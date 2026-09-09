Evo kako majčinstvo mijenja ženski mozak: Neke promjene počinju već u trudnoći

Znanstvenici su posljednjih godina sve detaljnije počeli pratiti mozak žena prije, tijekom i nakon trudnoće. Rezultati pokazuju da trudnoća predstavlja razdoblje izrazite neuroplastičnosti, odnosno sposobnosti mozga da mijenja svoju strukturu i način funkcioniranja.

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Pokretanje videa... 00:49 Julijana plete papučice za male Palčiće: 'Sretna sam kad znam da griju bebice veličine dlana' | Video: 24sata/pixsell

Neuroznanstvenica dr. Sarah McKay objašnjava da trudnoća zapravo priprema mozak i um za majčinstvo. Tijekom prve trudnoće može doći do velikog strukturnog preoblikovanja mozga, osobito u područjima zaduženima za društvenu spoznaju – primjerice razumijevanje onoga što druga osoba osjeća, prepoznavanje njezinih potreba i odgovaranje na njih.

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Smanjuje se volumen sive tvari, ali to ne znači da mozak slabi

Jedna od promjena koja na prvi pogled može zvučati zabrinjavajuće jest smanjenje volumena sive tvari u određenim dijelovima mozga. Međutim, stručnjaci naglašavaju da to ne treba automatski tumačiti kao gubitak moždanih sposobnosti.

Sličan proces događa se i tijekom adolescencije, kada mozak uklanja i reorganizira određene neuronske veze kako bi postojeće mreže postale učinkovitije. Kod trudnica se promjene posebno primjećuju u područjima koja sudjeluju u razumijevanju emocija, lica, ponašanja i potreba drugih ljudi.

Drugim riječima, mozak se može specijalizirati kako bi se buduća majka lakše usredotočila na dijete i njegove potrebe.

Majka postaje osjetljivija na signale koje šalje beba

Nakon poroda mijenjaju se i moždane mreže povezane s pažnjom i prepoznavanjem potencijalne opasnosti. Jedno od važnih područja je amigdala, koja sudjeluje u obradi emocija i reakcijama na prijetnju.

Zbog toga neke majke postaju izrazito osjetljive na plač, pokrete i druge znakove koje šalje njihovo dijete. Mogu se probuditi na vrlo tih zvuk bebe ili njezin plač prepoznati među brojnim drugim zvukovima.

Foto: 123RF

Mozak na taj način daje veliku važnost informacijama povezanima s djetetom i njegovom sigurnošću.

Mijenja se i sustav nagrađivanja

Važnu ulogu ima i moždani sustav nagrađivanja. Bebin osmijeh, dodir, miris ili pogled mogu aktivirati sustave povezane s dopaminom i osjećajem zadovoljstva.

Takva reakcija ima važnu funkciju. Briga o novorođenčetu fizički je i psihički zahtjevna, a mozak istodobno pojačava osjećaj nagrade koji proizlazi iz kontakta s djetetom. Time se dodatno potiču ponašanja poput hranjenja, tješenja, držanja i zaštite bebe.

Veliku ulogu imaju hormoni

Promjene počinju već tijekom trudnoće. Estrogen i progesteron mogu utjecati na neuronske veze, dok nakon poroda važnu ulogu imaju prolaktin i oksitocin.

Oksitocin se posebno povezuje s porodom, dojenjem i povezivanjem majke i djeteta. Prolaktin je važan za proizvodnju mlijeka, ali sudjeluje i u procesima povezanima s roditeljskim ponašanjem.

Istraživanja na sisavcima pokazala su da hormonske promjene tijekom trudnoće mogu početi pripremati neuronske krugove povezane s roditeljskim ponašanjem još prije nego što mladunče dođe na svijet.

Što je s takozvanim 'mommy brainom'?

Mnoge žene tijekom trudnoće i prvih mjeseci majčinstva opisuju zaboravljivost, rastresenost ili osjećaj mentalne magle. Često se za to koristi izraz „mommy brain” ili „baby brain”.

No to ne mora značiti da je majčin mozak postao manje sposoban. Pamćenje uvelike ovisi o pažnji. Ako je velik dio pozornosti usmjeren na novorođenče, neke druge informacije jednostavno mogu dobiti niži prioritet.

Uz to, nedostatak sna, stres, fizički oporavak nakon poroda i velik broj svakodnevnih obaveza mogu dodatno otežati koncentraciju i pamćenje.

Foto: 123RF

Podrška majci ima veliku ulogu

Problemi s koncentracijom ne ovise samo o trudnoći i hormonima. Važnu ulogu ima i društvena podrška. Žene koje su iscrpljene, nemaju dovoljno pomoći ili se suočavaju s lošijim psihičkim stanjem češće mogu opisivati simptome koje povezujemo s „baby brainom”.

Zbog toga stručnjaci sve više upozoravaju da nije dovoljno govoriti samo o tome kako se žena treba prilagoditi majčinstvu. Važno je i koliko pomoći dobiva od partnera, obitelji i svoje okoline.

Promjene mogu trajati i nakon poroda

Dolaskom djeteta proces ne završava. Mozak nastavlja učiti iz svakodnevnog kontakta s bebom i prilagođavati se novoj ulozi. Neke promjene mogu biti privremene, a druge se mogu zadržati znatno dulje.

Znanstvenici zato prijelaz u majčinstvo sve češće promatraju kao posebno razvojno razdoblje u životu žene. Za njega se koristi i izraz *matrescence*, odnosno matrescencija, po uzoru na adolescenciju. Oba razdoblja uključuju velike hormonalne, tjelesne, psihološke i neurološke promjene.

Majčinstvo, dakle, ne mijenja samo svakodnevicu i identitet žene. Dok se njezin život prilagođava novorođenčetu, paralelno se mijenja i način na koji njezin mozak obrađuje svijet oko sebe.



