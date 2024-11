Evo kako je nastao Crni petak: Neki su zbog popusta i stradali

Crni petak je doba kada možete iskoristiti nevjerojatne popuste u omiljenim trgovinama. Pada na zadnji petak u studenome. Iako samo ime sugerira da se radi o jednom danu, trajanje ovih akcija i popusta ovisi ipak od trgovine do trgovine pa može trajati i duže od jednog dana, odnosno od petka.

Nerijetko ovo doba podrazumijeva i čekanje u dugačkim redovima, pa i razočaranje zbog propuštenih prilika, ali danas kupovinu možete obaviti i online - ovisi što više volite. Netko voli birati i isprobavati omiljene proizvode uživo, dok neko pak voli puniti košarice iz udobnosti kauča.

Vrlo je lako prepustiti se uzbuđenju sniženja koja vas očekuju ovog Crnog petka i tako potrošiti mnogo više novca nego što ste planirali. Potrudite se oduprijeti impulzivnoj kupnji, pogotovo ako niste sigurni je li vam zaista sve to što želite kupiti potrebno te je li ponuda zaista dobra.

Crni petak od 2005. godine postaje najprometniji dan u pogledu trgovine i prodaje, a kako samo jedan dan nije više dovoljan, popusti najčešće traju i preko vikenda, a negdje i dulje.

Prije nego što krenete u 'akciju' zapišite što zaista trebate kupiti i koji vam je limit - kako ne biste pali pod utjecaj trgovačkih 'trikova'. Često ovakva sniženja mogu potaknuti da kupite nešto što ne trebate, stoga pripazite.

Kako je nastao Crni petak?

Crni petak nastupa dan nakon američkog praznika Dana zahvalnosti, koji se slavi trećeg četvrtka u mjesecu studenom.

Postoji nekoliko teorija o tome kako je nastao Crni petak.

Prva se veže uz 19. stoljeće i pad burze zlata, kada je taj petak ušao u povijest kao Crni i kada je nastupilo nekoliko godina recesije američke ekonomije.

Također, početkom prošlog stoljeća brojni poslodavci zaposlenicima su davali slobodan dan kako bi vikend mogli spojiti s Danom zahvalnosti te imati četiri slobodna dana za druženje s najbližima. No, trgovci su tu vidjeli i odličnu priliku da spuste cijene, otvore sezonu kupnje darova za Božić i privuku kupce da taj slobodan dan provedu u kupnji s najboljim sniženjima.

Otada je šoping groznica sve više rasla, a do usijanja je došlo početkom 50-ih godina prošlog stoljeća, kada su i policajci u Philadelphiji počeli koristiti naziv Crni petak, zbog ogromnih gužvi i kaosa na cesti koje bi uslijedile nakon što su se gomile građana slijevale u trgovine.

Još jedna teorija ovaj termin povezuje sa zaradom trgovaca. Navodno je to bio prvi dan kada su trgovci počeli bilježiti zaradu koju su njihovi računovođe pisali crnom tintom, dok su tjednima ranije gubitke upisivali crvenom bojom. Odnosno radi se o trgovinama koje bi cijelu godinu bile u minusu - 'in the red', a nakon američkog Dana zahvalnosti bi bile u plusu - 'in the black', nakon priliva novca kupaca koji su trošili na te snižene proizvode.

Koliko traje Crni petak?

U teoriji bi ovaj fenomen trebao obično trajati jedan dan - posljednji petak u studenom. No, u praksi je to nešto ipak drugačije.

Fenomen Crnog petka se toliko raširio da se popusti pod ovim nazivom oglašavaju kroz cijeli mjesec pa sve do završnih božićnih rasprodaja. Nastupila je i određena poplava sniženja, akcija, popusta i ponuda u kojoj se ponekad slabo razaznaje kad je i što je Crni petak.

Kako je Crni petak redovito rekorder po pitanju zarade spretni su trgovci iskoristili prilike koje nudi i Internet te su proširili način i trajanje online kupovine.

Tijekom posljednjih desetak godina trgovci su Crni petak počeli prakticirati diljem svijeta pa je prije nekoliko godina stigao i kod nas. No mnogi još uvijek zamjeraju da popusti koji tada nastupaju nisu ni približni onima kakvi su u američkim trgovinama.

Naravno, i bizarno, sve ovo ne bi bilo moguće bez mnoštva kupaca koji su u bjesomučnoj potrazi za najboljim popustima često prekoračili granice sigurnosti, ali i dobrog ukusa.

U zadnjih desetak godina Crni petak je tako zaslužan za smrt desetak Amerikanaca i ranjavanje stotinjak njih. Naime, tijekom ovog perioda zabilježeni su incidenti poput razvaljivanja vrata trgovina, svađa, pa i pucnjava zbog parkinga te tučnjava i oružanih obračuna - sve zbog pokojeg artikla.

Situacija je eskalirala tako da danas postoje i web stranice koje bilježe sve nesreće koje se događaju tijekom Crnog petka i popisi američkih saveznih država u kojima je najopasnije i najsigurnije kupovati tijekom ovog razdoblja, što znači da policajci tad imaju pune ruke posla.