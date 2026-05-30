Evo kako izgleda poziv na spoj svakog horoskopskog znaka

Poziv na prvi dejt drugačiji je za svaki horoskopski znak. Neki će djelovati impulzivno, na prvu, čim osjete strast, dok je drugima ipak potrebno malo dulje upoznavanje i pronalaženje zajedničkih interesnih točaka
Evo što možete očekivati prije nego vas pozovu van.
OVAN: Odmah će vas pozvati van. Čim uhvatite pogled ovog vatrenog znaka, neće oklijevati napraviti svoj potez. Izravni su, natjecateljski nastrojeni i vrlo odlučni. Dakle, nikada nećete morati preispitivati jesu li zainteresirani za vas.
BIK: Pozvat će vas van kada za to dođe vrijeme. Ovi zemljani znakovi možda su tu i tamo flertovali s vama, ali im treba vremena da vas pozovu na spoj. Prvo žele vidjeti ima li kemije među vama. Također se žele pobrinuti da se osjećate isto.
BLIZANCI: Pozvat će vas van nakon nekoliko druženja s grupom prijatelja. Ovi zračni znakovi nisu od onih koji prenagljuju, radije će vas prvo upoznati. Žele vidjeti imate li išta zajedničko i kako se snalazite u društvenim okruženjima.
RAK: Poziv na dejt dobit ćete nakon što provedete neko vrijeme sami. To može biti među grupom prijateljim ili ako su vas pozvali da se družiš negdje, znate da su zainteresirani. Nekoliko razgovora nasamo dat će im dovoljno prilike da se odvaže.
LAV: Pozvat će vas na spoj nakon što vas obaspu mnoštvom komplimenata i posvete vam puno vremena. Poput Ovna, neće oklijevati da vam se udvaraju nakon što im privučete pažnju. Ali budući da im je velikodušnost u prirodi, ovi vatreni znakovi možda su vas već razmazili mnoštvom darova.
DJEVICA: Na dejt će vas pozvati tek nakon što se s vremenom dokaže da ste kompatibilni. Kao klasični zemljani znak, preferiraju sporo paljenje u odnosu na potencijalni spoj. Ne samo da vas žele bolje upoznati, već žele i vidjeti biste li mogli biti dobar tim.
VAGA: Pozvat će vas van nakon što ste razgovarali satima. Vrlo brbljivi, ovi znakovi vole kada njihov potencijalni spoj može održati razgovor. Osim toga, ako oboje imate i nekoliko zajedničkih tema, pripremite se za trenutni poziv van.
ŠKORPION: Čim osjeti snažnu emocionalnu vezu s vama, toliko snažnu da će iz samo jednog pogleda znati da bist trebali biti zajedno - pozvat će vas na dejt. Osim toga, ako mogu i prepoznati koliko ste usklađeni sa sobom, pozvat će vas van u trenu.
STRIJELAC: Pozvat će vas van nakon što vidi koliko je zabavno biti s vama. Osim toga, ako ste i prilično pametni. Ovi znakovi žele se osjećati inspirirano i uzbuđeno, pa neće oklijevati izvesti vas ako ste baš ovo što im odgovara.
JARAC: Elegantni, sa stilom i otmjeni - vjerojatno ste sve troje ako ovaj zemljani znak provodi vrijeme s vama. Poput ostalih zemljanih znakova, vole polako upoznavati potencijalnog partnera. Stoga će vas pozvati van kada osjete da je vrijeme da vašu vezu podignu na višu razinu.
VODENJAK: Ohrabrit će se pozvati vas van čim vidi da ste više od samo lijepog lica. Ovaj znak voli spojeve s načitanim i dobro informiranim ljudima. Stoga, recite im svoja mišljenja o tome što mislite o svijetu i kako ga planirate promijeniti. Vjerojatno će vas htjeti odmah provesti vrijeme s vama.
RIBE: Umjetnik i sanjar, oboje ste ako vam Ribe ne prestaju slati koketne poruke. Ovi znakovi će vas s vremenom pozvati van kako bi vas bolje upoznali. Nikada ne djeluju impulzivno, jer žele izabrati nekoga koga poznaju više od samo površinskog.
