri
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mirisi u domu imaju posebno značenje te kreiraju atmosferu koja će nas opustiti i stvoriti dojam čarolije. Ova kreacija je jednostavna te će, kao nevidljivi detalj, dom učiniti ugodnijim

U trenucima kada se priprema za blagdane čini beskonačnom, a popisi želja i planova često ostaju samo na papiru, postoji jednostavan način da se u dom unese toplina i ugođaj Božića, a to je mirisni potpourri koji lagano krčka na štednjaku. Ovaj mali ritual ne zahtijeva posebne vještine ni mnogo vremena, a stvara upravo onaj osjećaj topline, doma i svečanosti koji toliko povezujemo s prosincem.

Osnova blagdanskog potpourrija počiva na nekoliko ključnih mirisnih elemenata: cimetu, citrusima, đumbiru i vaniliji.

Upravo ta kombinacija najvjernije priziva blagdanske prizore, od svježe pečenih keksa do ukrašenog bora.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Blagdanska atmosfera u Zagrebu, Rijeci i Splitu 05:25
Blagdanska atmosfera u Zagrebu, Rijeci i Splitu | Video: 24sata/pixsell

Ostali sastojci mogu se prilagoditi onome što je već u kuhinji: naranče ili limuni narezani na kriške, štapići cimeta, komadić đumbira, zrno vanilije, par klinčića ili grančica ružmarina.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Postupak je jednostavan. U manji lonac uliju se voda i dodaju odabrani sastojci, a zatim se sve zagrije na laganoj vatri.

U ČEMU JE TAJNA? Kako su plišanci i patuljci uspjeli zasjesti na tron blagdanskog dekora i kičenja
Kako su plišanci i patuljci uspjeli zasjesti na tron blagdanskog dekora i kičenja

Smjesa može krčkati satima uz povremeno dolijevanje vode te će čitavo vrijeme prostor ispunjavati toplim, ugodnim mirisom.

Taj nježni, stalni mirisni oblak posebno je učinkovit tijekom hladnih dana, kada se dom prirodno pretvara u utočište.

BOŽIĆNA SVJETLA FOTO Ovo su najljepša božićna drvca svjetskih metropola
FOTO Ovo su najljepša božićna drvca svjetskih metropola

Ovakav potpourri savršen je za stvaranje dobrodošlice ako stižu gosti, bez dodatnog truda, prostor odjednom djeluje toplije, ugodnije i svečanije. Mirisi cimeta, citrusa i vanilije bude osjećaj poznatosti i veselja, pa su idealni i za blagdanske domjenke, druženja ili čak za tihi kućni ugođaj uoči Božića.

NEKI STVARNO NE VOLE BOŽIĆ Ovi znakovi Zodijaka su pravi Grinch - Tko je već sada zaluđen Božićem, a tko ga ne podnosi
Ovi znakovi Zodijaka su pravi Grinch - Tko je već sada zaluđen Božićem, a tko ga ne podnosi

Iako je namijenjen sezoni darivanja, ovaj je mirisni ritual zapravo mali dar samome domu: jednostavan, ekonomičan i nevjerojatno učinkovit način da se stvori atmosfera koja podsjeća na sve ono zbog čega volimo blagdane.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Veliki tjedni horoskop: Bik mijenja posao, Blizancima su moguće svađe u vezi ili braku
OD 30.11. DO 6.12.

Veliki tjedni horoskop: Bik mijenja posao, Blizancima su moguće svađe u vezi ili braku

Zvijezde nam ovog tjedna donose zanimljive obrate, dok će neki znakovi napokon uhvatiti dobar poslovni ritam, drugi će se suočiti s emotivnim previranjima i potrebom za promjenama
Što je 'advent' i zašto danas palimo prvu svijeću na vijencu?
PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA

Što je 'advent' i zašto danas palimo prvu svijeću na vijencu?

Prva svijeća koja se danas pali je svijeća postilica, ili prorokova svijeća i simbolizira nadu i iščekivanje, to je nedjelja koja simbolizira ponovni Kristov dolazak

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025