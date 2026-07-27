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SIROVO ILI KUHANO

Evo kako koje povrće pripremiti da dobijete najviše za zdravlje

Način pripreme može utjecati na hranjivu vrijednost povrća, a neke vrste poput špinata i rajčice nakon kuhanja postaju nutritivno vrjednije jer se određeni nutrijenti lakše apsorbiraju. Stručnjaci ističu da je ipak najvažnije redovito jesti povrće
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Evo kako koje povrće pripremiti da dobijete najviše za zdravlje
U nastavku pogledajte koje je povrće najbolje jesti sirovo, a koje kuhano. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
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U nastavku pogledajte koje je povrće najbolje jesti sirovo, a koje kuhano. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
Komentari 0

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