Božić je pred vratima, a postavljanje lampica na božićnu jelku može biti izazov. Čak i ako znate kako ih pravilno staviti, nije uvijek lako odgonetnuti koliko lampica treba staviti na bor za nježnu svjetlost
Evo kako ćete izračunati idealan broj lampica za božićno drvce
Premda ne postoji neko općenito pravilo o pravom broju lampica za božićnu jelku, jer to najviše ovisi o osobnim preferencijama, postoje neke smjernice koje vam mogu pomoći.
Utvrđivanje koliko lampica trebate za božićno drvce ovisi o više čimbenika. To najprije ovisi visini vašeg drvca. Osim toga, različiti ljudi imaju različite ukuse pa tako i kad je u pitanju božićno drvce. Neki vole luminiscentni, presvijetli izgled, dok drugi vole da je fokus na ukrasima, a ne na svjetlu.
Ipak, otkrivanje koliko lampica trebate za svoje božićno drvce ima neke jednostavne smjernice. Karin Lidbeck-Brent, profesionalna stilistica, koja je tijekom svoje karijere ukrasila više od tisuću božićnih drvca, otkrila je odgovor na to pitanje.
- Doista ne postoje čvrsta pravila. Puno toga ovisi o osobnim preferencijama. Prosječna osoba obično ima drvce visoko oko 180 cm. Dakle, neko općenito pravilo koje treba zapamtiti je da za svakih 30 cm koristite jednu žicu/nit s lampicama. Ja preferiram nit sa 150 lampica - rekla je Karin.
Dakle, izmjerite koliko je visoko vaše drvo i upotrijebite jednu nit s oko 150 lampica na svakih 30 cm. Ako koristite žice duže od prosjeka, prilagodite broj lampica u skladu s tim. I, naravno, ako ste prošle godine ukrasili drvo slične visine i svidio vam se konačni izgled, pridržavajte se broja lampica koje ste tada koristili.
Lidbeck-Brent za božićna drvca koristi više lampica od prosječne osobe, ali za svaki slučaj preporučuje kupnju dodatnih lampica ako ipak odlučite staviti više.
Prava količina obično iznosi 150 lampica po niti, ali možete kupiti i božićne lampice s više lampica po niti - tako da bi 200 lampica po niti bilo najbolje ako želite vrlo svijetlo drvce, dok za manje svjetlucavi izgled izaberite one s 100 lampica.
