Evo kako odabrati savršen jastuk prema položaju spavanja

Jutarnja ukočenost vrata, nelagoda u ramenima ili potreba da tijekom noći neprestano namještate jastuk mogu biti znak da vam on ne pruža odgovarajuću potporu. Previsok ili prenizak jastuk može držati vrat satima u neprirodnom položaju, zbog čega se možete probuditi ukočeni i s bolovima.

Zato ne postoji jedan jastuk koji će odgovarati svima. Osim osobnih preferencija, važni su položaj spavanja, širina ramena, građa tijela, ali i tvrdoća madraca. Na mekšem madracu tijelo više tone pa može biti potreban nešto niži jastuk, dok na čvršćem madracu između glave i podloge ostaje veći prostor.

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Pokretanje videa... 03:48 Obitelj Bakal izražuje jastuke od prirodnih materijala | Video: Pixells

Ako spavate na boku

Spavanje na boku jedan je od najčešćih položaja, a upravo je tada posebno važno odabrati dovoljno visok jastuk.

Između glave i madraca ostaje prostor koji stvara rame, pa bi jastuk trebao popuniti tu prazninu i omogućiti da glava i vrat ostanu približno u ravnini s kralježnicom. Ako je jastuk prenizak, glava pada prema madracu, dok će previsok jastuk gurati glavu u suprotnom smjeru. U oba slučaja vrat može tijekom noći ostati neprirodno savijen.

Za osobe koje spavaju na boku zato se najčešće preporučuju viši i čvršći jastuci. Prema preporukama koje prenosi Net.hr, njihova visina može biti otprilike između 10 i 15 centimetara, no to nije univerzalna mjera. Osobi sa širim ramenima može odgovarati viši jastuk, dok će na mekšem madracu, u koji rame više tone, možda biti dovoljan niži.

Važno je provjeriti položaj tijela kada legnete. Gledano sa strane, glava ne bi trebala biti nagnuta ni prema madracu ni prema stropu, nego bi vrat trebao nastavljati liniju kralježnice.

Jastuci od memorijske pjene ili lateksa mogu odgovarati nekim bočnim spavačima jer pružaju stabilniju potporu i manje se sabijaju pod težinom glave. Ipak, materijal sam po sebi nije jamstvo da će vam jastuk odgovarati – važniji su odgovarajuća visina, čvrstoća i osjećaj udobnosti.

Foto: 123RF

Ako najčešće spavate na leđima

Osobama koje spavaju na leđima obično nije potreban toliko visok jastuk kao onima koje spavaju na boku.

Njegov je zadatak poduprijeti prirodnu zakrivljenost vrata bez podizanja glave previše prema naprijed. Ako je jastuk previsok, brada se može približavati prsima, a vrat ostaje savijen satima. S druge strane, prenizak jastuk također može ostaviti vrat bez odgovarajuće potpore.

Prema preporukama koje prenosi Net.hr, za spavanje na leđima često se navode jastuci srednje visine, približno između sedam i 12 centimetara. No i ovdje idealna visina ovisi o građi osobe i madracu.

Dobar jastuk trebao bi omogućiti da glava ostane u neutralnom položaju, bez osjećaja da je gurana prema prsima. Neki anatomski jastuci zato imaju viši dio koji podupire vrat i nešto niži dio na kojem počiva glava.

Osobama koje imaju nelagodu u donjem dijelu leđa može pomoći i dodatni jastuk ispod koljena. Takav položaj može smanjiti opterećenje na donjem dijelu kralježnice i olakšati održavanje njezine prirodne zakrivljenosti.

Spavate na trbuhu? Birajte vrlo nizak jastuk

Spavanje na trbuhu stručnjaci uglavnom smatraju najmanje povoljnim položajem za osobe koje imaju problema s vratom.

Razlog je jednostavan – kako biste mogli disati, glavu morate okrenuti na jednu stranu. Vrat tako može satima ostati zarotiran u odnosu na ostatak tijela, a spavanje na trbuhu kod nekih ljudi dodatno opterećuje i donji dio leđa.

Ako ipak najlakše zaspite upravo na trbuhu i ne možete promijeniti naviku, preporučuje se vrlo nizak i mekši jastuk. Net.hr navodi visinu ispod pet centimetara, a pojedinim osobama može odgovarati čak i spavanje bez jastuka ispod glave. Cilj je spriječiti dodatno zabacivanje vrata prema natrag.

Tanki jastuk može se staviti i ispod donjeg dijela trbuha odnosno zdjelice kako bi se smanjilo pretjerano savijanje donjeg dijela kralježnice.

Ako se redovito budite s bolovima u vratu, korisno je pokušati naviknuti se na spavanje na leđima ili boku, koji se češće preporučuju kod problema s vratom.

Ne gledajte samo koliko je jastuk mekan

Pri kupnji mnogi prvo provjeravaju je li jastuk mekan i ugodan, ali sama mekoća nije dovoljna.

Jastuk mora zadržati dovoljno potpore nakon što na njega položite glavu. Vrlo mekan jastuk može se toliko stisnuti da glava tijekom noći ostane prenisko, dok pretvrd i visok jastuk može gurati vrat u neprirodan položaj.

Na izbor utječe i madrac. Ako je madrac mekan, rame i tijelo dublje će utonuti u njega pa je razmak između glave i madraca manji. Na čvrstom madracu tijelo manje tone pa bočnom spavaču može trebati viši jastuk.

Zbog toga dvije osobe koje spavaju u potpuno istom položaju ne moraju dobro spavati na istom jastuku.

Kada je vrijeme za novi jastuk?

Jastuci s vremenom gube oblik i potporu. Punjenje se može sabiti, mogu nastati udubljenja i grudice, a jastuk se nakon pritiska više ne vraća u prvobitan oblik.

Foto: 123RF

Preporuka je da se jastuk najčešće mijenja nakon jedne do dvije godine, iako vijek trajanja ovisi o materijalu, kvaliteti i načinu korištenja. Jastuci od kvalitetne memorijske pjene i lateksa mogu zadržati svojstva dulje.

Ako ga morate neprestano presavijati ili gužvati kako biste dobili potrebnu potporu, ako ima trajna udubljenja ili se svakog jutra budite ukočeni, možda je vrijeme da provjerite odgovara li vam još uvijek.

Najvažnije pravilo pritom nije cijena ni određena vrsta punjenja. Cilj je pronaći jastuk na kojem su glava, vrat i kralježnica tijekom spavanja što bolje poravnati.

Ako se bolovi u vratu ponavljaju, jaki su ili ne prolaze bez obzira na promjenu jastuka i položaja spavanja, uzrok ne mora biti samo krevet i tada je dobro potražiti savjet liječnika ili fizioterapeuta.