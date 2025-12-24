Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
MALO MATEMATIKE

Evo kako ćete izračunati idealan broj lampica za božićno drvce

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Evo kako ćete izračunati idealan broj lampica za božićno drvce
Foto: Milan Markovic

Božić je pred vratima, a postavljanje lampica na božićnu jelku može biti izazov. Čak i ako znate kako ih pravilno staviti, nije uvijek lako odgonetnuti koliko lampica treba staviti na bor za nježnu svjetlost

Premda ne postoji neko općenito pravilo o pravom broju lampica za božićnu jelku, jer to najviše ovisi o osobnim preferencijama, postoje neke smjernice koje vam mogu pomoći.

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Pogledajte kako izgledaju adventska klizališta u Hrvatskoj 00:54
Pogledajte kako izgledaju adventska klizališta u Hrvatskoj | Video: 24sata/Video

Utvrđivanje koliko lampica trebate za božićno drvce ovisi o više čimbenika. To najprije ovisi visini vašeg drvca. Osim toga, različiti ljudi imaju različite ukuse pa tako i kad je u pitanju božićno drvce. Neki vole luminiscentni, presvijetli izgled, dok drugi vole da je fokus na ukrasima, a ne na svjetlu. 

BRZO I JEDNOSTAVNO Božićne dekoracije koje možete sami napraviti za pet minuta
Božićne dekoracije koje možete sami napraviti za pet minuta

Ipak, otkrivanje koliko lampica trebate za svoje božićno drvce ima neke jednostavne smjernice. Karin Lidbeck-Brent, profesionalna stilistica, koja je tijekom svoje karijere ukrasila više od tisuću božićnih drvca, otkrila je odgovor na to pitanje. 

A young woman with a gift box near Christmas tree
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Doista ne postoje čvrsta pravila. Puno toga ovisi o osobnim preferencijama. Prosječna osoba obično ima drvce visoko oko 180 cm. Dakle, neko općenito pravilo koje treba zapamtiti je da za svakih 30 cm koristite jednu žicu/nit s lampicama. Ja preferiram nit sa 150 lampica - rekla je Karin.

IDEJE ZA POKLONE Za Božić dragim ljudima darujte iskustva umjesto skupih stvari
Za Božić dragim ljudima darujte iskustva umjesto skupih stvari

Dakle, izmjerite koliko je visoko vaše drvo i upotrijebite jednu nit s oko 150 lampica na svakih 30 cm. Ako koristite žice duže od prosjeka, prilagodite broj lampica u skladu s tim. I, naravno, ako ste prošle godine ukrasili drvo slične visine i svidio vam se konačni izgled, pridržavajte se broja lampica koje ste tada koristili.

Lidbeck-Brent za božićna drvca koristi više lampica od prosječne osobe, ali za svaki slučaj preporučuje kupnju dodatnih lampica ako ipak odlučite staviti više.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Prava količina obično iznosi 150 lampica po niti, ali možete kupiti i božićne lampice s više lampica po niti - tako da bi 200 lampica po niti bilo najbolje ako želite vrlo svijetlo drvce, dok za manje svjetlucavi izgled izaberite one s 100 lampica.

OMILJENI KOMAD Za vesele blagdane: Zabavni detalji na 'ružnim' puloverima
Za vesele blagdane: Zabavni detalji na 'ružnim' puloverima

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Osoba kakvu niste ni znali da trebate: Evo kakva je srodna duša svakog znaka Zodijaka
IZVUĆI ĆE NAJBOLJE IZ VAS

Osoba kakvu niste ni znali da trebate: Evo kakva je srodna duša svakog znaka Zodijaka

S obzirom na specifične karakteristike svakog znaka Zodijaka, astrolozi su napravili profil osobe s kojom će svaki od njih biti najkompatibilniji u ljubavi
Horoskop: Lista od najzlobnijeg znaka do ultimativne dobrice
GDJE STE NA LJESTVICI?

Horoskop: Lista od najzlobnijeg znaka do ultimativne dobrice

Svatko ima neku zločestu crtu u sebi, no kod nekih je ona ipak izraženija i naglašenija. Evo kako izgleda redoslijed horoskopskih 'zlikovaca' i njihovih osobina - od onog najzlobnijeg do najveće dobrice
Zanimljivosti o seksu koje sigurno niste znali: Muškarci su nekada na penisu imali sitne bodlje
ZVUČE BIZARNO

Zanimljivosti o seksu koje sigurno niste znali: Muškarci su nekada na penisu imali sitne bodlje

Seks se smatra često oblikom uživancije i zabave, no on zapravo ima vrlo značajnu ulogu fizičkom i psihičkom zdravlju osobe. I dok se o temi seksa puno više zna nego prije, neke činjenice o seksu i dalje iznenađuju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025