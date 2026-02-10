Obavijesti

Evo kako izgledaju savršeni muškarac i žena za milenijalce, boomere te generaciju Z i X

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 4 min
Evo kako izgledaju savršeni muškarac i žena za milenijalce, boomere te generaciju Z i X
Foto: CREO Clinic

Istraživanje klinike CREO pokazuje da se ideali ljepote mijenjaju kroz generacije: stariji preferiraju svjetliju kosu i plave oči, a mlađi tamniju kosu, smeđe oči i fit izgled. Ipak, neki standardi tjelesne građe ostaju gotovo nepromijenjeni

Admiral

Novo britansko istraživanje zaronilo je duboko u kolektivnu svijest četiriju generacija kako bi odgovorilo na vječno pitanje: kako izgleda idealan partner? U želji da mapiraju evoluciju privlačnosti, stručnjaci s londonske klinike CREO anketirali su tisuću Britanaca o fizičkim osobinama koje smatraju najprivlačnijima.

Rezultati su otkrili ne samo fascinantne pomake u idealima ljepote pod utjecajem kulture i medija, već i neke temeljne standarde koji, čini se, odolijevaju zubu vremena.

Istraživanje je obuhvatilo baby boomere (rođene od 1946. do 1964.), generaciju X (1965. - 1980.), milenijalce (1981. - 1996.) i generaciju Z (1997. - 2012.), pružajući jedinstven uvid u to kako su se percepcije mijenjale kroz desetljeća. Ispitanici su detaljno opisivali svog idealnog partnera, odgovarajući na pitanja o idealnoj dobi, boji i obliku očiju, crtama lica, kosi, visini i tipu tijela.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Na temelju najčešćih odgovora, klinika je zatim, uz pomoć napredne umjetne inteligencije, stvorila fotorealistične vizualne prikaze ovih generacijskih ideala, dajući nam doslovno lice "savršenog" partnera za svaku dobnu skupinu.

Neki standardi ljepote su vječni

Iako su se ukusi mijenjali pod naletom novih trendova, određene karakteristike pokazale su iznenađujuću postojanost, sugerirajući da su možda duboko ukorijenjene u našoj psihologiji. Figura pješčanog sata, s naglašenim oblinama i uskim strukom, ostala je neprikosnoveni ideal ženskog tijela kroz sve četiri generacije.

fotolia
Foto: fotolia

Slično tome, kod muškaraca se najatraktivnijima dosljedno smatra građa obrnutog trokuta ili trapeza, koju karakteriziraju široka ramena i uži struk – silueta koja asocira na snagu i zaštitu.

Slična je situacija i s nekim crtama lica. Muškarci s očima u obliku badema i malim, blago prćastim nosom ("button nose") dominiraju kao ideal u svim dobnim skupinama, što potvrđuje univerzalnu privlačnost simetrije i skladnih proporcija.

Dok su se preferencije oblika ženskih očiju nešto više mijenjale, čini se da su desetljeća koja su prošla najmanje utjecala na temeljnu percepciju idealne tjelesne građe, kako za muškarce, tako i za žene.

Baby boomeri: Odjeci zlatnog doba Hollywooda

Generacija baby boomera, odrasla pod utjecajem filmskih ikona poput Grace Kelly i Paula Newmana, preferira klasične ideale ljepote. Njihova idealna žena je plavuša svijetlih, ravnih vlasi i prodornih plavih očiju.

Foto: CREO Clinic

Kad je riječ o muškarcima, ovo je jedina generacija koja preferira nešto niže muškarce, s idealnom visinom između 171 i 176 centimetara, te klasičnu, vitku građu, umjesto izražene mišićavosti. Idealni muškarac za boomere ima tamnosmeđu kosu i, kao i žena, plave oči, što potvrđuje dominaciju ovog ideala u poslijeratnom razdoblju.

Foto: CREO Clinic

Zanimljivo je da, unatoč tome što muškarci počinju sjediti već u tridesetima, samo tri posto ispitanika iz ove generacije smatra sijedu kosu privlačnom, ukazujući na snažan pritisak zadržavanja mladolikog izgleda.

Generacija X: Tranzicija prema novim idealima

Generacija X, često opisivana kao generacijski most, označava primjetan pomak u idealima. Iako se i dalje cijeni plava kosa kod žena, preferencije se kreću prema tamnijim, prirodnijim tonovima poput "prljavo plave".

Foto: CREO Clinic

No, najveća i najznačajnija promjena događa se u boji očiju. Plave oči, koje su bile apsolutni ideal baby boomerima, ustupaju mjesto toplim smeđim očima, kako kod žena tako i kod muškaraca. Ovaj se preokret pokazao trajnim, jer će trend smeđih očiju kao najpoželjnijih dominirati i kod svih mlađih generacija.

Foto: CREO Clinic

Milenijalci: Era brineta i kulture fitnesa

Milenijalci, generacija koja je odrasla s internetom i usponom društvenih mreža, dovršavaju tranziciju koju je započela generacija X, dajući jasnu prednost brinetama. Njihova idealna žena ima tamnosmeđu, blago valovitu kosu i smeđe oči, izgled koji se često percipira kao pristupačniji i prirodniji.

Foto: CREO Clinic

Kod muškaraca, ova generacija izrazito preferira atletsku građu, definiranu kao mišićavo gornje tijelo sa širokim ramenima i uskim bokovima – odraz je to rastuće kulture fitnesa i teretana. Idealna visina također značajno raste, pa milenijalci najprivlačnijim smatraju muškarce visoke između 178 i 183 centimetra. Boja kose ostaje tamnosmeđa, a oči su smeđe, čime se potvrđuje novi standard.

Foto: CREO Clinic

Generacija Z: Globalni utjecaji i fit izgled

Najmlađa anketirana generacija, digitalni domoroci generacije Z, nastavlja i pojačava trendove koje su postavili milenijalci. Njihov ideal ljepote za ženu uključuje dugu, ravnu i crnu kosu, čime trend tamnjenja kose doseže svoj vrhunac, vjerojatno pod utjecajem globalnih medijskih i glazbenih fenomena. Boja očiju čvrsto ostaje smeđa, potvrđujući odmak od starijih ideala.

Foto: CREO Clinic

I kod muškaraca i kod žena, generacija Z, baš kao i milenijalci, stavlja snažan naglasak na atletski, "fit" tip tijela, što je ideal koji se svakodnevno promovira na platformama poput Instagrama i TikToka. Njihov idealni muškarac ima tamnosmeđu kosu, smeđe oči i definiranu mišićavu građu.

Foto: CREO Clinic

- Sveukupno, istraživanje pokazuje da se preferencije atraktivnosti mijenjaju od svjetlije kose kod žena iz generacije baby boomera prema tamnijoj kosi i atletskijim tipovima tijela kod milenijalaca i generacije Z - objasnili su iz klinike CREO 

Ovi rezultati jasno oslikavaju kako se ideali ljepote neprestano razvijaju, odražavajući duh vremena, tehnološki napredak i kulturne promjene. Dok neke temeljne preference, poput oblika tijela, ostaju iznenađujuće stabilne, druge, poput boje kose i očiju, pokazuju dinamičan ples između tradicije i modernih utjecaja. Na kraju, "savršen" partner ostaje fluidan koncept, oblikovan jedinstvenim iskustvom i vrijednostima svake nove generacije.
 

